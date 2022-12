Český rozhlas letos propustil 70 lidí. Teď znovu apeluje na zvýšení poplatku

Podle návrhu poslanců ANO Aleše Juchelky a Martina Kolovratníka měl rozhlasový poplatek vzrůst na 50, respektive 55 Kč měsíčně. „Napravujeme nespravedlnost,“ hájil návrhy Juchelka. Spolu s Kolovratníkem poukazoval na to, že zatímco poplatek České televizi rostl od roku 2005 dvakrát z tehdejších 100 na nynějších 135 Kč (od roku 2008), u rozhlasu zůstal na zmíněných 45 Kč měsíčně. „Pětikoruna dělá zhruba 220 milionů korun na příjmech,“ poznamenal Kolovratník. Podle managementu rozhlasu by zvýšení o pětikorunu přineslo do jeho rozpočtu dokonce 250 milionů ročně.

Ministerstvo kultury se postavilo k oběma pozměňovacím návrhům záporně. Podle náměstkyně ministra Petry Smolíkové poplatky vyžadují širší debatu. Velkou novelu zákonů o ČT a rozhlasu chce ministerstvo předložit v co nejkratší době, aby mohla být účinná od roku 2024.