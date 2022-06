Český úspěch v Cannes Lions: McCann a Hero & Outlaw mají stříbrného Lva za PR

Jediný letošní úspěch v soutěži kreativity mezinárodního reklamního festivalu Cannes Lions zaznamenaly z českých agentur jen McCann Prague a Hero & Outlaw. Společně se s kampaní 13 minut s podtitulem Zpomal, dokud není skutečně pozdě dostaly na shortlist kategorie PR, podkategorie Content Creation & Production, a nominaci následně proměnily ve stříbrného Lva. Oceněná kampaň loni vznikla pro Českou asociaci pojišťoven a šlo o preventivní komunikaci proti nepřiměřené rychlosti, s cílem změnit chování řidičů. Na kampani spolupracovaly ještě Renegadz, produkčně pak Hypermarket Film a Creative Embassy.

„Vznikl nápad udělat celovečerní film, který je v podstatě devadesátiminutovým reklamním spotem. Prvotní nápad vzešel z týmu Hero & Outlaw a je společným dílem našeho kreativního domu v Riegrových sadech, tedy McCannu, Hero & Outlaw a Renegadz,“ řekl Médiáři loni o kampani Aleš Brichta, kreativní ředitel McCannu a kreativní lídr celého tohoto komunikačního projektu.

„Jsme vážně hrdí na to, že se projekt 13 minut vytvořený pro Českou asociaci pojišťoven dostal na shortlist letošního festivalu, a to právě v kategorii PR. Zrovna PR přístup na celé kampani byl něco, na čem jsme stavěli od začátku, včetně zapojení veřejnosti i médií. Je to jediný český projekt, který se probojoval až do finále této prestižní kategorie,“ komentuje Ivo Půr.

„Klíčem pro úspěch byl silný příběh a výběr toho správného tvůrce, který dokázal emoce přenést přímo k divákům. Takže velké uznání Vítu Klusákovi a společnosti Hypermarket Film, kteří stojí za vznikem dokumentu o osudech viníků tragických dopravních nehod. Film dokázal skvěle představit silné příběhy, které donutily české řidiče, aby se zamysleli nad svým chováním na silnicích,“ doplnil Půr.

