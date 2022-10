Česká televize připravuje kriminální seriál Lovec

Veřejnoprávní Česká televize začala natáčet nový seriál Lovec. Osmidílná série režiséra Jiřího Stracha je volným pokračováním úspěšných minisérií Ďáblova lest a Ztracená brána. Každý díl nového seriálu odhalí jeden kriminální případ s prvky, které není možné racionálně vysvětlit a nalezení pachatele je nad síly běžných postupů policejních vyšetřovatelů. Těm tak pomůže exorcista v podání Pavla Kříže. Hlavní ženskou postavu ztvární slovenská herečka Jana Kolesárová. Natáčení začalo v těchto dnech na Slovensku, na jaře příštího roku se přesune do Česka. Seriál vzniká v koprodukci se slovenskou televizí Joj a Trigon Production.

„Lovec je vzácnou příležitostí pracovat na něčem, co radikálně vybočuje z obvyklého scenáristického rámce. Na žánrových projektech je nejtěžší představit divákovi uvěřitelný svět, a to i přesto, že se v něm vyskytuje mnoho tajemna a záhad. Pokud se to ale podaří, je možné říci i něco podstatného k dnešnímu způsobu života a lidskému směřování obecně. A často je to i jednodušší než v obvyklých realistických kulisách,“ míní kreativní producent České televize Jan Lekeš.