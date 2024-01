Česká cena za PR startuje 19. ročník, nově ocení budování reputace

Asociace public relations (APRA) právě otevřela 19. ročník oborové soutěže Česká cena za PR – Lemur. Od dnešního dne mohou zadavatelé i agentury přihlašovat své projekty do celkem 24 kategorií, a to prostřednictvím nové verze webu s online systémem přihlašování. Finální uzávěrka je stanovena na 28. března, do konce února mohou přihlašovatelé využít zvýhodněné ceny. Výsledky budou vyhlášeny na galavečeru ve čtvrtek 20. června v holešovické galerii Dox. Dnes také proběhne první akce letošního ročníku – online workshop pro všechny přihlašovatele.

Soutěžící mohou své projekty přihlašovat do kategorií rozčleněných do tří skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie a Komunikační nástroje. Za nejcennější se pokládá ocenění ve skupině Komunikační disciplíny, vítězové těchto kategorií kromě sošky Lemura získají zdarma přihlášku do prestižní mezinárodní soutěží SABRE Awards, která je partnerem České ceny za PR.

„Letos jsme do soutěže přidali novou kategorii, která ocení dlouhodobé budování reputace. Přihlášeny mohou být projekty, které se minimálně po dobu tří let snažily o změnu reputace společnosti nebo posun vnímání značky a mají za sebou v tomto směru prokazatelné výsledky. Současně jsme pro všechny přihlašovatele připravili praktický manuál, jak správně napsat přihlášku do soutěže, který najdou na novém webu,“ říká Anna Balíčková, členka výkonné rady APRA, která za soutěž zodpovídá.

I letos bude projekty posuzovat zhruba 60 největších odborníků na komunikaci, kteří budou rozděleni do sedmi odborných porot. V čele každé poroty bude stát předseda z řad významných zadavatelů. Letos bude také, stejně jako v předchozích ročnících, vyhlášen absolutní vítěz ročníku napříč kategoriemi, který získá cenu Grand Prix. Na slavnostním večeru bude oceněna také PR osobnost roku. Narozdíl od minulých let nepůjde o cenu za celoživotní přinos, ale za významný počin v loňském roce.

O vizuální identitu letošního ročníku se postarala agentura Boomerang, agentura Insighters zase zajistí komunikaci na sociálních sítích.

