Budoucnost účetnictví pro agentury: digitální, automatizované a s využitím AI

Když před šesti lety Michal Cvrček zakládal firmu MC účetnictví a daně, bylo to vlastně pokračování rodinné tradice. „Táta dělal účetnictví už od 90. let, a když mi po ukončení bakaláře navrhl, ať jdu pracovat s ním, neváhal jsem ani minutu. Jsem od přírody puntičkář, matika mi vždycky šla a pracovat ‚na vlastním‘ pro mě byla výzva. Navíc jsem chtěl něco dokázat, aby na mě rodiče mohli být hrdí.“

Dnes tým původně syna a otce vede sice už jen syn, firma, která pod jeho rukama vyrostla, ale patří k nejprogresivnějším ve svém oboru u nás. Digitalizace, AI a automatizace jsou pojmy, které z úst Michala Cvrčka uslyšíte stejně často jako „dal“ a „má dáti“, na papírové účtenky nebo excelovské tabulky zato můžete rovnou zapomenout.

Michale, na svém webu tvrdíte, že „nejste obyčejní účetní“. Co v MC účetnictví a daně děláte jinak než ostatní firmy v oboru?

Myslím, že je toho docela dost. Především sledujeme moderní trendy a jdeme s dobou. Nejenže ke své práci využíváme nejnovější dostupné technologie a software, ale aktivně se podílíme i na jejich vývoji, aby co nejlépe odpovídaly našim potřebám a přinášely maximální prospěch našim klientům. Ti pro nás přitom nejsou jen jména v systému, na která si vzpomeneme dva dny před přiznáním k DPH. Právě naopak: chceme jim být každodenními partnery, a proto se o jejich byznys z pohledu čísel staráme vždy jako o vlastní. Firma, která je dlouhodobě profitabilní a nakonec nás „přeroste“, je pro nás tím nejlepším potvrzením toho, že svoji práci děláme dobře.

Zmínil jste moderní technologie: které to jsou konkrétně a jaké výhody přináší vašim klientům?

Pro získávání dokladů od klienta používáme cloudové řešení a aplikaci wflow, díky které máme všechny „papíry“ okamžitě u nás, samozřejmě v digitální podobě. Už sám klient přitom může přímo v aplikaci rozúčtovat každou fakturu na konkrétní zakázky, což mu samozřejmě dává podstatně lepší přehled o stavu jeho podnikání. Kdo dá přednost Google Drive, může nám doklady nasdílet i tímto způsobem.

Jakmile máme doklady u nás, necháme je přečíst a zpracovat umělou inteligencí a zautomatizujeme veškeré bankovní pohyby, platební brány, vystavování faktur, párování plateb… odpadne tak spousta ruční práce a minimalizuje se také chybovost. Následně vše pomocí nástroje rekap napojujeme na online reporting a dáváme klientovi k dispozici personalizované finanční reporty, se kterými si může snadno stanovit obchodní cíle a sledovat jejich plnění. Vše je jednoduché, přehledné a uživatelsky maximálně přívětivé.

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k reportingu…

Reporting je podle mě naší největší konkurenční výhodou. Vím, že to dnes řekne kdekdo, ale my ke každému klientovi přistupujeme opravdu naprosto individuálně a snažíme se ho co nejlépe navnímat, poznat jeho byznys, pochopit, jak funguje, jaké jsou jeho potřeby a cíle. Na základě toho pak navrhneme optimální strukturu výsledovky a vytvoříme report na míru, aby měl klient absolutní přehled nad svými náklady a výnosy, cash flow, ale třeba i nad stavem zásob a tím, kam se jeho byznys ubírá a co může očekávat v následujících měsících. Jen s přesnými čísly je možné firmu řídit dobře, a právě od čísel jsme tady my.

Kam se poděl starý dobrý Excel?

Na ten s námi můžete rovnou zapomenout, stejně jako na manuální stahování dat nebo přípravu prezentací. Všechny grafy a tabulky máte hned po ruce, automaticky, založené na číslech v reálném čase, v mobilu i na počítači. Koneckonců každý se o tom může přesvědčit na vlastní oči a vyzkoušet si reporty v našem demo účtu.

Pokud s vámi začnu pracovat, co se stane s programy, které k účtování používám?

Jsme agilní a klientům se snažíme vždy přizpůsobit. Respektujeme systém, se kterými pracují, a pokud to jen trochu jde, napojíme náš reporting na stávající nástroje. To přirozeně jen v případě, že jsou s nimi sami spokojeni.

Dejme tomu, že hledám nového účetního: jak spolupráce s vámi funguje?

