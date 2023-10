Český Wired odstartuje v listopadu. „Začneme webem,“ říká vydavatel Michal Kučera

Avizovaná tuzemská mutace magazínu o technologiích Wired přijde už příští měsíc v podobě webu Wired.cz, k němu potom příští rok na jaře přidá tištěnou verzi. Ta bude vycházet jako čtvrtletník, tedy čtyřikrát ročně. Úvodní vydání časopisu se chystá na březen 2024. Vydavatel Michal Kučera to řekl v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. Ač to původně nebylo v plánu, Kučera bude nakonec také šéfredaktorem. V minulosti řídil časopis pro muže ForMen, působil jako reportér týdeníku Euro, začínal v Lidových novinách. Pracoval také v oblasti vnějších vztahů v automobilce Škoda a podnikal v oblasti pánské módy.

Sledujte celý rozhovor na platformě HeroHero

Wired pro Česko a také Slovensko bude na základě licence od amerického vydavatelství Condé Nast vydávat společnost Czechoslovak Media, kterou vlastní Michal Kučera napůl se Zbyňkem Drábem, investorem celého projektu. Jak Kučera říká, Dráb je činný hlavně v oblasti farmaceutického průmyslu a technologie ho zajímají. Společně se přátelí od vysoké školy, studovali spolu Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Tuzemská edice Wired bude třetí v Evropě, po britské a italské. „Na všechno, co děláme, je tam know-how transfer,“ pochvaluje si Kučera zázemí Condé Nast, poskytovatele licence, o kterou se v minulosti neúspěšně ucházelo víc českých společností. „Už je o čem psát a už jsou lidi, kteří to budou kupovat,“ je přesvědčen. Příští rok cílí na obrat řádově v desítkách milionů korun, inzerci si slibuje nejen ze segmentů automotive či lifestylu, ale především od technologických firem – operátorů, výrobců mobilních telefonů i počítačů, z fintechu, od bank. „Je tu potenciál pro časopis tohoto typu. A pro mě je to naprostý lovebrand,“ shrnuje vydavatel a šéfredaktor Kučera byznysovou i emociální motivaci.

Obsahově se tu Wired podle Kučery nebude překrývat ani s Forbesem s příběhy o podnikatelských úspěších, ani s webem CzechCrunch mimo jiné o startupech: „Zaměření Wired je jiné, byť na první pohled to tak nemusí vypadat. Wired je časopis pro zvědavé lidi. Je o technologiích, ale ne v úzkém slova smyslu, je o procesech v pozadí každodenního života. Když si přečtete Wired, měli byste chápat svět líp než předtím.“

Kdo tvoří redakční tým Wired? Přinášíme foto a jména

„Redakci stavím jako mix zkušených, seniorních autorů a mladých nadšenců. Aby byli buď samořiditelní, anebo draví a chtějí se něco naučit. Nebylo to jednoduché, mluvil jsem se spoustou lidí,“ uvedl také Michal Kučera. „O obchod a marketing se budou starat ženy, které byly u zrození českého Forbesu. Teď jsou u zrození českého Wired. Jsou to Adéla Simbartlová (za svobodna Viceníková) a Gabriela Káníková.“ S webem pomáhá Michal Šenk, bývalý zástupce šéfredaktorky ekonomického deníku E15 a šéf E15.cz, posléze činný v publicistice České televize. V redakčním týmu jsou jména z Hospodářských novin, Finmagu, Hrotu, Vogue, Dolce Vita i z Živě.cz.

Jak se vybíral šéfredaktor a kolik se hlásilo uchazečů? Kdo bude tvořit redakci a kdo je mezi spolupracovníky magazínu? V jaké nákladu a v jaké rozsahu bude vycházet tištěný časopis? Kde bude česká redakce Wired sídlit? A jak pojme paywall na webu? To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

Sledujte celý rozhovor na platformě HeroHero

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku Každou středu nový rozhovor na aktuální téma Pro předplatitele na HeroHero kompletní rozhovor bez reklam

RSS feed pro poslech v Apple Podcasts a Google Podcasts

možnost stáhnout si účtenku za každý měsíc předplatného do nákladů Zdarma úvodní část rozhovoru na platformách YouTube jako video

jako video Spotify jako audio

jako audio Apple Podcasts jako audio

jako audio Google Podcasts jako audio

Podívejte se na všechny ostatní rozhovory