Bývalá programová ředitelka Novy Alex Ruzek radí Primě

Alex Ruzek, někdejší dlouholetá programová ředitelka TV Nova, začala letos spolupracovat s konkurenční TV Prima. „Dělá pro nás externí konzultantku programu,“ potvrdil Médiáři generální ředitel skupiny Prima Marek Singer. Zda bude angažmá nynější poradkyně Primy v budoucnosti přímo interní, není podle něj dané. „Určitě chceme program posilovat, je to čím dál náročnější disciplína, jde do něj čím dál víc peněz a chce to i různé typy talentů,“ podotkl Singer. Programovým ředitelem Primy je Roman Mrázek, funkci zastává deset let, do televize nastupoval v srpnu 2013.

Ruzek byla programovou ředitelkou TV Nova rovněž deset let, z Novy odešla začátkem ledna 2021, kdy ji vystřídala Silvia Majeská. Než se Ruzek koncem roku 2010 ujala řízení celého programu Novy, zastávala pozici ředitelky české verze mezinárodní televize MTV, od května 2009. Pro skupinu CME začala pracovat v roce 2005 v Londýně jako manažerka v oblasti finančního plánování a analýz. Předtím absolventka oboru ekonomie na Princeton University působila v New Yorku, nejdřív ve společnosti Credit Suisse First Boston a poté v Tailwind Capital Partners, společnosti zabývající se investičními příležitostmi v mediálním průmyslu.