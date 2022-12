Být či nebýt na TikToku jako značka? Skvělý nástroj, jak zasáhnout generaci Z

Že se TikToku za čtyři roky podařilo stát se nejrychleji rostoucí sociální sítí, bylo napsáno už mnohokrát. Čím dál častěji proto ve firmách probíhají debaty o tom, zda začít přemýšlet o investici do komunikace i na této sociální síti. Co to značce přinese, a proč by se o tom mělo minimálně uvažovat? To za pražskou kreativní agenturu Story tlrs vysvětluje CEO Adéla Marešová.