Česko je jednou z nejrychleji rostoucích komunit na TikToku, řekli v Praze zástupci sítě

Poprvé osobně se s tuzemskými marketéry a internetovými tvůrci potkali zástupci TikToku, populání sociální sítě provozované čínskou společností ByteDance. Podle údajů, které manažeři TikToku prezentovali publiku v úterý 25. dubna v pražském hotelu Mama Shelter, má síť celosvětové miliardu uživatelů, z toho 150 milionů v zemích Evropské unie. Konkrétně ve střední Evropě pak v posledních dvou letech zaznamenala 200% růst. „Česko je nyní jednou z nejrychleji rostoucí komunitou na TikToku, pokud ne nejrychlejší,“ uvedl na základě interních dat Rafał Drzewiecki, country manager TikTok Central Europe. K dalším rychle rostoucím trhům TikToku patří Polsko, kde ve Varšavě sídlí lokální ústředí provozovatele této sítě, dále Maďarsko či Rumunsko.

Byznys TikToku v uplynulých čtyřech letech narostl ve střední Evropě čtyřikrát, uvedl také Drzewiecki. „Říká se, že jsme další sociální síť, to není pravda. Jsme zábavní platforma poháněná komunitou,“ prohlásil. Jak na základě interních průzkumů prezentoval, 67 % uživatelů TikToku je starších 25 let (oficiálně je možné si účet na TikToku uložit od 13 let) a 61 % uživatelů uvádí, že chodí na TikTok proto, aby se pobavili. „Takoví lidé jsou ochotnější učinit rozhodnutí o koupi,“ tvrdil manažer s odkazem na údaj, že 67 % respondentů uvedlo, že je TikTok přiměl ke koupi, ačkoli to původně neměli v plánu. Motorem takových rozhodnutí jsou podle Drzewieckého právě pozitivní emoce.

„Narozdíl od ostatních sociálních sítí TikTok nechodíte kontrolovat, sledujete ho a jste ponořeni v obsahu. Full screen a sound on, to je jediná cesta, jak TikTok konzumovat,“ nastínil praxi v používání. Drzewiecki také uvedl, že 96 % celkového času na platformě tráví uživatelé ve feedu For You. A zdůraznil i vliv sítě na skutečný životní styl jeho uživatelů - devět z deseti jich uvedlo, že recepty, filmy či třeba knihy, které viděli na TikToku, chtějí vyzkoušet.

České úřady považují TikTok za bezpečnostní hrozbu

V Česku se čínský síť TikTok potýká s oficiálními restrikcemi. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v březnu vydal varování před instalací a používáním aplikace TikTok na zařízeních s přístupem k systémům spadajícím do kritické informační infrastruktury a dalším významným informačním systémům. Úřad sdělil, že aplikace představuje bezpečnostní hrozbu. Zvážit používání aplikace i to, co skrze ni lidé sdílí, doporučil úřad i široké veřejnosti. Vnitro a zahraničí nechtějí TikTok na technice určené k služebním účelům.

„Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v Česku, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. Dalším důvodem pro vydání varování je podle úřadu právní a politické prostředí v Číně, kterému podléhá vývojář a provozovatel aplikace, pekingská společnost ByteDance.

Státní úřady a podniky i soukromé firmy v Česku, včetně bank či telekomunikačních operátorů, následně z bezpečnostních důvodů začaly zakazovat svým pracovníkům používání TikToku na služebních počítačích a telefonech. Zákaz často platí i pro osobní zařízení, pokud je zaměstnanci používají k práci. K zákazu se přidala i kancelář poslanecké sněmovny a kancléř se s obdobnou žádostí obrátil i na poslance a jejich asistenty.

Své účty na TikToku, které využíval pro prezentaci svého obsahu a aktivit, se koncem března rozhodl pozastavit na neurčito veřejnoprávní Český rozhlas. „Bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) bereme velmi vážně,“ uvedl generální ředitel instituce René Zavoral. Český rozhlas se zároveň rozhodl vydat nový interní předpis pro zaměstnance a své spolupracovníky, který se má týkat právě přístupu k aplikaci TikTok a jejímu používání.

Média čeká tiktoková budoucnost, i když úřady TikTok zakážou