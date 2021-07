Budoucností logistiky je sklad v cloudu, tvrdí Hanák a Hasilík ze společnosti Authentica

Proč by měl e-shop outsourcovat logistiku? Vždyť právě jeho logistika může být konkurenční výhodou…

Martin Hasilík: Díky fulfillmentu odpadne klientům obrovská část starostí s držením vlastního skladu, pracovníky, smlouvami, sezonními výkyvy práce a podobně. Existuje i řada společností z e-commerce byznysu, které potřebují i další služby, které by jinak museli hledat u dalších specializovaných firem. Jednat se může o vývoj a výrobu expedičních obalů, speciální polepy zboží, kompletace a setování a skladování všeho, co s tímto procesem souvisí. My jim nabízíme možnost tyto věci spojit. Tím ušetří čas, peníze a starosti s vlastním řešením.

Miroslav Hanák: Je to v podstatě stejné jako s využitím cloudu pro IT. My jako Fulfillment by Authentica chceme být pro naše zákazníky v podstatě „cloud“ pro skladová řešení. Stejně jako je běžné využít krabicové řešení pro e-shop a neřešit infrastrukturu nebo si ukládat soubory na cloudové úložiště. V řadách našich zaměstnanců najdete zkušené logistiky, experty na obalový design a další profese, které v konečném výsledku klientovi velmi pomohou, protože je on sám nemusí outsourcovat jinde.

A jak to zlepší chod samotného eshopu?



Miroslav Hanák: Pro běžného e-shopaře to znamená jednu zásadní věc – efektivitu a rychlost při vychystávání zásilek. Díky automatizaci skladu a robotizaci je fulfillment schopen odbavit velké množství zásilek ve velmi krátkém čase. Ve světě e-commerce je rychlost stěžejní, musíte okamžitě reagovat na aktuální poptávku. Jinak vás konkurence semele. Je pravda, že pro některé typy činností je lidský faktor nenahraditelný, ale rychlost balení za pomoci robotů nelze srovnávat.

Jak to funguje interně? Co si má běžný e-shopař představit pod pojmy jako je automatizace skladu a robotizace procesů?

Martin Hasilík: Nejdřív spojíme jeho e-shop s našim systémem, díky tomu nám budou automaticky chodit jeho objednávky, on tak nemusí nikam vkládat žádná data, nic přeposílat… Zboží nám e-shop buď pošle, nebo jej můžeme pravidelně přijímat od jeho dodavatelů. Můžeme uskladnit opravdu obrovské množství produktů, nejsme téměř limitovaní prostorem. Po přijetí objednávku připravíme k odesláním. Se vším všudy. Robotizace celý chod nejen obrovsky zrychluje, ale hlavně významným způsobem šetří náklady. Nám i klientům.

Komu se fulfillment vyplatí?

Martin Hasilík: Společnostem, které mají růstový potenciál a hlavně chuť expandovat. Takové, které mají velké ambice, ale nechtějí se zdržovat řešením logistiky, když to můžou velmi snadno a za podobné náklady outsourcovat. Díky tomu se pak mohou klienti plně soustředit na rozvoj byznysu. Mohou investovat čas do marketingu, vývoje nových produktů nebo hledání možností, jak vstoupit na nový trh.

A v čem vy osobně vidíte konkurenční výhodu Fulfillment by Authentica? Co navíc můžete zákazníkovi přinést?

Martin Hasilík: Největší výhodou Fulfillment by Authentica jsou dodatečné služby, které mimo samotný fulfillment nabízíme. Našim zákazníkům pod jednou střechou vyřešíme nejen veškerou logistiku, ale také kompletaci produktů, výrobu a návrh obalů, POS a mnoho dalších služeb. Tento mix služeb je unikátní a nikde jinde jej nenajdete.

Miroslav Hanák: Jde o to, že každý klient je jedinečný, a tak k jeho podnikání i přistupujeme. Svým klientům jsme schopni nabídnout nejrůznější vychytávky, aby jejich zákazníci měli z otevírání balíčků zážitek. Ačkoliv se na to trochu zapomíná, e-shopová objednávka není jen zakoupený produkt, ale už i samotný proces rozbalování by měl udělat dojem. Díky nám se pak zákazníci mohou kochat například brandingem expedičního obalu nebo marketingovými materiály přidanými přímo na míru zákazníkovi.

