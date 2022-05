Český rozhlas Olomouc se přestěhoval do nového sídla v centru města

Lepší pracovní zázemí pro zaměstnance i prostor pro další rozvoj stanice poskytuje Českému rozhlasu Olomouc jeho nové vlastní sídlo v budově někdejšího domu s nábytkem v Pavelčákově ulici v centru Olomouce. Regionální studio Českého rozhlasu víc než 70 let sídlilo v pronajatých prostorách v domě na nedalekém Horním náměstí. Jejich rekonstrukce by byla vzhledem k vlastnickým vztahům i prostorové dispozici komplikovaná. Rozhlas se proto rozhodl pro koupi a následnou rekonstrukci domu v Pavelčákově ulici, což si vyžádalo celkovou investici 125 milionů Kč. Novinářům to dnes řekl ředitel regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc Josef Podstata.

„Český rozhlas Olomouc 73 let sídlil v původních prostorách, které vymysleli a obsadili naši předci, což je pronajatý prostor v městském bytě na náměstí. Adresa je to krásná, nicméně tento prostor se za těch 70 let samozřejmě nezměnil, ale potřeby rozhlasu se změnily,“ uvedl Podstata.

Vedení stanice podle něj nejprve zvažovalo variantu, že staré studio modernizuje. „Tím, že jsme tam byli v pronájmu, jsme vlastně nemohli investovat do cizího majetku. Situace proto dospěla až do rozhodnutí současného vedení Českého rozhlasu, že bude vyhlížet v Olomouci dům vhodný pro Český rozhlas Olomouc a především pro jeho digitální budoucnost. Shodou okolností byl v tu chvíli na prodej tento dům v Pavelčákově ulici,“ řekl Podstata.

Nové sídlo v Pavelčákově ulici je podle něj mnohem prostornější než původní studio v domě na náměstí. „Už o sebe při práci nezakopáváme. Budova na Horním náměstí nevyhovovala dispozičně, každá druhá kancelář byla průchozí a nebylo tam možné instalovat nové technologie. Dnes jsme už ve standardních kancelářských, technických a hlavně vysílacích prostorách,“ uvedl Podstata, podle kterého nová budova zajistí hladší provoz rozhlasové stanice. „Naši lidé mohou obsazovat studia, kterých je tady víc, a nemusí čekat jako ve staré budově na hodiny, kdy je volno,“ uvedl.

V původním sídle na Horním náměstí zůstane takzvané velké studio, v němž se konají například koncerty. Jeho přestěhování do budovy v Pavelčákově ulici by totiž podle Podstaty zvýšilo investici o desítky milionů korun a mělo by negativní vliv na prostorové uspořádání nového sídla. Na provozu velkého studia v domě na Horním náměstí se bude Český rozhlas Olomouc podílet spolu s Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. „Chceme z toho udělat otevřený prostor, který by sloužil nejen rozhlasu, ale i ostatním kulturním aktivitám v Olomouci,“ dodal ředitel olomouckého regionálního studia Českého rozhlasu.