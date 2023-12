Český knižní trh meziročně klesl o 3 % na 8,4 miliardy Kč, titulů vyšlo o 2 % víc

Český knižní trh se v roce 2022 dostal na objem 8,4 miliardy Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 250 milionů, respektive o 3 %. Obrat prodaných tištěných knih dosáhl 7,4 miliardy, což je nejméně za posledních pět let a meziročně to znamená pokles asi 3,5 %, bez započtení rostoucího dovozu zahraniční literatury meziročně asi o 4,5 %. Ve své pravidelné Zprávě o českém knižním trhu to uvádí Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), spolek sdružující nakladatele, knihkupce, distributory a další subjekty s vydavatelskými útvary (vysoké školy, knihovny, ústavy), celkem 150 členů.

„Po obtížných dvou letech, kdy se i knihkupectví potýkala s důsledky lockdownů, se bohužel situace v roce 2022 neuklidnila, ale důsledkem války na Ukrajině došlo ke skokovému růstu nákladů na energie a hlavně raketově rostoucí inflaci. Využití umělé inteligence v různých podobách samozřejmě pro nakladatelský sektor představuje v řadě ohledů příležitost, ale současně přináší obrovské nevyřešené právní a etické otázky, kterým je nezbytné čelit,“ uvádí svaz. „Strojové učení algoritmů probíhá na statisících titulů, přičemž v případě některých modelů generativní AI bylo zjištěno, že vývojáři k učení využili knih nelegálně stažených z různých zákoutí internetu - dataset s názvem Books3 obsahoval 200 000 (!) knih.“

„Knižní trh prostě zrcadlí stav reálných příjmů lidí. Ať budou knihy dražší či levnější, objem celkových prostředků, které čtenáři za knihy vynaloží, to neovlivní. Žádným zdražením nelze knižní trh zvětšit. Krizový vývoj se evidentně propisuje i do roku 2023. Nulová DPH na knihy, která začne platit od 1. 1. 2024, se tak jeví jako záchrana v poslední chvíli. Věříme, že spolu s obnovením růstu reálných příjmů přispěje nulová DPH nejprve ke stabilizaci a později i k dalšímu rozvoji českého knižního trhu,“ uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka v předmluvě aktuální zprávy.

Podle databáze Česká národní bibliografie (ČNB) svaz odhaduje, že v Česku bylo s vročením 2022 vydáno celkově 14.500 titulů. Oproti roku 2021, kdy to bylo kolem 14.200 titulů, se jedná o meziroční nárůst o 2 %. Z cizích jazyků bylo v roce 2022 přeloženo 6.109 titulů. Poměr překladů vůči původní literatuře je víceméně stabilní a pohybuje se kolem 40 %. I v loňské knižní produkci českých vydavatelských subjektů převažují knihy v češtině (87 %, 13.363 titulů), v cizojazyčné knižní produkci znovu dominovala angličtina, následují němčina, francouzština, slovenština a japonština.

Největším privátním vydavatelem knih zůstává Albatros Media (přes 1.000 vydaných titulů), následují Euromedia Group, Grada Publishing, Dobrovský a Moravská Bastei. Největšími maloobchodními sítěmi jsou Kanzelsberger (60 prodejen), Levné knihy (55), Dobrovský (46), Kosmas (40) a Luxor (37).

Kompletní zpráva o knižním trhu v Česku

