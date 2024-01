Brainz Studios pomáhají Lobkowiczům s digitální transformací

Organizace House of Lobkowicz, spravující české kulturní dědictví, které se za posledních 700 let uchovalo péčí šlechtické rodiny Lobkowiczů, se rozhodla pro digitalizaci všech svých kulturních aktivit. Mezi ně patří především památky v rodinném vlastnictví, ale také eventové a mezinárodní vzdělávací projekty. Cílem organizace je využívat technologie pro zdokonalení návštěvnických zkušeností, rozšíření uměleckých zážitků a zároveň proměnu všech svých interních procesů.

Šéfem inovančního týmu je William Rudolf Lobkowicz, přímý potomek rodu. Partnerem procesu bude kreativní skupina Brainz Studios, jejíž dedikované týmy poskytnou Lobkowiczům komplexní digitální služby. Spolupráce probíhá na základě rámcové dohody, není časově omezena a zahrne řadu dílčích projektů, z nichž první je redesign webu. Kromě revize digitálních procesů a automatizace marketingu a sales budou Brainz rozvíjet vizuální styl nového brandu House of Lobkowicz, který vytvořilo Studio Najbrt. Navazují tak na společnou práci pro Národní galerii Praha.

„Naši předci v každém historickém období přemýšleli progresivně. Byli si dobře vědomi aktuálního kulturního a politického prostředí a uvědomovali si potřebu adaptovat se v proměnlivých časech. Na této tradici stavíme dodnes, soustředíme se na inovace, inspirujeme se v minulosti a tvoříme budoucnost,“ doplňuje William Rudolf Lobkowicz.

Dojít má mimo jiné na nové způsoby prezentace umění, které je dnes národním kulturním dědictvím a které šlechtická rodina ve svých sbírkách rozšiřovala posledních 700 let. Do portfolia patří památkově chráněné nemovitosti Lobkowiczký palác, jediný v komplexu Pražského hradu v soukromém vlastnictví, zámky Nelahozeves a Roudnice nad Labem (a s ním propojené vinařství), hrad Střekov, nebo také rodný dům Antonína Dvořáka, který se v roce 2024 transformuje v muzeum a kulturní centrum a mezinárodní hudební památku. Kampaň k otevření Dvořákova rodinného domu zajistí agentura Darwin & the Machines.

V uměleckých sbírkách Lobkowiczů nechybí díla světového formátu, ať už jde o obrazy Petera Brueghela, Diega Velásqueze, nebo rukopisy hudebních děl Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta, některé z nich i s osobním věnováním.

