Bystrov, Schober, Husták: Jak dobře dělat PR a jak je správně měřit

„I když se obor, byznys v něm vyvíjí, posouvá, mění, modernizuje, jak se modernizují prostředky, se kterými pracuje, pořád vyžaduje zapojovat buňky šedé kůry mozkové, přemýšlet, dvakrát měřit, než člověk jednou řízne, a to mě na něm baví,“ řekl v podcastu Médiáře na úvod debaty o současnosti a budoucnosti public relations Vladimír Bystrov, šéf a spolumajitel komunikační agentury Bison & Rose, který si loni připomněl 25 let svého aktivního působení v oboru.

„Říkal mi teď kamarád, že kvůli umělé inteligenci zkrachujeme, protože tiskové zprávy za nás bude vytvářet ChatGPT. Naopak, v PR byznysu je to pro nás obrovská příležitost a třeba budeme mít víc času na to, na co jsme dosud tolik času neměli. Dělat byznys v PR mi rok od roku dává větší smysl,“ podotkl Patrik Schober, managing partner agentury Pram Consulting, která si letos připomene 22 let existence.

Jan Husták má svou agenturu od roku 2017 – začínala jako HustáKomunikejšn, nyní přechází na název Hustá – a předtím v PR jako freelancer působil od roku 2015, ovšem už pár let předtím začal v rámci Relative PR Davida Šimoníka pracovat pro Slevomat Tomáše Čupra. „To mě dostalo ke startupovému trhu,“ zmiňuje dnes hlavní zaměření svého týmu na komunikaci technologických firem, venture kapitálu a fintechu. „Miliardáři příštích let budou odchováni na technologiích zítřka a ti, kteří mění svět, by měli dostat největší prostor,“ věří Husták. Se služebně staršími kolegy se nicméně shoduje v náhledu na digitální komunikační prostředky, které jen doplnily dosavadní cesty přes tradiční média anebo taky zcela mimo ně: „Pro nás je klíčová otázka, co je cílem komunikace.“

„Základem PR není provedení, základem je strategická úvaha, poznání klienta, toho, co potřebuje, porozumění jeho cílovým skupinám, co ony očekávají, a hledání způsobu, jak to vše propojit,“ potvrzuje Vladimír Bystrov. „V týmu pak samozřejmě musejí být lidé, kteří umějí zacházet se všemi patřičnými instrumenty – jak tradičními, protože ty ze světa nezmizely, tak moderními, neboť spousta cílových skupin dnes vnímá informace přes jiné kanály než generace předešlé. Profesionál se musí umět postarat o všechny.“

Sama technologie není zpráva, přitakává rovněž Patrik Schober v duchu toho, co napsal mediální inovátor Juan Señor v čerstvě vydané knize Od public relations k leadershipu. Na název knihy, kterou Schober představil na sklonku loňska, odkazuje i zkušenost, kterou si pochvalují všichni tři účastníci debaty – totiž často přímý kontakt s majiteli firem, s představenstvy, nad celou komunikací jejich společností. „V tom vidím obrovský posun oproti době před deseti, patnácti lety,“ podotkl Schober. „Čím dál víc lídrů firem si uvědomuje, že potřebují dobře komunikovat. A aby dobře komunikovali, musejí mít interně či externě někoho, kdo jim s tím pomůže, poradí.“

Dělit PR na „staré“ a „nové“ digitální odmítá: „Rozdíl vnímám pouze v tom, že staré PR je klasické vytloukání výstupů v médiích – agentura rozešle tiskovou zprávu, spočítá výstupy a to prodá klientovi jako jedinou hodnotu, kterou mu dodá. Jsem naopak pro nové pojetí PR – využijme škálu možných komunikačních cest a aktivit a výstupem není počet zmínek v médiích, ale změna – obchodní chování, chování konzumentů, pozice značky. Zkrátka jaký měla komunikace vliv na fungování dané firmy, společnosti.“

„Agentury nebo profesionálové v PR, kteří by se soustředili pouze na to, že dobře zvládnou obsluhu komunikačních kanálů, dlouhodobě nemohou obstát,“ upozorňuje Vladimír Bystrov. „Spousta mediálních domů nebo provozovatelů sítí si dnes na své straně vytváří shopy, kde se dá nakoupit publicita, vizibilita, zásah i s tvorbou obsahu, to znamená, že část, kterou typicky dělaly PR agentury nebo PR oddělení, už dodávají na klíč média. Tady jsme zastupitelní. Ale co nikdy nedodají, je strategická úvaha za tím vším, promyšlená strategie, systematické budování positioningu, značky, vnímání, vztahu. Vztah se totiž nebuduje jen publicitou, ale obousměrnou interakcí. V tom je místo těch, kteří práci v PR dělají dobře, nezastupitelné. Doručení sdělení na všechny strany je toho nezbytnou součástí, ale to není to, čím se odlišujeme.“

A podle toho by pak podle Jana Hustáka měli hodnotit celkovou spolupráci s píáristy také klienti: „V praktické rovině taková dobře odvedená práce nemusí ohledně klasické mediální komunikace znamenat desítky výstupů, ale třeba dvě hezké věci, na jejichž základě přijdou lidi z trhu, poklepou majiteli firmy či týmu po ramenou a řeknou ‚to, co děláte, je zajímavé, o tom jsme nevěděli‘.“

Jak PR agentury odměňují své zaměstnance

Jaké netradiční benefity jim také poskytují

Zažívá dnes PR zlaté časy?

