Bývalý šéfredaktor Refresheru Adam Smeták nově řídí obsah webu FOMO

Adam Smeták, který dosud řídil redakci webu pro mladé Refresher.cz, přechází do mediálního domu Czech News Center. Nově tam bude zastávat roli šéfa obsahového týmu online magazínu FOMO, který taktéž cílí na mladou generaci. Redakci Refresheru vedl Smeták poslední čtyři roky, od července je šéfredaktorem Marek Pros, který přišel z Aktuálně.cz.

„Chci využít své zkušenosti z vedení redakce klasičtějšího střihu k tomu, aby bylo FOMO ještě více vidět a bylo o něm více slyšet,“ uvedl Smeták ke své nové roli. Šéfredaktorkou projektu, který startoval na podzim 2021, zůstává jeho zakladatelka Karolína Čumriková.

Projekt, jehož název je zkratkou anglického „fear of missing out“, se obsahem na webu či ve formě eventů zaměřuje primárně na cílovou skupinu konzumentů od 17 do 24 let. Využívá k tomu také desetitisíce fanoušků na sociálních sítích Instagram, TikTok a X (Twitter).