Business Factory v Česku vyrostla o 30 %, nabírá nové klienty a vyvíjí nové technologie

Business Factory globálně

Česká pobočka tvoří necelou polovinu objemu příjmů celé skupiny Business Factory. Agentura působí aktivně i v Polsku a Spojených arabských emirátech, kde se také minulý rok podařilo také celkem zajímavě vyrůst. Česká pobočka v loňském roce zaznamenala v meziročním srovnání 30 % nárůst tržeb. Úspěšný byl rok 2021 také z pohledu nových akvizic. Řadu významných klientů agentura rozšířila například o M&M Reality, Groupe SEB, Preciosu, Carvago a mnoho dalších.

Celkově se jednalo o zatím nejúspěšnější rok v průběhu třináctiletého působení Business Factory u nás i ve světě. Celkový objem spravovaných mediálních rozpočtů Business Factory se loni blížil k 1 miliardě korun.

“Před dvěma lety jsme v Praze založili mezinárodní tým, který řeší zbytek světa, kde pobočky fyzicky nemáme – aktuálně máme partnery ve Vietnamu, na Ukrajině, v Izraeli, Spojených státech a v dalších asi třiceti dalších zemích. Pokud bych měl rok 2021 zhodnotit nejen z pohledu čísel, máme za sebou nejlepší rok v historii firmy. O to větší bude výzva toto tempo růstu udržet a pokračovat. Plánů máme strašně moc,” popisuje Jan Pátek, CEO Business Factory.

Inspirace a plány Business Factory

Průměrný meziroční růst digitálních agentur byl za loňský rok globálně někde kolem 14 %, ale Business Factory má ještě vyšší cíle. Plány pro všechny pobočky má agentura nastavené ambiciózně a společnými silami pracuje na jejich naplnění. V Business Factory zároveň pracují na nových technologiích, které umožní tvořit větší přidanou hodnotu pro jejich partnery.

„Máme obrovskou výhodu, že se pobočky mohou navzájem od sebe inspirovat a sdílet knowhow. Uvedu příklad - v Česku máme poměrně velký kreativní tým, který dělá super věci a chystáme přenést stejný model přístupu ke kreativně i do polské pobočky. To, že už jsme to jednou dělali, nám umožní se vyvarovat zbytečných chyb a jít více na jistotu,“ říká Jan Pátek.

Nové technologie a rozšířená realita

Business Factory se intenzivně zaměřuje na nové technologie a marketingové inovace. To se týká několika zajímavých interních projektů - jedním z nich je vývoj marketingové platformy pro klienty převážně z regionu APAC, o které se stará mezinárodní tým v Praze. Další kreativně-technologický projekt umožní stávajícím partnerům z celého světa posunout aktivity jejich značky do rozšířené reality (XR) a metaverza, což Business Factory vnímá jako velké téma budoucnosti a příležitost pro velké i menší firmy.

„Už nyní začínáme s vývojem prvních projektů s využitím XR a brzy budeme moci prozradit více. Před dvěma lety jsme založili firmu MarketingIntelligence.io, která umožňuje firmám využívat data pro marketing a obecně pro řízení firem a jejíž služby už řada klientů ze střední a východní Evropy využívá, takže se v Business Factory nenudíme a pořád přemýšlíme, jak věci posouvat dopředu a hlavně inovovat,“ dodává Jan Pátek.

Text je placenou propagací agentury Business Factory