„Chybí tam jen Fantomas.“ Vaculíkův létající AeroMobil vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 13. týden 2021

značka, klient: AeroMobil McCann Prague: Vaše světy si mohou být blíž (58 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic Free Andy: Zrychlujeme na dvojnásobek (34 %)

značka: O2, klient: O2 Czech Republic Birel Advertising: Sladké Velikonoce (29 %)

značka, klient: Equa bank

Beltfilm: Tatra Mlsni.si (27 %)

S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 12 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vaculík uvádí AeroMobil

Ve spolupráci s reklamní agenturou Made by Vaculik a produkcí Stink Films vznikl vůbec první reklamní spot na létající auto. Základem kampaně je minutové video, které představuje vývoj AeroMobilu od snu až po realitu. Ten podporuje claim Be. The. Experience. Kreativním ředitelem kampaně je Juraj Vaculík, který se v roce 2010, po letech v reklamě a vybudování úspěšné slovenské reklamní agentury Made by Vaculik, rozhodl založit právě firmu AeroMobil, která létající auto vyvíjí. Nyní spojil obě svoje vášně a vytvořil tuto kampaň jménem obou firem, které zakládal. „Jsem si jistý, že s naší vizí a výjimečným produktem dosáhneme ještě řady prvenství,“ prohlašuje Juraj Vaculík. „Nejnovější letové testy potvrdily, že jsme se správným produktem na správné cestě k revolucionalizaci osobní dopravy. Po letech designování, vývoje, inženýringu a testování se blížíme do komerční fáze a rozhodli jsme se odstartovat historicky první reklamu na létající auto na světě. Věřím, že globální kampaní zprostředkujeme své nadšení a odhodlání naplnit naši vizi budoucnosti osobní mobility.“

Chytlo mě to, samosebou. Hlavně kvůli produktu. Zbytek je klasické mood video, ale co taky chcete udělat k Fantomasovu autu, že?

Pavel Jechort (Mall Group)

Po všech stránkách profesionální práce. Na můj vkus tam chybí nějaký zapamatovatelnější, překvapivější nápad.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Svět nepatřil nikdy nikomu, kdo nebyl hráč. A tady vidím velkou hru. A v jeden moment tam vidím Stephena Hawkinga, že je to on, ještě když byl mladík! Chybí tam jenom Fantomas, ať je to kompletní. Skvělé to je.

Petr Laštovka (Kreativní kancl)

To je tak pěkný, kdyby to nebylo úplně k ničemu... Já pana Vaculíka chápu, je zažranec, ale už jsem mockrát psal, kde vidím budoucnost létacích automobilů: po Fantomasovi tak leda vedle segvejů.

Vilém Rubeš

Krásné, profesionální, nařvané! Jen ten produkt mi s ohledem na překotný vývoj drone taxi způsobuje posmutnělé kroucení v břiše (tolik snahy a přitom tak nepraktická věc).

Jakub Hussar (Haze)

Covid, necovid, inovace táhnou. Škoda, že aeromobil bude k vyzkoušení až za dva roky, protože policie vás ve vzduchu při opouštění okresu nezastaví. Poctivá filmařina a 3Déčkařina v prezentaci do mezinárodní soutěže. Tohle si klidně stáhnu. Thumbs up.

Richard Stiebitz (Gen)

Já, jakožto fanoušek Fantomase, oceňuji kohokoliv, kdo pokračuje v jeho díle. Myslim, že je to fajn video, které to hezky představuje. Ve mně osobně to vzbuzuje zvědavost, že takováhle věc vznikla na Slovensku a stojí za ní „nějakej Vaculík“.

Ondřej Souček

Reklamy na neexistující produkt mám ze všech nejradši. Lidi na to budou zasněně koukat a představovat si, jak zdrhají z této země. Záběry sestříhané jak z traileru na akční film. Skvělý koncept.

Petr Kurz (WOO)

Jako vypadá to hezky. Myslím ale, že všem šlo o ten titulek: „První reklama na létající auto.“ Titulek byl. Mise splněna.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já nevím, jak bych měl toto hodnotit. Zpracování jasných 10 z 10. A u toho asi i zůstanu.