Nejprve si domluvíme úvodní konzultaci, která je samozřejmě zdarma, termín je možné rezervovat si přímo v kalendáři na našem webu. Sdělíme si vzájemná očekávání a padneme-li vám do noty, připravíme pro vás individuální cenovou nabídku. Jakmile podepíšeme smlouvu, okamžitě se pouštíme do práce: nastavíme pro vás analytické účty, které je třeba sledovat, zautomatizujeme opakující se procesy, naučíme vás číst v reportech…

Vašemu účetnictví se budeme věnovat pravidelně každý týden a s doporučeními a návrhy na zlepšení od nás uslyšíte rozhodně častěji než jen těsně před podáním daňového přiznání. Všem novým klientům navíc aktuálně nabízíme dvě hodiny konzultace s naším Hodinovým finančním ředitelem zcela zdarma. To je další věc, která váš byznys posune zase o pořádný kus dopředu.

Kdo je to Hodinový finanční ředitel, něco jako Hodinový manžel?

Vlastně ano. Jen nepracuje s kladivem a vrtačkou, ale s kalkulačkou. Má přes 20 let zkušeností v pozici finančního ředitele pro několik nadnárodních společností a hodit se bude hlavně menším firmám, které si vlastního CFO nemůžou dovolit. Klienti díky němu získají úplně nový pohled na své podnikání: pomůže jim zorientovat se ve výkazech, najde nedostatky ve finančním řízení, upozorní na možná rizika a navrhne opatření, díky nimž ušetří nebo vydělají více peněz, většinou vlastně obojí zároveň.

Vezmete mě na palubu, ať už moje firma dělá cokoliv, nebo se soustředíte jen na některé byznysy? A záleží na tom, jestli jsem z Aše nebo Jablunkova?

Náš tým sedí fyzicky v Ústí nad Labem, pracujeme ale samozřejmě i plně online, a tak je úplně jedno, odkud jste. Komunikujeme telefonicky, přes Google Meet, Zoom, WhatsApp… nemáme problém přizpůsobit se čemukoliv.

Co se týče našich stávajících klientů, jde většinou o malé a střední firmy, a to jak klasické e-shopy, tak poskytovatele služeb z nejrůznějších oborů. V portfoliu máme zubní kliniku, železničního dopravce, stavební firmy, developery, eventové a poradenské firmy… Nebráníme se samozřejmě nikomu a ničemu, mojí oblíbenou cílovou skupinou jsou ale v poslední době agentury, hlavně marketingové nebo IT.

Proč zrovna tyto firmy?

Marketingové a IT agentury jsou mi blízké hned z několika důvodů: stejně jako my poskytují své služby online, jsou zvyklé využívat nejnovější technologie a software, sledují moderní trendy. Když pak přijdeme s tím, že jejich dosavadní účetní proces převrátíme naruby, pro čtení faktur budeme používat umělou inteligenci, vše zdigitalizujeme a zautomatizujeme… jdou do toho okamžitě s námi a nemají problém se adaptovat. A to se pak samozřejmě pracuje jedna radost.

S jakými účetními problémy se agentury nejčastěji potýkají? V čem dělají největší chyby a kde mají mezery, které negativně ovlivňují jejich byznys?

Problém je, že většina agentur –⁠ ale i firem obecně! –⁠ řídí svůj byznys podle zůstatku na bankovním účtu. I když jsou to většinou malé nebo menší firmy, měl by být ale podkladem pro jejich řízení reporting. Tomu ale ony nepřikládají význam, účetnictví je pro ně jen nepříjemná povinnost a dost často je zajímá jen to, jak jim na konci měsíce vyjde DPH.

Teprve s pořádným reportem ale může agentura analyzovat svůj finanční stav a rozhodovat se na základě reálných čísel, třeba o tom, které projekty jsou pro ni zajímavé a na kterých naopak spíše tratí. Má-li v pořádku účetní reporting, nestane se jí tak například to, že se až pár dní před podáním daňového přiznání dozví, kolik vlastně zaplatí na dani.

Čísla jsou zkrátka cestou k prosperitě, a kdo v nich nemá dobrý přehled, je sám proti sobě. A to se nebavíme jen o velkých agenturách, týká se to i těch nejmenších.

Nabízíte kromě vedení účetnictví (nejen) agenturám i další služby?

Určitě. Rádi pomůžeme se zpracováním mezd, daňovou evidencí, daňovým poradenstvím, a díky našemu Hodinovému finančnímu řediteli i s finančním poradenstvím obecně.

Z toho, co už padlo, je jasné, že MC účetnictví a daně je progresivní firma, která rozhodně neusíná na vavřínech. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

V plánu je samozřejmě růst a mít stále více a více klientů! Ale vážně: mojí vizí, které bych chtěl dosáhnout v následujících dvou letech, je nabídnout našim klientům ještě více souvisejících služeb a možnost vyřešit vše – od účetnictví a daní přes ověření dokumentů a další právní úkony až po pojištění nebo bankovní půjčky – na jednom místě. Už teď spolupracujeme s notáři, advokáty, pojišťovacími agenty, finančními poradci a řadou dalších odborníků, jejichž služby jsme našim klientům schopni doporučit. V dohledné době bych tuto spolupráci chtěl ale výrazně prohloubit a vzájemně sdílet know how a zkušenosti, ze kterých by naši klienti mohli profitovat ještě více než dosud.

Text je placenou propagací firmy MC účetnictví a daně