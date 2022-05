Brandbuilding umí v Česku 50 marketérů. Chceme to změnit, proto spouštíme Brand Academy, lákají Fáborský a Zdražil

Pánové, proč jste se rozhodli připravit a spustit zrovna kurz o budování značek?

Jindřich Fáborský: Z mé praxe vyplývá, že jde často o opomíjené téma. Univerzitami, firmami i marketéry. Přitom právě silná značka často dělí podnikatele a firmy na úspěšné a neúspěšné.

Aby ale nezůstalo jen u mého názoru, když jsme si v říjnu 2021 dělali průzkum mezi studenty a marketingovými specialisty, zjistili jsme, že právě o kurz budování značek je téměř největší zájem ze všech témat. Obecně jsou na vzestupu strategičtější témata a trochu opadá zájem o čistě technické discipliny: SEO, optimalizace PPC reklamy, XML feedů a podobně.

Opravdu dobrý kurz o budování značek tady chyběl. A já dlouho čekal, až najdu vhodného partnera. To se změnilo, když jsem začal jednat s YYY agency. Líbil se mi jejich přístup a zkušenosti. Přeci jen to nedělají poprvé, ale mají s budováním značek pro velké firmy i startupy přes osm let zkušeností.

Proč myslíte, že poptávka existuje? Máte pocit, že by vzdělávání marketérů v Česku mohlo být lepší? Nebo je to jen sexy téma?

Martin Zdražil: Vzdělávání se zlepšuje, na univerzity se dostává více lidí z praxe. Navíc jsou tady další možnosti jako Digisemestr. Pořád to ale nestačí. Když se podíváme na některé univerzity, řízení značek propojené s praxí v osnovách vždy není nebo má někdy časovou dotaci v jednotkách hodin. Značka je přitom důležitý nástroj podnikatelů i marketérů a její budování klíčovou kompetencí v přesunu z taktického ke strategickému uvažování.

Ani ve sféře komerčních kurzů a ve firmách to není ideální. Narazit můžeme na hodinové rychlokurzy, kurzy specializované třeba na sociální sítě nebo na drahé zahraniční alternativy. Třeba kurz od Marka Ritsona je super, ale na toho dostane rozpočet jen CMO.

Lidé se mohou samozřejmě učit branding i od marketingových lídrů a agentur. I tam jsou ale patrné bariéry dané časem, rozpočtem a kompetencemi. Proto je v Česku tak málo marketérů, kteří to umí. Upřímně, kdo je v tom úspěšným, dostává za to ceny nebo to předává prakticky na univerzitách? Je to jen pár lidí. Třeba padesát. To je málo.

Chceme to s Digisemestrem zlepšit. Chceme demokratizovat přístup k výuce brandbuildingu. I proto ten kurz stojí do osmi tisíc.

Na webu kurzu prohlašujete, že jde o nejnabušenější kurz o budování značky. Není to ale, jak bychom v marketingu řekli, poněkud overpromise?

Jindřich Fáborský: Já jsem u svých projektů vždy nastavoval vysoká očekávání. Ale pak se je snažil také splnit. A myslím si, že tady se to povede také. Online kurzy děláme s Digisemestrem už tři roky. A tento je obsahem i formou bez debat nejlepší.

Začali jsme na něm s YYY agency pracovat před rokem. V čele s Martinem Zdražilem a Tomášem Hrábkem. A když jsem viděl, kolik úsilí, času a pečlivosti s kolegy věnují přípravě scénářů, měl jsem obrovskou radost. Je to fakt promyšlený a praktický kurz, který pomůže budovat lepší značky. Produkčně se odehrává skoro na desítce lokací a určité pasáže připomínají až edukační komedii. Rozhodně to není nějaká teoretická, nudná nalejvárna.

Martine, můžeš odkrýt, co konkrétně se lidé v kurzu naučí? A současně přiblížit, pro koho je a pro koho ne?

Martin Zdražil: Začnu od druhé otázky. Stavěli jsme ho pro dvě skupiny lidí. Pro ty, kdo by rádi tvořili lepší značky, často digitální marketéry, a pro ty, kdo si chtějí dovednosti doplnit, tedy podnikatele, e-shopaře, startupisty, freelancery. A pro ty, kteří se chtějí v kariéře posunout do brand managementu – tedy studenty, marketingové specialisty nebo určité profese z agentur. Není to pro CMOs ani seniorní brand manažery.

Co se týče obsahu, kurz diváky v jedenácti epizodách provede všemi disciplínami budování značek. Podíváme se na teorii značek, roli výzkumu, psaní strategie, tvorbu symbolů, názvů a identit, implementaci značky, plánování dlouhodobé komunikace, první brand kampaň a měření značek. Téma dvou epizod necháváme na předplatitelích kurzu. Mohou si sami zvolit, o čem by měly být.

Jindřich Fáborský: Ještě doplním, že krom toho nabídne Brand Academy i slušnou porci inspirace. Kromě výukového obsahu se dočkáte rozhovorů s manažery úspěšných značek, s designéry i výzkumníky. Těch bonusů a důvodů, proč na kurz mrknout, je více.

Jindro, jak nový kurz Brand Academy zapadá do kontextu Digisemestru?

Jindřich Fáborský: Já se už tři roky soustředím hlavně na Digisemestr Online. Chci mít opravdu kvalitní nabídku online kurzů pro marketéry. A Brand Academy je v této vizi velmi důležitým krokem.Pokud se ale ptáte na klasický Digisemestr naživo, tak mohu prozradit, že je v přípravě a že se na něj velmi těším. Ovšem překryv těchto dvou projektů není problém. Myslím si, že se spíše skvěle doplňují.

A jak to vypadá s Marketing Festivalem? Bude letos? A do budoucna?

Jindřich Fáborský: Na tohle téma jsem se vlastně ještě nikde finálně nevyjádřil. Prozradím tedy, že v roce 2022 se Marketing Festival neuskuteční. Dobré věci musí mít čas dozrát. A mou stoprocentní pozornost tak letos mají projekty Digisemestru.

Rozhovor je součástí propagace Brand Academy od Digisemestru a YYY agency