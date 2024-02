Česká Prima a dalších 31 evropských médií žalují Google o 2,1 miliardy eur

Americký internetový gigant Google čelí žalobě od české skupiny Prima a dalších 31 evropských mediálních skupin. Ty po Googlu požadují 2,1 miliardy eur (v přepočtu přes 53 miliard Kč) za to, že podle nich kvůli jeho praktikám v digitální reklamě utrpěly ztráty. Prohlásili to dnes jejich právní zástupci Geradin Partners a Stek. Americká společnost žalobu odmítá a hodlá se proti ní bránit.

„Zúčastněné mediální společnosti utrpěly ztráty v důsledku méně konkurenčního trhu, což je přímý důsledek pochybení společnosti Google,“ uvádí se v prohlášení. „Nebýt zneužití dominantního postavení ze strany společnosti Google, mediální společnosti by získaly výrazně vyšší příjmy z reklamy a platily by nižší poplatky za reklamní služby. A co je zásadní, tyto prostředky se mohly znovu investovat do posílení evropského mediálního prostředí,“ dodali právníci. „Evropské mediální organizace se rozhodly konsolidovat své nároky na odškodnění vůči jedné z největších světových korporací, která řadu let využívá svého dominantního postavení na trhu. Skupina se rozhodla podat žalobu na Google v Nizozemsku, klíčové jurisdikci pro žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel v Evropě,“ uvedly právní kanceláře. Vydavatelé se zároveň chtěli vyhnout podávání více žalob v různých evropských zemích.

Skupina zahrnuje mediální domy z Rakouska, Německa, Skandinávie, Beneluxu a z dalších evropských trhů. Jsou mezi nimi například švýcarský koncern Ringier i se svou slovenskou pobočkou či německá Hubert Burda Media, která má též českou pobočku. Krok přichází v době, kdy proti podnikání Googlu v oboru reklamních technologií zasahují i antimonopolní úřady. Právníci se při aktuální žalobě odvolávají mimo jiné na pokutu, kterou Google dostal v roce 2021 ve Francii za protežování vlastní reklamy, nebo na antimonopolní řízení s Googlem v domovských Spojených státech.

„Google spolupracuje s evropskými vydavateli konstruktivně. Naše reklamní nástroje, ale i nástroje mnoha našich konkurentů v oblasti reklamních technologií pomáhají milionům webových stránek a aplikací financovat obsah a firmám všech velikostí efektivně oslovit nové zákazníky. Tyto reklamní služby se postupně vyvíjejí a modernizují právě ve spolupráci s výše zmíněnými vydavateli. Tato žaloba je spekulativní a oportunistická a budeme se proti ní důrazně a na základě faktů bránit,“ uvedl v prohlášení zaslaném agentuře ČTK právní ředitel Googlu Oliver Bethell.

Které evropské mediální domy žalují Google nadnárodní skupiny DPG Media (Belgie / Nizozemsko / Dánsko)

Mediahuis (Belgie / Nizozemsko / Lucembursko / Německo)

Ringier (Švýcarsko / Rumunsko / Bulharsko / Slovensko / Maďarsko) Belgie Roularta Česko Prima Group Dánsko Det Nordjyske Mediehus

JP/Politikens Hus

Jyske Fynske Medier

TV2 Danmark A/S Finsko Alma Media

Keskisuomalainen

Sanoma Německo Axel Springer

Hubert Burda Media Norsko Schibsted Polsko Agora

Ringier Axel Springer Polska Portugalsko Impresa Rakousko Bergfex

Der Standard

DJ Digitale Medien

Gute Kueche Medien

Krone Austria

Kurier Medienhaus

Medienhaus Wimmer

Niederösterreichisches Pressehaus

Salzburger Nachrichten

Styria Media Group

Quoka Španělsko Grupo Godo

Prensa Iberica Švédsko Everysport Group Zdroj: Geradin Partners, Stek

Vydavatelé po celém světě si v posledních letech stěžují na rostoucí dominancí velkých technologických firem v reklamě. Jejich podíl na příjmech od inzerentů kvůli tomu klesá. Podle analytiků je Google dominantní digitální reklamní platformou na světě.

