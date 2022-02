Brainz Immersive vyvinulo zážitky pro Signal Festival, Temelín nebo Preciosu

Pražské VR & AR studio Brainz Immersive se ohlíží za úspěšným rokem, jenž proběhl ve znamení výzev pandemie i nového osidlování metaverza. Do portfolia realizovaných projektů studia tak přibyla řada významných klientů z oblasti kultury i průmyslu: festival digitálního umění Signal, Skupina ČEZ, výrobce křišťálového skla Preciosa a další.

Není překvapivým odhalením, že chmurné dění v každodenní realitě loni volalo po úniku do těch alternativních. Rok 2021 byl druhým v řadě, kdy se lidé potýkali s důsledky pandemie, uprostřed níž začaly vyrůstat základy nových virtuálních světů v čele s facebookovským metaverzem. Přenést své uživatele do jiného prostředí nebo jim digitálním kouzlem obohatit to skutečné si přála i řada českých firem, pro něž Brainz Immersive vyvinulo zážitky a aplikace ve virtuální a rozšířené realitě.

Signal AR

Populární festival digitální kultury Signal se loni poprvé vydal cestou umění v rozšířené realitě. K fyzickým instalacím loni přibyla trasa Signal AR, která v ulicích Karlína vyčarovala interaktivní umělecké instalace od výtvarníka Jana Kalába nebo vizuálních umělců Jana Hladila, Longiyho a AOKU. Na rozdíl od samotného Signal festivalu je mobilní aplikace permanentním projektem a je dostupná na Apple Store a Google Play. Výhledově by se do mobilní aplikace mohly přidávat další instalace.

Na šestici digitálních uměleckých objektů pracoval kreativní tým s vývojovým zhruba rok. Tvůrčí vizi zaštiťovali kreativní ředitelka Kateřina Hanáčková a art director Daniel Kupr, sound design zajistil Martin Tvrdý alias Bonus, technický vývoj vedli zkušení herní programátoři Ondřej Pultera a Hynek Svatoš, o projektové řízení se staral Martin Gregor.

ČEZ: Reaktour VR

Dostat se do útrob jednoho z nejstřeženějších míst v Česku mohou od poloviny loňského listopadu návštěvníci Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. V rámci dvacetiminutové prohlídky v 360° virtuální realitě si prohlédnou například reaktorový sál, strojovnu, velín, chladící věž nebo přísně hlídaný sklad použitého paliva. Největší energetická skupina v České republice tím rozšířila svou nabídku prohlídek pro veřejnost. Takzvaná Reaktour je určena skupinám do čtyřiceti lidí a její součástí je i slovo průvodce.

Režie unikátního zážitku se zhostil zkušený kreativec Petr Hanousek, který měl k ruce 360° kameramana Jana Čermáka, sound designu se zhostil Martin Tvrdý alias Bonus, o produkci se staral Kryštof Novák. Projekt ke zdárnému konci dovedla seniorní projektová manažerka Violeta Ivanova.

Comic-Con: Future City VR

Šanci virtuálně uniknout do zářné budoucnosti nabídl zážitek představený v rámci festivalu Comic-Con. Futuristicky stylizovaná vyjížďka přiblížila divákům vizi Prahy, v níž jsou moderní technologie páteří zelené utopie. Zážitek vyvinutý za podpory Magistrátu hlavního města Prahy přibližoval činnost pražských městských firem, k nimž patří Operátor ICT, Kolektory Praha, TSK Praha a Pražské vodovody a kanalizace.

Autorkou námětu a scénáře je kreativní ředitelka Kateřina Hanáčková, originální virtuální svět stavěl art director Daniel Kupr s pomocí zkušeného 3D artisty Marvina Willise. O vývoj neprůstřelného kódu se postarali Ondřej Pultera, Hynek Svatoš a Marek Dvořáček. Štafetu v řízení projektu si předaly projektové manažerky Julie Šislerová a Violeta Ivanova.

Preciosa

Magii sklářského řemesla uživatelům přibližuje zážitek vytvořený pro předního tuzemskou manufakturu Preciosa. Návštěva výrobních prostor v 360° virtuální realitě umožňuje nahlédnout pod ruce sklářských umělců, vidět zblízka tradiční výrobu vlajkových produktů a poslechnout si vyprávění tvůrců. Požadavkem Preciosy bylo přiblížit tvorbu křišťálových uměleckých děl zahraničním klientům v showroomech v USA, Spojených arabských emirátech, Singapuru, Velké Británii nebo Rusku.

Natáčení ve sklárně v Kamenickém Šenově proběhlo pod vedením režiséra Petra Hanouska. Z týmu Brainz Immersive na zážitku dále pracoval 360° kameraman Jan Čermák nebo projektová manažerka Julie Šislerová.

Aplikace Climax AR

Rozšířená realita nachází užití i v ryze praktických případech, k nimž patří zařizování domu. Díky mobilní aplikaci vyvinuté pro tuzemskou jedničku stínící techniky nemusí koncový zákazník cestovat do fyzické prodejny či se spoléhat na limity vlastní představivosti, zaměstnanci prodeje mají zase k ruce přenosný virtuální showroom. Climax AR umožňuje vytvořit si jasnou představu o tom, jak bude venkovní stínění vypadat přímo na uživatelově domě - včetně různých konstrukcí a barev, konkrétního sklonu nebo denní doby v průběhu roku.

Aplikace vznikala pod vedením technického leada Ondřeje Pultery, UX řešení navrhl Petr Slavík a Anastasia Grigorieva, za design je zodpovědný Petr Skákala.

Text vychází v rámci placené spolupráce s Brainz Studios