Stanislav Pluháček (Better)

I believe car can fly, I believe car can touch the sky… Kredit za první ad na létající káru! Hudba i obraz ji prodávají skvěle. Mě do toho nakoupil hned první záběr. Bavilo by mě ale víc, kdyby reveal prototypu přišel trochu později. Copy spolu s claimem chtělo být vzletný, ale výsledek je nakonec moc generickej (zvlášť na tak unikátní věc).

Manuel Prada (Comtech Can)

2. Vodafone s novým sloganem

Nejde o to, co dokážou technologie, ale co dokážou lidé díky technologiím. Tak Vodafone shrnuje základní poselství, které vyjadřuje jeho nový slogan Together we can. Ten střídá dosavadní slogan Budoucnost je úžasná. Ready?, zavedený v roce 2017. Předtím se používalo Power to you. „Nové heslo Together we can odkazuje na to, že digitální budoucnost možná pro mnoho lidí přišla dříve, než ji čekali. Ale spojení lidského ducha a technologií dokáže společnost i v náročných chvílích posunout ke skvělým a užitečným věcem,“ popisuje Petr Dvořák, generální ředitel Vodafone Czech Republic. Se zavedením nového sloganu teď „ožívá“ logo firmy, typická uvozovka, která se často bude objevovat ve spojení s lidskými tvářemi, případně dalšími grafickými prvky, které mají logu dodávat dynamiku a emoce. Jako první pracuje s novým sloganem i vizuálními prvky kampaň, která právě startuje. Doprovodná kampaň se zároveň bude věnovat i vzdělávacímu projektu Nadace Vodafone. Ta ve spolupráci s organizací Moudrá sovička začíná učit seniory, jak správně a bezpečně používat nové technologie, díky kterým mohou držet krok a mnohem lépe komunikovat se svým okolím i mladšími generacemi.

Mně se to líbí, je to jiné, než bych tradičně čekal, místy i uvěřitelné. Navíc nadace pomáhající seniorům zvládnout techniku je super nápad.

Pavel Jechort (Mall Group)

Je to celkem milé a malinko depresivní. Doufám, že už s celý život nebudeme muset bavit o tom, jak propojovat vzdálené světy... už jenom proto, že to teď dělá každá druhá či třetí značka.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tohle je evoluce, panečku. Loni v tuhle dobu jsme byli konsternovaní a točili spoty, ve kterých si lidi přiznaně volali videohovorem. A ejhle, po roce už je to zase překvapení. Nová doba! To jen takové zamyšlení, když dovolíte. Líbí se mi víc ta kratší verze s otočenou kamerou, má to hezký insight a přesah. A ten velký spot je samozřejmě řemeslně úchvatný. A jak by řekl klasik: přitom taková blbost.

Petr Laštovka (Kreativní kancl)

Vlastně všechno správně, dobře natočeno, jenom emoční drama na úrovni sledování zasychání barvy na stěně. Ale jakmile začnou seniory učit, jak správně používat nové technologie, polarizují mezi těmi generacemi, co chtěli spojovat. Jedna je ok, druzí jsou nesvéprávní blbečci, a najednou je to tedy pro mě, pomalu a neodvratně příslušníka té druhé, k nas*ání. Co jste zač, přeprodavači dat, že si dovolujete rozhodovat, co používám správně nebo ne? Svítí vám červená, ale ne ta vaše, brandová.

Vilém Rubeš

Poetika spotu fajn, ale sdělení prázdné jak sklopený uhlák.

Jakub Hussar (Haze)

Stavba: sítě > ujetý vlak moc ujetá není. Škoda, že děda neřekne „together we can“. Ale pěkná ukázka, co všechno se dá natočit v modelové železnici (i přes ta plexiskla - kameraman si musel užít).

Richard Stiebitz (Gen)

Tohle je bezesporu nejpozitivnější reklama, kterou kdy Vodafone u nás udělal. Laskavost tady teče proudem. Milejšího dědulu jste vybrat nemohli. Trochu mi to připomíná scénu z Kolji, když malej kluk volal s držákem sprchy mámě. Teď jenom nevim, co je lepší.

