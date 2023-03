Brand manažerkou DoDo je Alexandra Hůlková, šéfem digitálu Jan Brachtl

Technologicko-logistická firma DoDo posiluje svůj marketingový tým. Na pozici brand manažerky Alexandra Hůlková, na pozici manažera digitálu pak Jan Brachtl. Hůlková bude mít na starost také etablování značky na německém trhu a postupem času i komunikační aktivity spojené s další zahraniční expanzí. S tou jí bude pomáhat také Jan Brachtl.

Hůlková v minulosti 10 let působila v poradenské firmě Enovation, kde se postupně vypracovala z marketingové specialistky až na vedoucí pozici, kterou zastávala přes devět let. Následně se přesunula do společnosti Bezrealitky, kde měla na starost především nastavení nové digitální strategie i nové identity značky.

Brachtl působí v oblasti marketingu přes 10 let. Dva roky byl součástí týmu e-commerce ve společnosti Studio Moderna, dalších osm let se pohyboval ve finančním sektoru, a to například v Raiffeisen stavební spořitelně. Poslední dva roky působil jako digitální manažer ve společnosti Huawei Czech a v digitální agentuře Fragile.

Logisticko-technologická firma DoDo prošla v minulém roce rebrandingem, který odráží především definitivní zakotvení společnosti v segmentu B2B. Momentálně se DoDo intenzivně věnuje hlavně expanzi na německý a rakouský trh, rozšiřování marketingového týmu je tak přirozeným krokem v procesu budování značky v zahraničí. Firma kromě toho působí také na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Bulharsku.