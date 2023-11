Chytré e-shopy chystají vánoční influencerské kampaně už v lednu 

Vánoce jsou pro e-shopy tím nejdůležitějším obdobím v roce. Kromě extrémní poptávky po zboží i službách se ale potýkají i s výrazným konkurenčním bojem. Není proto divu, že sázejí na influencer marketing, který jim pomáhá zvýšit povědomí o značce, a tím i zisky. Příprava kvalitní influencerské kampaně je však náročný proces, který trvá řadu měsíců.

Kvalitní influenceři před Vánoci zdražují, mnohdy až o 40 %

Není žádným tajemstvím, že vánoční televizní reklamy se natáčejí už na jaře – a nejinak je tomu i u influencerských kampaní, i ty se chystají s velkým časovým předstihem. Kvalitní influenceři totiž před vánoční sezónou z důvodu vysoké poptávky výrazně zdražují, a to mnohdy až o 40 %. Proto agentury zaměřené na influencer marketing běžně uzavírají s influencery roční či dokonce víceletou spolupráci. Dlouhodobé smlouvy s influencery mají kromě finanční stránky i tu výhodu, že jsou zasmluvněné výstupy a jen se ladí briefy a nejlepší timing. S přípravou influencerských kampaní se pak může začít s dostatečným předstihem. I tak je ale náročné naplánovat strategii tak, aby vše do puntíku klaplo.

Cesta k podpisu smlouvy s influencerem trvá i několik měsíců

Klienti, kteří během celého roku spoléhají pouze na nahodilou spolupráci s několika málo influencery a pečlivě se chystají až na svůj každoroční peak tržeb v listopadu a prosinci, mohou při plánování influencerské kampaně těsně před hlavní sezónou těžce pohořet. „Cesta k podpisu smlouvy s influencerem je dlouhá a může trvat i několik měsíců,“ objasňuje Tomáš Urbánek, managing director agentury TK Media, a dodává: „Našim cílem je maximálně zefektivnit celý proces - předem určit, jaké produkty či služby dávají smysl v komunikaci daného influencera. Vyjasnit si s klientem jeho očekávání a cíle a dle toho zvolit správný formát výstupu a načasování. Influenceři jsou například přes léto v zahraničí a s tím je potřeba počítat. Důležité je totiž udržet kontinuitu, která dělá kampaně přirozenější, uvěřitelnější a také finančně výhodnější.“

Uzavření smlouvy s influencerem je závazek pro bezchybné fungování eshopu

Ani ve chvíli, kdy e-shop uzavře smlouvu s influencerem, respektive s agenturou zajišťující influencer marketing, a dohodne plán, ještě nemá zcela vyhráno. Před sebou má totiž důležitou technickou přípravu samotného e-shopu, aby nedošlo k tomu, že shop v těch nejvypjatějších dnech pod náporem návštěvníků „spadne“. Vedle termínového plánu jednotlivých výstupů influencerů a příprav ze strany technické podpory vývojářů je tak velmi důležitá nákupní strategie. Je třeba brát v potaz to, že v předvánočním období jde o tržby v řádech milionů, proto se nesmí stát, že se nějaký produkt vyprodá nebo se zadrhne logistika. Své o tom ví i Jakub Kalvoda, CEO MK Lůžkoviny: „Vánoce jsou pro nás samozřejmě zásadní období celého roku a pečlivě se na ně připravujeme. Zboží jsme na letošní Vánoce objednávali už v lednu a únoru letošního roku. Letos si poprvé vyzkoušíme také televizní reklamu a také počet influencerů bude letos nejspíš nejvyšší. S TK media jsou to naše páté společné Vánoce a pevně věřím, že budou zase rekordní.“

Kontinuální influencer marketing je přirozenější a účinnější

S influencer marketingem pracuje úspěšně také společnost Profimed. „Během léta jsme TK Media představili produkty, na které se chceme v letošní sezóně zaměřit. Tým agentury nám v návaznosti na to doporučil několik nových influencerů, se kterými máme nyní už první testovací spolupráce za sebou a komunikační plán do konce roku je nastaven. Jako důležitou přidanou hodnotu práce agentury vidím to, že nám předem prezentuje přehledná detailní data. Proto víme, co od daného influencera očekávat. Je to důležité nejen pro naše nákupní oddělení, ale i pro logistiku, finance a další oddělení,“ objasnila Alexandra Kala, CEO Profimed.

A jednoduché to v žádném případě není ani pro samotnou agenturu, která kompletní vánoční influencerskou kampaň pro daný e-shop zajišťuje. „Každý rok si v agentuře říkáme, že jsme dosáhli svého limitu. Potom přijde další rok a jsem překvapen, kolik jsme toho v agentuře schopni odbavit. Vzhledem k úzké spolupráci s influencery, se kterými jsme spíše kamarádi, než bychom měli byznysový vztah agentura / influencer, máme poměrně úzký pracovní tým. Je pro nás důležité, aby měl influencer do spolupráce chuť, produkty testoval a celý výstup byl přirozený. Toto beru jako naši zásadní konkurenční výhodu,“ uzavírá Urbánek.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou TK Media

