Can Media zajistí mediální kampaně značky Marlenka

Can Media, mediální agentura skupiny Comtech Can, začala pracovat pro značku Marlenka, a to hned na několika trzích, konkrétně Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina. Letošní mediální kampaně budou realizovány v rámci agenturní sítě WeCan ve střední a východní Evropě, kterou Can Media a Comtech Can spoluzaložily.

„V loňském roce jsme v naší komunikaci nastartovali řadu změn. Po osmi letech jsme připravili novou televizní kampaň se zcela novými spoty a zároveň jsme ve výběrovém řízení vybrali nové partnery pro nákup mediálního prostoru,“ přibližuje Vojtěch Halamíček, marketingový manažer značky Marlenka. „Po spuštění nové televizní kampaně jsme naměřili podpořenou znalost značky Marlenka na úrovni 92 %. V letošním roce chceme znalost posunovat dále, včetně zahraničních trhů,“ pokračuje. „Další cílem je zvýšit povědomí o dalších medových produktech z našeho portfolia a také pilíře naší značky, jako je kvalita, med a chuť. Návazně na televizní kampaň probíhá komunikace také v jiných kanálech a samozřejmě řada akcí podpory prodeje.“

„Pro Marlenku jsme v rámci výběrového řízení řešili primárně alokaci rozpočtů mezi poptávané trhy, aby celková investice přinesla co nejnižší cenu za zásah v cílové skupině. Bylo rovněž nutné akcentovat byznysové cíle klienta na jednotlivých trzích, jelikož ne na všech je značka stejně etablovaná a zároveň i samotné produkty jsou v jiných fázích svého životního cyklu,“ doplňuje Jiří Pudil, mediální ředitel Can Media.