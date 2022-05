Česká televize vyhlásila velké škrty. Plánuje propustit 250 lidí i zavřít ČT3

Generální ředitel České televize Petr Dvořák dnes oznámil rozsáhlé škrty v rozpočtu vysílatele veřejné služby do dalších dvou let. Nejsledovanější televizní skupina na tuzemském trhu plánuje omezit tvorbu i sportovní vysílání, ke konci letoška uzavřít program pro seniory ČT3, zastavit velké investice nebo na polovinu snížit koprodukční vklady do českých filmů. „Revize se dotkne všech oblastí, ve kterých Česká televize funguje,“ uvedl Dvořák na dnešní tiskové konferenci na Kavčích horách. Zdůvodnil to tím, že klesá reálná hodnota povinného televizního poplatku a tím i skutečná hodnota rozpočtu veřejnoprávní televize.

Letos Česká televize hospodaří s vyrovnaným rozpočtem ve výši 7,17 miliardy Kč, celková úspora v letech 2023 až 2024 podle ředitele Dvořáka má činit 910 milionů Kč. Přitom škrty ve vnitřním fungování instituce v následujících dvou letech mají dosáhnout 300 milionů, ve tvorbě 320 milionů, v oblasti vysílání 120 milionů, ve sportu 80 milionů a v oblasti filmové koprodukce 90 milionů. Zároveň ČT hodlá dodržet dlouhodobé plány, v jejichž upravené verzi schválené Radou České televize v únoru se zavázala, že na konci letoška bude mít na účtech 884 milionů Kč, do roku 2026 pak minimálně 700 milionů, jako 10% rezervu vůči rozpočtu.

„Pro letošní rok jsem si jistý, že to splníme, v tuto chvíli jsme někde nad jednou miliardou,“ řekl šéf ČT na dotaz Médiáře ohledně aktuálních finančních rezerv. „Debata o tom, jestli na účtech máme nebo nemáme držet 700 milionů, určitě nastane v průběhu diskuse s Radou České televize nad rozpočtem na příští rok i nad aktualizací dlouhodobých plánů. Samozřejmě při inflaci, která je dnes, je to neekonomická myšlenka a určitě s ní budeme pracovat,“ doplnil generální ředitel televize.

Úspory ředitel Dvořák vysvětluje tím, že v nejbližších dvou letech nemůže od vládních politiků očekávat, že České televizi zvýší poplatky, stěžejní zdroj jejích příjmů (letos 5,69 miliardy). Šéf ČT připomněl, že vláda Petra Fialy (ODS) loni ve svém programovém prohlášení avizovala, že se „zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií“. ČT usilovala o to, aby se od příštího roku měsíční poplatek za televizi zvýšil na 150 Kč. „Zatím jsou priority poskládány jinak,“ hodnotí Dvořák aktuální přístup politiků.

Poplatky zůstávají od roku 2008 v nezměněné výši, a to 135 Kč na měsíc. Reálná hodnota je ale podle Dvořáka letos 86 Kč, přičemž kdyby se od roku 2008 každoročně navyšovalo o inflaci, valorizovaná výše poplatku by letos vyšla na 184 Kč a v příštím roce dokonce na 209 Kč. Na samotný rozpočet České televize inflace podle Dvořáka dopadá tak, že jeho reálná hodnota je zhruba o třetinu nižší. Zároveň roste inflace i ceny energií. A zatímco v období 2001 až 2011 růst průměrné mzdy v ČT kopíroval růst mezd v Česku, následně v letech 2011 až 2021 byl růst průměrné mzdy v ČT oproti Česku zhruba poloviční, argumentuje šéf ČT dál.

Propouštění se má dotknout 8 % stavu

„Počty zaměstnanců České televize se budou snižovat,“ řekl také Dvořák. Připomněl, že v České televizi momentálně pracuje kolem 3.000 lidí. Zhruba 8 % míst má být v následujících letech zrušeno – celkem jde o 250 pozic, z toho 50 jich bude zrušeno letos, 200 v dalších dvou letech, zbýt jich podle Dvořáka má 2.750. Konkrétní rozvržení rušených míst se nyní projednává s odbory a podrobnosti k tomu mají přijít začátkem července. Propouštět se podle Dvořáka bude rovnoměrně v Praze i v regionech.

Dotkne se to i managementu televize, jeho struktury či obsazení? Dvořák to nevyloučil, konkrétní ale nebyl. „Uvidíme,“ reagoval.

Svazy mají platit, nabízet se budou sublicence

Česká televize také prohlašuje, že současnou situací je „nucena k omezení výroby sportovních pořadů a k omezením v oblasti vlastnictví vysílacích práv“. Sportovní vysílací práva totiž podle Dvořáka enormně podražila, dražší je i samotná výroba přímých přenosů.

„Rozhodli jsme se, že i tady dojde ke škrtům. Budeme toho vyrábět míň. U řady lokálních sportovních svazů budeme požadovat finanční participace, pokud budou chtít, aby se jejich sporty objevily v našem vysílání. A u některých mezinárodních práv, kde nám to licence dovolí, zkusíme nabídneme do televizního trhu sublicence.“ Na tuzemském trhu tak ČT nabídne konkrétně třeba odprodej sublicence na část zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru letos na podzim.

Reklama možná už i na Déčku

Česká televize v následujících dvou letech také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl takzvaných obchodních sdělení ve vysílání na hranici, kterou jí zákony umožňují. Cílem tohoto kroku je maximálně zvýšit příjem z obchodní činnosti na všech kanálech.

„Dosud jsme se komerční sdělení snažili používat pouze v omezené míře, sami jsme si dali vnitřní limit, například že u show typu StarDance nebo Peče celá země nepůjdeme přes pět, šest sponzorských vzkazů. Snažili jsme se zásadním způsobem omezit reklamu na Déčku, tam jsme vůbec nepřipustili, že by se objevilo jakékoli komerční sdělení. V tuto chvíli chvíli obchodní oddělení dostane za úkol prověřit, zda trh v rámci komerčních aktivit dokáže vytěžit víc. Nečekáme, že by nás to spasilo, ale je správně teď se starat o každou korunu, kterou jsme schopni nevydat, anebo získat,“ řekl na dotaz Médiáře Petr Dvořák.

Bude tedy nově reklama i na stanici určené dětem? „Kdybych nebyl pod tlakem ekonomiky, pustit reklamu na Déčko je to poslední, co bych chtěl udělat. Pokud ale situace bude taková, že tím získáme relevantní objem peněz, zvažovat o budeme.“

Hrozí další, razantnější vlna škrtů

„Důležité je, abychom si drželi poměr na trhu,“ říká i přes plán rozsáhlých škrtů ředitel Dvořák. ČT měla loni na tuzemské sledovanosti největší podíl, přes 32 %, její šéf by rád, kdyby zůstalo aspoň 30 %. Je přitom přesvědčen, že ekonomická omezení ve veřejnoprávní televizi jsou pro její komerční konkurenty - největšími jsou Nova a Prima - „nejlepší zpráva letošního roku“. „Že je to pro komerční vysílatele zpráva z nebe, to nezastírám,“ podotkl. Nevylučuje nicméně, že pokud se poplatek nezvýší, po této první vlně škrtů může přijít druhá, „mnohem razantnější“.