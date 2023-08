Buďte sami sebou. Všichni ostatní jsou už zabraní

Z více než čtyř bilionů dolarů, které se každoročně celosvětově utratí za marketing, se 85 % promrhá na propagaci, která pravděpodobně zůstane bez povšimnutí. Zdrojem této překvapivé statistiky je nový report s názvem Be Distinctive Everywhere. Zpráva, která vznikla ve spolupráci společnosti Ipsos zabývající se průzkumem trhu a agentury JKR, která stojí za významnými rebrandy pro rozličné značky od Burger Kingu po M&M’s, se zabývá tím, jak může odlišnost v neustále se měnícím spotřebitelském prostředí zvýšit celkovou výkonnost značky.

Zpráva vychází z průzkumu, který provedla agentura Ipsos s více než 26.000 respondenty ve 25 zemích a který zjišťoval, jak vnímají 5.000 symbolů od 500 značek. Na základě těchto údajů udělila každé z nich zlatý, stříbrný nebo bronzový standard. Symboly se zlatým standardem jsou nejvýraznější, protože okamžitě připomínají značku a mohou být použity samostatně; symboly se stříbrným standardem potřebovala další připomenutí (například slogan), než mohla být použita samostatně; a symboly s bronzovým standardem pravděpodobně nepřipomínaly značku, pokud byla použita samostatně.

Jednou z nejzajímavějších statistik zprávy je, že pouze 15 % testovaných symbolů bylo shledáno zlatým standardem nebo skutečně charakteristickými, což naznačuje, že marketingový průmysl prochází určitou krizí identity.

Ze všech testovaných typů symbolů se barva ukázala jako nejméně výrazná, pouze 4 % z nich byly shledány zlatým standardem. Skutečnost je však trochu složitější. Je těžké vlastnit červenou a žlutou barvu, ale v kontextu benzínu a energií, fastfoodu anebo třeba fotografie je najednou jen velmi málo značek, které by se daly zaměnit za McDonald’s, Shell nebo Kodak.

Na druhém konci spektra se ukázalo, že nejznámějším přínosem značky je osobitý produkt, který u 31 % dosáhl zlatého standardu. Stačí si vzpomenout na sklenici Stella Artois nebo sušenky Oreo, abyste pochopili, proč tomu tak je. Kromě fyzických produktů může mít obrovský vliv také uživatelská zkušenost, ať už jde o vyhledávací tlačítko Google nebo funkci swipe right, kterou proslavil Tinder. Z ostatních testovaných prostředků bylo jako skutečně výrazné shledáno 19 % logotypů, 16 % maskotů značek a 6 % sloganů.

Tři společné charakteristiky nejvýraznějších

Zpráva dochází k závěru, že nejvýraznější značky mají tři společné charakteristiky. Zaprvé: dřív než začnou, vědí, jak vypadají a jak se projevují, vědí, kdo jsou. Pokud víte, jak se jako značka chovat a jak vystupovat, můžete ji symbolizovat, můžete k ní psát řádky, můžete zvolit správné barvy. Bez strategie je značka jen výstřel do tmy.

Zadruhé: nejsilnější značky kombinují identitu se zážitky. Jsou vzájemně propojené, takže se nemusíte spoléhat jen na logo Burger Kingu, abyste věděli, že jste v přítomnosti Burger Kingu, protože všechny zážitky byly spojeny dohromady –⁠ uniformy, pocit, jak se v restauraci cítíte, aplikace pro rozvoz jídla. Kontext a propojení všech symbolů napříč značkou vede ke zlatým standardům.

A nakonec. Logo Nike vytvořila Carolyne Davidson v roce 1971. Původně mělo reprezentovat křídla řecké bohyně Niké, ale tento význam už dávno zapadl. Za svou práci dostala honorář 35 dolarů. Mnoho lidí dodnes říká, že toho Nike zneužívá, že ji nikdy nezaplatil více, když je jednou z nejhodnotnějších značek světa. Jenže se zapomíná na to, že samotné logo nutně není vstupenkou do prestižního klubu S&P 500. Jsou to desetiletí práce, které Nike udělal okolo tohoto původního loga. Od spoluprací s celebritami a sportovci přes eventy až po obchody a v první řadě odhodlání přinášet neustále inovaci do svých produktů.

Slovy Oscara Wildea: be yourself, everyone else is taken.

Autor textu je zakladatelem studia Kontra