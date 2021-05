„Budoucnost je v onlinu, některé osobní zážitky ale nahradit nelze“

Za technologickým řešením Expolabu stojí XLAB Realtime ve spolupráci s Výstavištěm Praha. Prostory nejen Průmyslového paláce, ale i celého Výstaviště nabízí pořadatelům možnost hybridních konferencí, veletrhů či jiných eventů, a v jeden moment oslovit až tisíc návštěvníků přímo na místě a celý svět pak online. Díky špičkovým technologiím můžete být přeneseni třeba do kosmu a holograficky vám roli moderátorky zastane Marilyn Monroe, požadavkům a fantazii nejsou kladeny meze. Eventy a konference v hybridním provedení bez limitu nabídne prakticky jakákoli budova v areálu Výstaviště, a to vše při dodržení všech současných bezpečnostních a hygienických standardů.

„Tato novinka, se kterou přicházíme v čase postupného rozvolnění, nabídne tři základní parametry dnešní doby – špičkové technologické zázemí, unikátní prostory svou rozmanitostí a rozsahem, tedy možnost oslovení zákazníka na místě ve velkém počtu a nekonečně online, a v neposlední řadě servis v oblasti bezpečnosti a hygieny,“ říká v rozhovoru Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Tomáši, oslavy asi neproběhnou v současné situaci podle ideální představy. Rozvolnění jsme se nakonec přece jen dočkali, nicméně akce většího rozsahu nepřipravíte ze dne na den… jak se areálu dařilo během pandemie a jak probíhá návrat „k životu“?

Je pravda, že neslavíme podle našich představ, to bychom skutečně museli plánovat s předstihem měsíce, ale s rozvolněním se vše zase rozběhlo a produkce jede naplno, ať už co se týče kultury nebo sportovních akcí, veletrhů a výstav, takový koncert Šance pro kulturu myslím nešlo nezaznamenat.

Samozřejmě v plném proudu pokračují i plánované rekonstrukce a revitalizace, které běžely i po celý minulý rok. Období covidu a po většinu roku uzavření areálu jsme využili k budování, revitalizacím a rekonstrukcím. Myslím, že proměny jsou zřejmé, když na Výstaviště zavítáte. Nejnověji jsme otevřeli Skate plazu na konci bruselské cesty a prvního července otevřeme ateliér Rychta, který je primárně určen pro výstavy a workshopy pro rodiny s dětmi.

Pandemie musela velmi zasáhnout do denního provozu Výstaviště a jako u všech komerčních subjektů také zásadně ovlivnit finanční rozpočty…

Rok 2020 byl náročný, ztráty ze zrušených akcí dosahují desítek milionů korun. V rámci možností jsme využili podpůrné programy státu, podařilo se nám v průběhu loňského roku dotáhnout nové znění smlouvy s hlavním městem Prahou, a nakonec se díky všem těmto krokům podařilo stáhnout ztrátu na snesitelnou úroveň. Nicméně nejistota organizátorů akcí je vzhledem k nesystematickým krokům vlády, které se jen těžko dají předpovídat, samozřejmě velká. Akce se připravují řadu měsíců, není tedy možné hned po rozvolnění začít pořádat plánované aktivity v plném rozsahu. Jsme ale optimisté a věříme, že se alespoň od prázdnin již podaří rozběhnout všechny plánované eventy (Magická fontána, Legendy, Azyl 78, Studio Dva), do té doby se budeme snažit přinášet i další jednotlivé aktivity a samozřejmě pro veřejnost je vždy otevřen náš volnočasový areál.

Jak vidíte provoz Výstaviště v následujícím roce a dalších letech? Že se jen tak nenavrátíme k „normálu“ je zřejmé, připravujete nějaká speciální opatření vycházející ze současné zkušenosti a přechodu do online světa i tam, kde jsme zatím tápali nebo si to dokonce neuměli představit?

Díky pandemii prochází celosvětový byznys velkou proměnou a jak říkáte, řada věcí se přesunula již pevně do online světa. I my jsme samozřejmě museli zareagovat na požadavky trhu a nabídnout zábavu i zázemí pro byznys nejen na místě, ale i online. Proto jsme propojili síly s firmou XLAB Realtime, se kterou jsme slavnostně představili Expolab v Průmyslovém paláci, místo pro hybridní eventy. Expolab je vlastně zázemí špičkových technologií, díky kterým dnes umíme udělat jakýkoli event / akci bez limitu, přeneseme vás kamkoli, zhmotníme vám kohokoli, spojíme vás do celého světa a cokoli přeneseme, můžete tak komunikovat fyzicky na místě s hosty stejně jako na dálku s celým světem. Přesto ale věříme, že se opět vrátíme do vnitřních prostor, například no nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů a již v příštím roce i do opravovaného divadla Spirála.

Hybridní konference dnes zajišťuje už řada firem, v čem je Výstaviště jiné?

