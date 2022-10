Časopis Naše rodina po dvou letech opět změnil vydavatele

Nový vydavatelem časopisu Naše rodina se stala společnost Naše vojsko, které vlastní a řídí Emerich Drtina. Naše vojsko převzalo časopis dva roky po předchozí změně majitele. Tím se na podzim 2020 stala společnost Nakladatelství Naše rodina Pavla Mészárose a Evy Filipové. Mezitím se časopis změnil z týdeníku na měsíčník. „Neutěšená finanční situace, která nastala během pandemie, donutila majitele změnit periodicitu. Ovšem i přes tato opatření hrozil Naší rodině definitivní konec,“ popisuje Drtina nedávnou situaci. „Rozhodl jsem se časopis zachránit. Má to dlouhou tradici, i moje babička jej odebírala. A časopis má dobrou předplatitelskou základnu,“ podotýká nový vydavatel. Od 90. let časopis léta vydával František Talián, předchozí vydavatelé titul koupili od jeho syna Tomáše.

„Vidím v titulu další potenciál. Nejdřív jsem převzal časopis, pak i vytvořil pro jistou část produkce edici Naše rodina. Nyní se tak logo Naše rodina objevuje na některých románech, beletrii či dětských knihách. A nedávno jsme spustili nový web Nase-rodina.eu, včetně nového e-shopu,“ přibližuje majitel Našeho vojska. Šéfredaktorkou časopisu zůstala Marcela Kohoutová, která s Drtinou dlouhodobě spolupracuje například na překladech. Naši rodinu s Naším vojskem také jako autor propojuje Roman Cílek. Ten svými texty přispívá do Naší rodiny a zároveň píše do časopisů Military Revue a Fakta a svědectví, které vydává Naše vojsko.

Naše rodina byla založena na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Od svého založení stál křesťanský titul na hodnotách nezávislosti, etiky a víry a celou dobu svého fungování usiluje o to, být solidním rodinným časopisem. V obsahu se objevují rozhovory s osobnostmi z oblasti kultury či vědy, tipy na výlety, recepty, rady kutilům i pěstitelům, pohled do historie, retro okénko, témata zdravého životního stylu, tajemna, psychologická a starožitnická poradna, křížovky, kvíz, stránky pro děti a pravidelně také články ze světa víry a duchovních témat. I nový vydavatel vychází z předpokladu, že každá rodina zahrnuje aspoň tři generace a každá z nich by si měla v časopisu najít své čtení.