Borovského cenu získal Robert Čásenský, Novinářskou křepelku Vojtěch Boháč

Cenu Karla Havlíčka Borovského obdržel Robert Čásenský, šéfredaktor a vydavatel časopisu Reportér. Výroční Cenu Karla Havlíčka Borovského uděluje Nadace Český literární fond. Je určena autorovi nebo autorce mimořádně společensky přínosných textů, investigativního nebo analytického charakteru. „V době webů a zpráv na sociálních sítích chtělo založení papírového měsíčníku o rozsahu přes sto stránek velkou odvahu. Za osm let existence si navíc časopis vybudoval skvělé renomé. Je pro lidi, kterým nestačí číst Twitter nebo rychloobrátkové zprávy. Je pro lidi, kteří se chtějí zastavit a počíst si. Robert Čásenský si na rozjezd svého snu mít vlastní dobrý časopis musel půjčit peníze od kamaráda a nakonec s ním dokázal čelit oligarchům a bohatým podnikatelům, kteří v Česku skoupili většinu médií,“ vysvětluje literární fond výběr.

Novinářskou křepelkou pro žurnalisty do 33 let byl oceněn Vojtěch Boháč z reportážního webu Voxpot, za reportérskou odvahu ve válečném konfliktu i při založení vlastního média. Zdůvodnění zní: „Odborná porota Novinářské ceny oceňuje reportérskou odvahu ve válečném konfliktu. Ale i ochotu riskovat při založení vlastního média. Porota vyzdvihuje nepředpojaté a poučené zpravodajství z Ukrajiny i Ruské federace, založené na výtečné znalosti reálií a na novinářské praxi z Moscow Times. Jeho výsledkem bude, doufáme, kniha o této válce. Letošní držitel dokáže snášet nepohodlí. Ale nejde jen o schopnost přijet na Ukrajinu mezi prvními a odjíždět mezi posledními. Když jsem se při návštěvě redakce – a je to místo s punkovým půvabem! – ptal, co udělá, pokud jako vydavatel neuspěje, odpověď zněla, že půjde vydělávat na splácení úvěru, protože se manuální práce nebojí. Je to odvaha, jaká není v žádné generaci běžná. Porota chce cenou upozornit na tuto dvaatřicetiletou zralou novinářskou osobnost i na její médium.“