Co z vaší dosavadní zkušenosti bývá pro klienty Fulfillment by Authentica největším lákadlem?

Miroslav Hanák: Největší výhodou je strategická pozice našich skladů s výborným napojením na dálnici směrem na Vídeň a moderní zázemí. Našim klientům nabízíme i možnost čerpání náhradního plnění, umožňujeme totiž práci i zaměstnancům s handicapem, většinou jde o různé kompletace a drobné manuální činnosti. Jde nejen o dobrou věc, ale svému klientovi ušetříme i nemalé peníze. Dlouhá léta se navíc věnujeme POS a obalovému designu, umíme vyvinout nejen estetický, ale hlavně funkční ochranný obal. Lidé, kteří s námi spolupracují, oceňují, že vše vyřeší na jednom místě a nemusí se trápit s hledáním dalších dodavatelů.

Martin Hasilík: A v neposlední řadě je to i náš přístup a pohled na věc. V byznysu jsme přece jen už nějaký ten pátek a o své zkušenosti se nebojíme dělit.

Co vás vedlo k otevření divize Fulfillment by Authentica?

Martin Hasilík: Impuls k otevření vlastního fulfillment centra přišel poměrně nedávno. Ale díky našemu stabilnímu zázemí v Authentica, s.r.o. to pro nás nebyl úplný skok do neznáma. Nápad nabýval na obrysech postupně – s každou další službou, kterou naši klienti potřebovali zajistit nebo vyvinout. V podstatě jsme to celé pojmenovali až s pořízením dalších skladovacích prostor.

Miroslav Hanák: Doménou společnosti Authentica jsou POS média, instore design nebo vývoj obalových materiálů. Když přišla pandemie a s tím i uzavření klasických kamenných obchodů, přesun do světa e-commerce nám přišel jako logický krok. Zároveň jsme měli už nějaké zkušenosti, výhradní fulfillment jsme budovali pro společnost Waterdrop. Celý projekt úspěšně běží už přes rok.

Jak se tento růst projevil v nákupním chování zákazníků?

Martin Hasilík: Všechen byznys se přesouvá stále více do onlinu, teď k tomu samozřejmě výrazným způsobem přispěl i covid... Lidé si zvykli, je to pro ně pohodlné, a logistické společnosti jsou nyní na vzestupu víc než kdy dřív. To, co bylo dříve nemyslitelné koupit si přes internet, vám dnes přijde už jako samozřejmost. Navíc s možností vrátit danou věc zdarma. A právě pro naše klienty zpracováváme i vratky a jejich zákazníci tuto možnost hojně využívají. Reklamace jsou už jen třešnička na dortu k tomu všemu, co zajišťujeme jako součást našich služeb fulfillmentu.

Miroslav Hanák: Tento nastupující trend otevřel spoustu možností pro další zajímavé nápady a možnosti podnikání. My jsme na to reagovali otevřením fulfillment centra, protože i naši zákazníci vytvořili po těchto službách poptávku. Zákazníci chtěli své prodeje v nejisté době podpořit různými akčními nabídkami, někteří zažívali nárazově obrovskou poptávku. A my máme tu výhodu, že právě podobné “sezónní” nákupy jsme schopni bez problému vykrýt. Zkrátka přeřadíme zaměstnance tam, kde je to potřeba, a když e-shop zrovna nemá tolik objednávek, jdou zase jinam. E-shopy tak ušetří i za pracovní místa.

Jak už jste zmínili, jedním z vašich věrných klientů je společnost Waterdrop. Kam vás spolupráce s Waterdropem posunula? Co takový klient vyžaduje?

Miroslav Hanák: Ano, spolupracujeme s nimi dlouho a je skvělé vidět startup růst a sledovat, kam se posouvá. Před pěti lety nás Waterdrop oslovil s prosbou o vyvinutí designových a hlavně praktických obalů. Od té doby se hodně změnilo. S Waterdropem jsme se od malých projektů posunuli až do velmi úzké, strategické spolupráce. Kromě kompletního řešení veškeré logistiky jsme pro ně začali zpracovávat například i gravírování lahví. Myslím, že s Waterdropem máme za sebou kus dobré práce a těšíme se na další partnery, kterým pomůžeme vyrůst. Věříme, že to to nejlepší nás ještě čeká!

Text je placenou propagací agentury Cognito