Chystá se rychlá změna zákona o audiovizi, má odblokovat filmové pobídky

Skupina poslanců v čele s Martinem Baxou, ministrem kultury za ODS, přišla s návrhem novely zákona o audiovizi. „Změny, které novela navrhuje, jsou velmi důležité proto, aby systém pobídek fungoval plynule, a v podobných situacích uvolní ruce Státnímu fondu kinematografie k podpoře dalších projektů domácí i zahraniční produkce,“ uvedl Baxa. Spolu s ním jsou pod návrhem podepsáni koaliční poslanci Jan Lacina (STAN), Klára Kocmanová (Piráti), Pavel Svoboda (TOP 09), Šimon Heller (KDU-ČSL) a také opoziční poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Návrh ve středu projednala vláda.

Změnu ohledně systému pobídek avizoval ministr kultury Baxa, když na karlovarském filmovém festivalu uváděl větší změny v zákoně o audiovizi. Těmi se má od roku 2025 měnit systém odvodů do fondu kinematografie. Nyní ohlášená menší změna by měla fondu umožnit jednoduše přidělovat pobídky jednotlivým dílům, konkrétně přijímat průběžně žádosti o registraci projektů, a v případě nedostatku finančních prostředků na filmové pobídky následné řízení o evidenci projektu přerušit. „V systému filmových pobídek, které poskytuje Státní fond kinematografie, se v posledních letech registrovalo takové množství projektů, že už koncem roku 2021 byla výrazně překročena výše řádné dotace na filmové pobídky, a to i pro rok 2022. V současné době proto Státní fond kinematografie nemůže přijímat další žádosti o registraci pobídkových projektů. Dochází tak nejen k tomu, že nelze realizovat domácí projekty, ale situace odrazuje i další zahraniční produkce, které mají o výrobu děl v České republice zájem,“ popisuje ministerstvo kultury.

Podle resortu tu na jedné straně existuje vysoká poptávka po výrobě audiovizuálních děl na území Česka, na straně druhé je systém filmových pobídek zablokovaný kvůli problémům některých zahraničních produkcí: „Například americké produkce nemohly v uplynulých měsících kvůli stávce točit a tudíž nečerpaly, ale peníze na filmové pobídky jsou pro ně zablokované.“ Ministerstvo kultury očekává, že po skončení stávky hollywoodských scénáristů a herců se práce na natáčení filmových a televizních projektů rychle obnoví, a úprava zákona by fondu kinematografie měla umožnit na to rychle reagovat, tedy pobídkový systém opět otevřít. „Z toho důvodu je navrhováno i nabytí účinnosti zákona už patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Předkladatelé navrhují, aby z důvodu časové naléhavosti poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas už v prvém čtení,“ uvedli autoři novely.