Ondřej Souček

Děda s vnoučkem si hrají s vláčky a emoce tečou i ušima. Ve chvíli, kdy děda řekne „jede si pro tebe“, to zní sice trochu zlověstně, ale obavy netrvají dlouho. Trochu pozdě přichází do příběhu samotný tablet s internetem. Jinak je to v pořádku - v McCannu dělají Vodafone už tak dlouho, že se musí ocenit, že to pořád tak nějak funguje.

Petr Kurz (WOO)

Mám slabost pro diorama. Potud dobré. Snaha vyprávět příběh taky dobré. Jen mi ta story s archetypálním dědečkem trochu šustí papírem.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Bezchybné, jak se dalo asi i čekat. Nicméně trošku nuda.

Stanislav Pluháček (Better)

Vodafone vypravil nový spoj. Nostalgická jízda to ale není, poetika vláčků zůstala na vedlejší koleji, nádražní amplion do éteru hlásí „connecting people“.

Ivan Peterka (Peppermint)

„Nejde o to, co dokážou technologie, ale co dokážou lidé díky technologiím.” Pěknej insight. Ale to „together we can” zní spíš jako nějakej politickej blábol. Jinak je to hezká heart-warming věc. A líbí se propojení s Moudrou sovičkou. (Product placement: České dráhy)

Manuel Prada (Comtech Can)

3. Chytrou síť O2 přebírá Free Andy

Operátor O2, největší poskytovatel internetu v Česku, reaguje na rostoucí nároky svých zákazníků a pokračuje ve zrychlování internetových přípojek. I díky investicím do optických přípojek nabízí dvojnásobnou dostupnou rychlost pro víc než milion domácností. Nabídku svých internetových služeb O2 podpoří během dubna a května rozsáhlou komunikační kampaní. V ní rozvíjí dlouhodobý komunikační koncept s Chytrou sítí O2. Změna nastala ohledně inhouse agentury - pro klienta tak už nepracuje Oliver, ale nový subjekt Free Andy. Personálně nedošlo v týmu ke změnám. Televizní spoty vznikaly ve spolupráci s 3D studiem Alien.

Od O2 klasika, nenadchne, neurazí. Produkt je kreativně uchopený, spousta modré, asi fajn, byť z té paní alias personifikovaného produktu mám pořád trochu husí kůži.

Pavel Jechort (Mall Group)

O tom, že mě žena v modrém přiléhavém trikotu děsí, už jsem tu psala několikrát. A nic se nezměnilo ani teď. Při sledování spotu mě napadlo, že když tak pěkně běží, mohla by doběhnout až do... No nic. Možná to marketingově funguje - silný branding, barvy atd. Já však vnímám jenom chlad, naprostou odosobněnost a vizi světa, do kterého nechci patřit.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jé! Kombinace Running Mana, třetího i druhýho Terminátora, trochu Trona i Woodyho Allena a jeho Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat (uf, to je dlouhý). A vy starší, vzpomínáte si taky na něco podobnýho, které kdys propagovala služba Quick? Ten pokrok, kde se to zastaví?

Petr Laštovka (Kreativní kancl)

Žena s modrou na hlavě nudí už dlouho. A nabídka spotřebiteli typu „ověřte si, že můžete, a my vám oznámíme, že ne“. ta nudí už tuplem. NKP.

Vilém Rubeš

Nechte už prosím tuhle vymrtvenou CGI paní s prázdným pohledem ve skříni. Všem se uleví! Děkuji.

Jakub Hussar (Haze)

Atletce k úspěchu na Slovensku patří dodatečná gratulace. Demonstrace rychlosti je zapamatovatelná, ale chybí tu emoce. Reklama je v lati O2.

