Český rozhlas se omluvil za vystoupení Martina Kollera, editorovi sníží odměny

Český rozhlas se veřejně omluvil za proruské vystoupení publicisty Martina Kollera. Koller, uváděný jako vojenský analytik, předminulý pátek ve vysílání Radiožurnálu „prezentoval své názory na válku na Ukrajině, které však nebyly podložené fakty“, stojí v omluvě. Koller mluvil třeba o tom, že v ukrajinské armádě bojují podobně jako v Islámském státu žoldáci a Ukrajinu opouští zejména „ekonomičtí migranti“, mezi nimiž jsou i „různí černoši a Arabové“. Téma dnes vedení veřejnoprávního rozhlasu prodiskutovalo s radními, kteří omluvu vzali na vědomí. Koller se ve vysílání veřejnoprávního Radiožurnálu objevil třeba už v roce 2014, kdy v pořadu Host Lucie Výborné komentoval anexi Krymu.

Tentokrát se Koller do vysílání poledního publicistického pořadu na Radiožurnálu dostal na poslední chvíli jako náhrada, popisoval radním pověřený šéf zpravodajství Ondřej Suchan: „Vypadl nám původně domluvený host, sháněl se jiný a nedošlo k dobré přípravě. Ani moderátorka proto nebyla připravená na tento typ rozhovoru.“ Rozhlas se podle Suchana jednak omluvil, jednak přijal opatření, aby se podobné situace neopakovaly. Chce mimořádně proškolit moderátory a zavést komunikační platformu, která přinese větší přehled do mimořádných pozvánek. Editor, který Kollera pozval, bude mít nižší půlroční odměny. „Šlo o velmi zkušeného editora, pro kterého nehraje roli sankce, ale ta chyba, kterou si bude pamatovat hodně dlouho,“ doplnil Suchan.

Ne všichni radní ale postup vedení zpravodajství ocenili. „Vy jste se z toho slušně řečeno zhroutili,“ reagoval radní Vítězslav Jandák. „Co se stalo, se dá využít,“ soudí totiž. Veřejnoprávní rozhlas podle něho mohl s odkazem na Kollerovo vystoupení reagovat na kritiku, že ve vysílání chybí dostatečná pluralita názorů či – jak prohlásil před rokem sám Jandák – že se v éteru objevují „furt ty stejný ksichty“. Jandák tentokrát dodal, že ve vysílání postrádá od prosince „svého kamaráda“ Jefima Fištejna. Fištejn mezitím několikrát vystoupil v pořadu Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty, naposledy minulý čtvrtek. „My se nehroutíme, ani nemůžeme, okamžitě jsme pokračovali ve vysílání dál. Nemůžeme připustit někoho, kdo i v minulosti byl přistižen, že jeho výroky byly záměrně lživé nebo nepravdivé,“ odpovídal mu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Rozlišujme mezi jiným názorem a názory prezentovanými lidmi, kteří záměrně šíří dezinformace,“ doplnil.

Předseda rady Miroslav Dittrich navrhoval usnesení, kde se vedle pochvaly za pokrývání války na Ukrajině objevila také pasáž, že rada „apeluje na důslednější výběr hostů“. Proti tomu se ale ohradil ředitel Zavoral s tím, že šlo o jedinou chybu během měsíce nepřetržitého vysílání. Věta se nelíbila ani místopředsedovi Tomáši Kňourkovi. „Nevím, co znamená důslednější. Máme kodex a zákon, Český rozhlas se má řídit tím,“ argumentoval Kňourek. V podobném duchu vystoupil také Jandák. „To je věc vysílání. Máme do toho co mluvit? My hodnotíme výroční zprávu,“ připomenul. Radní nakonec přijali pochvalu, jejíž součástí byla zmínka, že berou na vědomí omluvu i přijatá opatření.

Členové kontrolního orgánu dnes jednohlasně schválili také zmíněnou výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za loňský rok. Bod se obešel bez rozpravy.

Propouštění pokračuje

Ředitel Zavoral též informoval o další vlně propouštění. Dosud letos Český rozhlas zrušil 29 pracovních míst, z toho jich bylo 19 obsazených. „Budeme pokračovat v duchu, jak jsem prezentoval. Připravujeme snížení míst o 35 pro druhý kvartál,“ oznámil radním šéf Českého rozhlasu.