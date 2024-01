Český rozhlas má náznaky, že za útokem na jeho aplikaci mohli být příznivci Hamásu

Prosincový útok na rozhlasovou aplikaci mujRozhlas, při němž byla zcizena data všech jejích 150.000 registrovaných uživatelů, mohl být dílem hackerské skupiny, která podporuje palestinské teroristické hnutí Hamás. V rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem o tom promluvil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle jeho slov zatím jde spíše o náznaky či spekulace, informace není natolik potvrzená jako u červnového hackerského útoku na Český rozhlas, za nímž stály ruské skupiny, jimž se nelíbilo pořádání konference o pomoci Ukrajině napadené ruskou armádou. Teď by mohlo jít o odvetu za to, že Česká republika podporuje Izrael.

„Je to mnohem sofistikovanější hackerská skupina než v červnu, o to těžší je ji dohledat. V červnu vedla stopa k ruským entitám, teď to jsou spíše spekulace, ale máme náznaky, že by mělo jít o skupinu podporující Hamás, která chtěla zaútočit na Českou republiku a vybrala si Český rozhlas,“ uvedl generální ředitel Zavoral. Útok na audioportál a mobilní aplikaci mujRozhlas podle něj probíhal přes systém dodavatelské firmy, hackeři neprolomili přímo systém Českého rozhlasu. Veřejnoprávní médium se o problému dozvědělo 20. prosince a po ověření o něm informovalo 29. prosince.

Od začátku rozkrývání útoku instituce podle ředitele Zavorala úzce spolupracuje s policií i s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Úřad odmítl na dotaz Médiáře informaci o údajném angažmá příznivců Hamásu na útoku proti Českému rozhlasu komentovat. Podle mluvčí úřadu Evy Rajlichové tak NÚKIB nečiní u žádného případu, který dosud nebyl uzavřen.

Podle sdělení rozhlasu hackeři získali přístup ke jménům a e-mailovým adresám všech registrovaných uživatelů aplikace mujRozhlas a také k „zahashovaným“ heslům. „Byl jsem ujištěn, že používáme takový kryptovací systém, že e-mailové adresy uživatelů nemůžou být zneužity,“ uvedl teď v rozhovoru pro Médiář generální ředitel Českého rozhlasu. Médium přesto vyzvalo všechny uživatele aplikace, aby si vytvořili nové registrace. Těch bude patrně méně než před útokem, míní Zavoral, podle něhož rozhlas utrpěl na dobré pověsti.

V plánu je prověřit počet dodavatelských firem

„Obnovit míru důvěry a přesvědčit uživatele aplikace, aby se znovu registrovali, není úplně jednoduché,“ připustil šéf veřejnoprávního rozhlasu. Jedním z důsledků úspěšného útoku má být prověření všech dodavatelských firem Českého rozhlasu, kterých je podle Reného Zavorala mnoho: „Řešíme, zda počet externích dodavatelů nesnížit. Jednou z mých priorit pro letošní rok a poslední třetinu mého druhého mandátu generálního ředitele je posílení bezpečnosti, a to nejen té kybernetické, ale také fyzické, tedy budov a zaměstnanců.“

Jak šéf veřejnoprávního rádia také řekl, před hackerským útokem používalo aplikaci mujRozhlas zhruba 300.000 až 400.000 uživatelů denně, z toho 150.000 jich bylo registrovaných.

