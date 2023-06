Česko není Amerika. ČT může stále spojovat

Po pouhém roce skončil v čele zpravodajské stanice CNN Chrit Licht. Nedokázal naplnit úkol plný protikladů. Dodržovat mediální standardy, zároveň nepřicházet v souboji s nekonečnou nabídkou internetu o sledovanost. V obrovsky polarizované společnosti přitáhnout zpátky republikánské voliče, zároveň straně nenadbíhat a nenaštvat vlastní zaměstnance. Nedařilo se mu ani jedno. „Ratingy, které klesaly od Trumpova odchodu z funkce, se propadly k novým minimům. Nálada zaměstnanců byla ještě horší,“ stojí v úvodu obřího článku magazínu The Atlantic, po němž se mateřská společnost Warner Bros. Discovery s Lichtem rozloučila. Jeho odchod může něco říct i o české televizní scéně, která má za sebou taktéž veledůležitý týden. Nového šéfa dostane CNN Prima News a po 12 letech se vymění vedení České televize.

Licht udělal řadu chyb, jak ukazuje článek Atlanticu, komentáře o jeho odchodu se nicméně zaměřují na všeobecně složitou pozici televizí. Čelí záplavě amatérské i nízkonákladově-profesionální konkurence na internetu. Kdo má mikrofon, může aspoň zdánlivě informovat o světě. Zpravodajské kanály kvůli tomu sice nezmizí, jejich vliv ale nebude takový, jako býval v nultých letech. Celkově nikdo už nebude mít tak silné slovo. Informační krajina se obrovsky fragmentuje. Nejpopulárnější americký podcast – ten od Joe Rogana – poslouchá pouhých pět procent z těch, co vůbec poslouchají podcasty, uvádí jako příklad velkého drobení mediální odborník Ben Smith.

Internet vede k tříštění všude, v Evropě ale nemusí být proces tak silný. Společnost tady není tolik polarizovaná. John Burn-Murdoch, hlavní datař Financial Times nedávno přinesl fascinují grafy o rozdílech mezi Spojenými státy a Velkou Británii. Americká společnost vykazuje mnohem větší hodnotové rozkročení, což se odráží i v pozici médií. Zatímco v Americe nedosáhne žádné médium na víc než čtvrtinu obyvatelstva, BBC v různých formách konzumuje 60 % Britů. A co víc: důvěřují jí lidé zleva i zprava. To ve Spojených státech prakticky neexistuje, jak dokládá i zkušenost CNN.

No single US news source is consumed by more than 25% of Americans, whereas 60% of Brits regularly watch/read/listen to the BBC.

That makes it very hard for partisan echo chambers to form.

(searchable interactive chart here https://t.co/1LHeGWEkD0) pic.twitter.com/5TIO3WfO5s

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 26, 2023