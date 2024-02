Čestmír Strakatý: Nemůžu si dovolit nedělat dobrý obsah

Rapidní nárůst počtu podcastů solitérních tvůrců a vedle toho snaha tradičních vydavatelství zpoplatňovat svůj obsah na internetu nutí konzumenty na české mediální scéně čím dál častěji rozhodovat se, za co vše ještě dávat peníze. „Nejsme na stropu, ale bude těžké se dál posouvat. Platících je čím dál víc, ale zároveň obsahu je čím dál víc,“ shrnuje situaci Čestmír Strakatý, který loni po pěti letech opustil moderaci Prostoru X v mediálním domě Czech News Center, přičemž už rok a čtvrt – od podzimu 2022 ­– uvádí vlastní podcast ve formě rozhovorů. Ten si momentálně předplácí zhruba osm a půl tisíce lidí. „Nejsem na stropu možností, ale je otázka, jestli nejsem na realistickém stropu,“ uvažuje Strakatý.

Pro srovnání: internetová televize DVTV po osmi letech fungování udržuje 20.000 abonentů, psaný Deník N po pěti letech registruje kolem 26.000 platících. A na webu neustále přibývají pořady seriózních i bulvárních médií a samozřejmě zábavních tvůrců, známých ze sociálních sítí nebo třeba z televizních show. „Novináři vstupují na jedno hřiště se všemi – s úspěšnými youtubery, s celebritami. Poměřujeme se v jedné aréně.“

Podle Strakatého, který má z minulosti zkušenosti právě z DVTV či z Info.cz (také z ČT24 a čerstvě i ze spolupráce s webem CzechCrunch), se nelze při produkci zpoplatněných rozhovorů dopředu spolehnout, jak volba hosta posílí předplatné. „V oboru rozhovorů mám desetiletou zkušenost, mohu mít určitá očekávání, ale je to neodhadnutelné, kalkul nefunguje,“ tvrdí, byť byl právě z vypočítavosti v případě pozvání některých svých hostů osočován. Zásadní rozdíl tkví podle Strakatého také v tom, na co lidi na internetu klikají – právě kvůli konkrétním hostům a hodně také kvůli titulkům –, a za co se potom rozhodnou dát peníze: „Reálně vidím, že obsah, který dělal čísla na Centrum.cz, na DVTV, na Seznamu, Reflexu nebo Infu, není ten, který by mi dělal předplatitele.“

Rozhoduje podle něj prakticky jen to, jestli si lidi chtějí dané interview pustit, nebo ne. A to u každého vydaného dílu. „Nemůžu si zkrátka dovolit nedělat dobrý obsah,“ konstatuje Čestmír Strakatý. Říká zároveň, že jeho primárním cílem není přimět své sledující platit: „Na začátku jsem si řekl, že nechci lidi za každou cenu nutit za paywall. I u volně přístupné části mých rozhovorů si mohou říct, že získali něco, co je obsahově i tematicky koherentní a vlastně může stačit. Přemýšlím jako novinář a chci lidem dávat obsah, který pro ně bude relevantní, aniž by si museli zaplatit.“

Divák, posluchač podle Čestmíra Strakatého nicméně platí tak jako tak: „Všichni pracujeme za peníze. Někdo nabízí zpoplatněný obsah a média, která nejsou za paywallem, svůj obsah monetizují jinak – mají reklamy nebo spolupráce, které třeba ani nejsou vidět. Představa, že někdo dělá charitu a někdo pro peníze, není pravdivá. Platíte penězi nebo pozorností, daty o sobě. A je vaše volba, jak zaplatíte.“