Richard Stiebitz (Gen)

Možná chce O2 působit hypermoderně, ale vypadá to v podstatě směšně. Pro mě o dost oldschoolověji než Návštěvníci, kteří byli natočení léta páně 1983. Ztvárnění dvakrát vyšší rychlosti internetu rychlým během hlavní protagonistky přidává na tom, že je to celé nepřesvědčivé, jakoby odfláklé. (Sorry, vim, že to byly boje, a kreativci prezentovali sto jiných nápadů, ale takhle prostě působí výsledek.)

Ondřej Souček

Nudná personifikace rychlého internetu, mám pocit, že už jsem to viděl milionkrát. Něco, na co rychle zapomenete. Vzpomínám si, že nějaký „reklamní velikán“ řekl, že reklama by neměla být příliš zábavná. Tak tahle to splňuje do puntíku. Nevím, koho donutí rychloběžka v kombinéze, aby si pořídil rychlejší internet od O2, ale třeba to funguje.

Petr Kurz (WOO)

Když máš rychlejší internet, tak ta paní běhá ještě o trochu rychleji. Cokoli dál je škoda slov.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já to pořád nechápu. Změna agentury, ale kde je nějaká změna v komunikaci? Všichni si bohužel pamatujeme nepříliš povedenou vánoční kampaň O2 a podle mě je toto trošku nablýskanější pokračování. Prostě ne. Ta robotka nebaví, je nudná a divil bych se, kdyby ji někdo chápal. Ať si české O2 vezme trochu inspirace od východných bratov.

Stanislav Pluháček (Better)

O2 se nadále drží svého tmavomodrého světa, ale kdo ví, třeba je to i navzdory sestřelujícím kritikám kasovní trhák.

Ivan Peterka (Peppermint)

Možná net od O2 běží jako o závod, ale jeho komunikační podpora pokulhává za konkurencí. Vodafone opět poráží kyslíkphone a jeho Ex Machinu.

Manuel Prada (Comtech Can)

4. Equa o Velikonocích vzala Vojtka na sítě

Equa bank se ve své velikonoční kampani rozhodla přiblížit tradice českých Velikonoc a připomenout, že je klientům nablízku i v současné obtížné době. Tváří nových internetových spotů je opět Roman Vojtek, banka tak rozšiřuje spolupráci s ním i na své sociální sítě. Vojtek ve spotech odlehčenou formou připomíná tradice spojené s českými Velikonocemi – pečení beránka, pletení pomlázky či barvení vajíček. Spoty byly nasazeny od 26. března do 5. dubna na sociálních sítích Equa bank, konkrétně na Facebooku a Instagramu. Tam na Velikonoční pondělí vyvrcholila speciální soutěž. Na spotech se opět podílel i tým Czech Design Week. Vedle Vojtka se v nich tak objevuje současný český design.

U bank je třeba ocenit i to málo invence, co projde jejich trávicím traktem. Jako třeba spotíky, které netahají za oko, ucho a místy má člověk tendenci se usmát.

Pavel Jechort (Mall Group)

Je to vlastně úplně obyčejné, ale mně se to líbí. Na nic si to nehraje. Roman Vojtek je typ člověka, který vás ne***e.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak podle vkusu každého soudruha, že. Téhle věci bych si ve svých sociálních bublinách asi ani nevšiml. A přitom je za tím zase hodně práce. Ale nevím, proč to na mě nefunguje. Tak snad příště.

Petr Laštovka (Kreativní kancl)

A že se ptám, proč? Prostě jen tak. Celebřitíček a nuda, reklama na český způsob. Být akcionářem, chci po vás náhradu nákladů, ale to nejste v této várce sami. NKP.

Vilém Rubeš

Mega nuda.

Jakub Hussar (Haze)

Jj, je covid doba a ta velký rozlet neumožňuje. Mám tu banku rád a omlouvám se, ale tuto reklamu si nestáhnu.

Richard Stiebitz (Gen)

Jedna minuta napěchovaná dějem k prasknutí, že? Překvapivý zvrat v ději způsobený vysypanou polovicí berana, že? À propos, jak jste přišli na to, že modrá je barva Velikonoc? Jako můj syn mně tvrdil, že měsíček je fialovej. Ve třech letech ale.

