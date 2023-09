Česká pošta ustavila útvar komunikace, vede ho Jan Hainz

Státní Česká pošta má od začátku září nově vzniklý útvar komunikace. Řídí ho Jan Hainz, manažer s léty zkušeností na trhu finančních služeb. Přišel z české pobočky Sberbank, kde zastával pozici ředitele marketingu a komunikace. V minulosti byl i marketingovým ředitelem GE Capital Bank (dnes Moneta Money Bank), vedoucím komunikace všech společností GE Money v Česku a na Slovensku a několik let také vedl komunikaci GE Money pro celý region střední a východní Evropy. V České pojišťovně byl odpovědný za komunikaci, CSR a sociální sítě a byl také předsedou dozorčí rady Nadace České pojišťovny. Zkušenosti má i z oblasti exportního marketingu a komunikace pro české výrobce vyvážející primárně do Evropy a Asie. Vystudoval ČVUT v Praze a titul M.B.A. v oblasti marketingu získal na University of Pittsburgh v USA.

„Jan Hainz má za úkol připravit novou podobu komunikace České pošty a Balíkovny s ohledem na probíhající transformaci,“ uvedl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. „V jeho portfoliu bude nejen mediální prezentace společnosti, ale také zvýšení efektivity marketingového dosahu naší firmy. Komunikace České pošty bude jasná a srozumitelná jak směrem k zákaznické veřejnosti, tak k politické reprezentaci,“ slíbil.