Je to kombinace špičkové kvality v technologickém zázemí a místa – co získáte za investované prostředky, kolik lidí v daný moment oslovíte, kolik prodáte. XLAB Realtime je tech-art agentura a pro Expolab zajišťuje pokročilé technologie vizuálních show televizní kvality do firemního prostředí. Zkušenosti mají obrovské, jen v posledním roce zajistili kolegové desítky virtuálních eventů a přenosů, třeba pro bezpečnostní konferenci Globsec nebo velké společnosti jako Direct Pojišťovna a Microsoft.

V Expolabu mají na starosti komplexní technologický servis včetně kreativního řešení akce se zázemím Výstaviště, tedy nejen Průmyslového paláce, kde jsme Expolab představili, ale celého areálu. A to je právě unikum naší nabídky – špičkové technologie na místě, kde v jedem moment můžete, ať už z Průmyslového paláce, Křižíkových pavilonů, případně Velké fontány nebo odkudkoli z Výstaviště, oslovit na místě až tisíc lidí při dodržení všech bezpečnostních opatření a nekonečně mnoho online. A samozřejmě vám dodáme komplexní servis na klíč včetně cateringu a veškeré další produkce a kreativy.

Případné další výkyvy jako během pandemie by vás tedy neměly připravit o veškerý byznys a lze říct, že dnešní komunikace nemá limity…

Přesně tak, je jedno, jestli chcete udělat summer party a vysílat do světa jako třeba oblíbené session z Ibizy, uspořádat hybridní divadelní představení, koncert, veletrh, výstavu, natáčet film, reklamu, udělat fashion show nebo představit nové letadlo – online i na místě, na Výstavišti lze prakticky cokoli – z hlediska prostoru, špičkových technologických řešení a bezpečnostního zajištění tak, aby byly nároky na diváka co nejnižší a užil si kulturní či byznys zážitek jako před pandemií. Když budete chtít, holograficky vám zhmotníme třeba Pána boha podle vašich představ:).

Cesta budoucnosti… Virtuální realita, online komunikace, zábava i byznys. Je skutečně vše zastupitelné online? Co takové veletrhy zaměřené na knihy, oblečení, jídlo a samozřejmě pak všeobecně osobní prožitek z kultury…

Je pravda, že některé prožitky úplně nahradit nejdou. Prolistovat si knihu, přivonět si k jejím stránkám, dát si dobré jídlo a hlavně trávit čas s rodinou a přáteli, to bude vždy nejlepší osobně. Nikdy nebude možné přenést vše do online prostředí, nebo alespoň já doufám, že ne. Virtuální akce jsou samozřejmě ekonomické, ušetříte prostředky za cestování, ubytování hostů, transfery atd. Ze stejného důvodu mají ale i svůj ekologický potenciál – nemusíte létat na konference přes půl světa, využívat nadbytečně automobily atd. Rozhodně bychom se ale neměli ochudit o zážitky na vlastní kůži. Jestli nás covidi něco naučil, tak je to být připraveni. Získali jsme řadu nových dovedností, zkušeností. Umíme připravit bezpečný event za dodržování přísných hygienických podmínek. A tak věřím, že v budoucnu bude možné organizovat bez problému kombinované akce, kdy část obsahu bude virtuální, část reálná.

Expolab v kostce Virtuální prostředí Přednášející se mohou připojit z celého světa. Pokud mají k dispozici studio se zeleným plátnem (které jim případně XLAB Realtime posílá v balíčku se vší potřebnou technikou), pro diváka se zobrazí ve výsledném obraze spolu s moderátorem nebo ostatními diskutujícími, bok po boku, aniž by se kdy osobně potkali. Díky unikátnímu dashboardu vyvinutému na míru takovým přenosům jsou propojeni všichni spíkři i sledující. Spíkři zároveň vidí všechna relevantní data. Součástí přenosu mohou být interaktivní prvky jako chaty, ankety, kvízy a videa. Networkingové lobby nebo různé teambuildingové místnosti / aktivity umožní nahradit klasický kontakt během přestávek. Dynamické prostředí Dynamické prostředí neboli stage design pomáhá vytvořit originální prostor a hloubku bez nutnosti vytvářet na míru nové dekorace. Zároveň se díky němu dostanou na jedno pódium jak přítomní hosté a moderátoři, tak spíkři přenášení přes internet. Videomapping Videomapping známý v Česku především z exteriérů se dá využít i v interiérech a upravit prostor na míru danému eventu. Pomocí výkonných projektorů, střídáním tmy, šera a světla lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii a vytvořit iluzi zcela odlišného prostoru. Digital copy (twin) Ve spolupráci s dceřinou společností Evoke dokáže XLAB Realtime zhmotnit i neexistující postavy –historické osobnosti anebo například maskoty, pro které nebudete potřebovat ani plyšový oblek. Holografický přenos Spíkři, moderátoři i účastníci konference nemusí být na jednom místě, a přesto mohou pro diváka vystupovat na jednom podiu. V tomto případě můžeme přenést každého, kdo sedí nebo stojí před green screenem do reálně působícího studia vedle někoho, kde je obdobně přenesen odjinud. U jednoho stolu se tak mohou sejít účastníci z různých kontinentů, aniž by si kdy osobně podali ruce.

Text je placenou propagací Výstaviště Praha