Ondřej Souček

Spojitost s bankovními službami mi zcela uniká. Teda až na krásnou obrandovanou mikču a na sílu nastrčený slogan. Na úspěšnost kampaně se mohou všichni podívat sami na Facebooku Equa bank. Pár fotek beránka a zbytek jen hejty. A nezachránil to ani Roman Vojtek.

Petr Kurz (WOO)

Zase jsem se něco naučil. Já si myslel, že vyzývat k posílání fotek (zde s beránkem) bylo beznadějně obsolentní už v roce 2010. Prolustroval jsem Facebook banky a napočítal jsem pod videem sedm beránků. Engejdžment jako bejk.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Šest z deseti za zpracování a nula za brandfit. Takto se dělat hygiene obsah nemá.

Stanislav Pluháček (Better)

Přechod na sociální sítě se Equa bank těžce nevydařil. A ani ne tak odbytým hereckým výkonem či nenápaditým scénářem, ale naprostým nepochopením, co to vlastně ty sociální sítě jsou.

Ivan Peterka (Peppermint)

Z formy vypadla i Equa bank. Místo nadílky nadělení. Na banku to vypadá cheap a nevidím tam napojení na značku. Taky mi nedává smysl vysvětlovat český tradice českým klientům. A nedočkal jsem se ani receptu. Beeee.

Manuel Prada (Comtech Can)

5. Dana Morávková propaguje ochucené tvarohy

Mlékárna Hlinsko uvádí na trh novou řadu ochucených tvarohů Tatra Mlsni.si. Provází ji spot s herečkou Danou Morávkovou, který režíroval F. A. Brabec. Spot je dílem agentury Beltfilm. Kromě televize a internetu kampaň využívá také tištěná média.

Jakože z nereálnosti uděláme přednost a vtípek? Spíš ne, hele.

Pavel Jechort (Mall Group)

Já vůbec nevím, co na to mám říct. Dana Morávková je celkem příjemná žena.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tatra, slovinská (ne slovenská) adresa .si, český tvaroh. To je multikulti bašta. No a jinak? Jinak na to moc chuť nemám. Pardón.

Petr Laštovka (Kreativní kancl)

Skvěle!!! Tady je všechno špatně. Od názvu, přes bláboly v copy, až po snažení celebrity pod vedením Františka Amatéra B. Nemáme i mínusové body? NKP.

Vilém Rubeš

„S příchutí pika.“ Jsem jediný, kdo to tam slyší? Jinak klasické reziduální devadesátky, k tomu není moc co dodat.

Jakub Hussar (Haze)

Mlsni si osvědčené konstrukce reklamy, které proletí mediálním prostorem jako nůž tvarohovým mixem. Schválně, jestli si ji budete pamatovat sedm dní po odvysílání. Nic proti herečce, originální nápad to není.

Richard Stiebitz (Gen)

Ne, paní Morávková, s Pikaem to už radši nenatočíme. Víte, kolik lidí jste rozbrečela? Minimálně osm tady v Katovně.

Ondřej Souček

Devadesátá léta v nejčistší podobě. Na druhou stranu, podpis celebrity (influencera) je něco, co stále funguje. Zkrátka pojďme všichni mlsat tvaroh s Danou Morávkovou!

Petr Kurz (WOO)

Jedinou ambicí zřejmě bylo natočit něco, což už je desetiletími prověřeno. Celebritu/telebritu tam máme, známého režiséra taky, takže kreativity netřeba...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Takto se točí reklama na jogurty. A nemyslím to ani pozitivně, ani negativně. Nicméně kolem a kolem je to prostě takový ten průměr. Neurazí, neohromí. Voiceover nakonec s doporučením Dany Morávkové je navíc.

Stanislav Pluháček (Better)

Perfektní make-up, nakypřená hlavní postava, kuchyňská linka zářící jako jahodové želé, klientem precizně vypracovaný text. Tak kde se stala chyba?

Ivan Peterka (Peppermint)

Co k tomu říct… Skvělý, že mají passion fruit příchuť! Btw: Mlsni.si není webovka. Zklamání.

Manuel Prada (Comtech Can)

