Bývalé televizní studio Seznamu nově slouží podcastu Ptám se já

Podcast Ptám se já s rozhovory Marie Bastlové na zpravodajském webu Seznam Zprávy prošel na konci ledna několika změnami. Tou nejviditelnější je přesun z rádiového do televizního studia v budově Seznamu na pražském Smíchově, které bylo zprovozněno před rokem a do konce loňska sloužilo večernímu zpravodajství TV Seznam. To už nepokračuje, prostor tak obsadil pořad připravovaný pro internet. Zatím tam bude jediný. „V televizním studiu další podcasty nebudou, novinky chystáme, ale ještě vyvíjíme,“ sdělila Médiáři za Seznam Hana Holubová. „Mimo jiné točíme zase s Josefem Klímou a Josefem Marešem o největších nevyřešených českých záhadách, pětidílnou sérii,“ avizovala.

Na post hlavní a jediné moderátorky Ptám se já se po rodičovské dovolené vrací zmíněná Marie Bastlová. Veronika Sedláčková, s níž se Bastlová dosud střídala, ze Seznamu odešla. Novou editorkou podcastu je Aneta Hronová, která přišla z České televize a podílí se rovněž na přípravě zpravodajství pro Expres FM a Classic Praha, metropolitní rádia Seznamu.

Po dvou letech došlo i k úpravě formátu – Bastlová a šéfka zpravodajství Seznam Zpráv Petra Benešová plánují ještě výraznější zaměření na podstatu formátu hard talk. Ubude tak vysvětlujících interview s vědci a odborníky a zvýší se počet politiků a dalších veřejných aktérů. „Chceme se soustředit na prémiové hosty. Naším cílem je mít ve studiu skutečně klíčové aktéry událostí, které zrovna rezonují ve společnosti. Budeme klást i větší důraz na exkluzivitu pozvaných,“ říká Bastlová. „Věříme, že se hloubkovými hard talky odlišíme od konkurence,“ uvádí Benešová. „Čas od času nabídneme posluchačům a divákům pohled do zákulisí vzniku našeho podcastu a aktivně zapojíme naše příznivce. Za těmi bychom se rádi častěji vypravovali i osobně s tematickými speciály,“ dodává.

Bastlová se rozhovorům věnuje od roku 2017 – nejprve jako moderátorka pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, krátce moderovala pořad K věci na CNN Prima News. V minulosti působila i v Hospodářských novinách jako politická reportérka. Podcast Ptám se já odstartoval na Seznam Zprávách v lednu 2021. Momentálně na webu dosáhne na čtyři miliony zobrazení měsíčně a 1,5 milionu přehrání ve formě videa či audia, včetně digitálních poslechů v aplikacích třetích stran. Společně se zpravodajským podcastem 5:59 Lenky Kabrhelové a politickou talk show Vlevo dole Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího patří k posluchačsky nejpopulárnějším podcastům Seznam Zpráv.