„Čistá práce. Dokonale malá kampaň.“ Kati ocenili reklamu na třetinkovou plzeň

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 13. týden 2024 VCCP Prague: Dokonale malá plzeň (66 %)

značka: Pilsner Urquell, klient: Plzeňský Prazdroj McCann Prague: Zralci na chmelu (60 %)

značka: Gambrinus, klient: Plzeňský Prazdroj WMC Grey: Jen dobré přetrvá (55 %)

značka: Habánské sklepy, klient: Bohemia Sekt YYY: Becherovka Orange & Ginger (51 %)

značka: Becherovka, klient: Jan Becher - Karlovarská Becherovka Communication Lab: Pije se od (minus) osmnácti (50 %)

značka: Jägermeister, klient: Mast-Jägermeister CZ Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 80 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 14 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Pilsner Urquell propaguje třetinkovou lahev

Se záměrem oslovit segment příležitostných pijáků piva uvádí značka Pilsner Urquell na trh novou produktovou kampaň zaměřenou na třetinkové vratné lahve. Nová komunikace reflektuje měnící se trh a potřeby nové generace konzumentů, takzvaných light beer drinkers, tedy příležitostných pijáků piva. Jde o první lokální kampaň vzešlou ze spolupráce s agenturou VCCP a kombinuje důraz na kvalitu a tradici s lehkým humorem. Kampaň s cílem prohloubit povědomí o tomto typu obalu navazuje na rozšíření distribuce vratných třetinkových lahví Pilsner Urquell v tuzemských obchodech. „Třetinka byla na trhu dosud dostupná jen v omezeném rozsahu. Chceme plně ukázat její benefity a poskytnout jí spotřebitelům v co nejširším rozsahu,“ uvádí Kristýna Tereková, senior brand manager Pilsner Urquell. „Vrátili jsme se ke klasickým pivním kódům a tomu, co mají lidé na plzni rádi, a přistoupili k tomu s lehkostí a nadsázkou, kterou si značka jako Pilsner Urquell může dovolit,“ poznamenává Jakub Cabejšek, creative director VCCP. Kampaň odstartovala 18. března v televizi a onlinu. Na produkci spotu se podílely agentury Bistro Films a Shotbox, režie se ujal Petr Hrdlička, fotografií Petr Krejčí. Hudbu ke spotu složil Karel Havlíček.

To je pivo přesně pro mě! Čistá práce.

Iva Hadj Moussa

Je to hezky udělané. Produkt je tam hrdinný. Nepochopil jsem však, jaké jsou „plné benefity“ třetinkové lahve. Jsem si jist, že v testech to dopadlo nadmíru výborně. Ale zaujal mne vizuál. Nikoli proto, že to vypadá placatě a uměle, ale proto, že velkou lahev drží ženská ruka, zatímco třetinku mužská. Netuším, jestli je za tím nějaká inkluzivní message, nebo to tak jen prostě vyšlo.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Bez většího překvapení, tradičně profesionální komunikace. Plzeňský Prazdroj prostě dlouhodobě ví, co chce, a na koho cílí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

A tohle je náhodou povedená věc. A to říkám jako někdo, kdo třetinku dávno zná z klubů a v retailu by po ní nikdy nesáhl. Hezky odkomunikováno.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Trefí se do vkusu, zaujme a splní účel. Určitě to nebude to pravé ořechové pro pravidelné štamgasty. Ti nad tím mávnou rukou, ale na cílovku tohle fungovat bude.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Reflektory milují plzeň. Já miluju tuhle reklamu. Mistrovský dílo. Opět se potvrzuje, že v jednoduchosti je krása a když máte sebevědomí a váš produkt je sebevědomej, umíte udělat bold reklamu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nemyslel bych si, že zdůrazňovat, že je něco malé, může být takhle hrozně cool. Profi exekuce, emoce a záběry s hraním si s perspektivou, že by se ani Pán prstenů nemusel stydět. Palec nahoru.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jasné sdělení v jednoduché formě. Pochvala pro klienta, který se odvážil mít v komunikaci trochu humoru. Myslím, že to ke značce pěkně sedí a dělá to reklamu alespoň trochu něčím zajímavou, narozdíl od printu.

Amila Hrustić

Plznička maličká! Minimalistické v obraze. Maximalistické v nápadu, respektive copy. Sedí ke značce, která si může dovolit být sebevědomá. Dokonale malá kampaň.

Petr Bucha (Accenture Song)

Je velká, akorát je malá. Jeden se diví, na co všechno se tahle hláška může použít. Povedlo se.

Petr Laštovka na drátě

Někdy je méně více. Tady Pilsner Urquell jede své klasické znaky, barvy, logo, láhev,...skvělá brandová reklama na úrovni světových značek.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Fajn jednoduchy vtípek k jednoduchému sdělení. Těší mě, že se značka umí zasmát i sama sobě.

Markéta Tomanová

Říkala jsem si, čím Pilsner Urquell překvapí letos na Velikonoce. A překvapil. „Nyny“ třetinka po „impozantním“ úvodu je parádní scénář pro existující produkt v nové komunikaci. Strategie pro moderní light usery začala mini výčepem Barnie v kavárnách a barech, teď pokračuje nepřehlédnutelnou komunikací se skvěle zpracovanou nadsázkou pro třetinku, na co se můžeme těšit dál? Jen ten outdoor se mohl více odvázat.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Malou plzeň nepiju, protože velká je vždycky lepší než malá. Ale ta lahvička je docela roztomilá, takže si asi svoje příznivce najde. Spot je pěknej, na vizuálech jsem si pořád říkal, že mi tam něco nesedí. A pak jsem si všimnul, že levá ruka, co jde zespoda, drží pivo úplně špatně (nejspíš by ho ani neudržela!) a je tak divně uměle nalepená na té lahvi. Asi to dělal opravdu nějaký light beer drinker.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. Gamrbinus ukazuje třikrát chmelenou dvanáctku

Pivní značka Gambrinus se svou novou marketingovou kampaní Zralci na chmelu poprvé zaměřuje na svůj třikrát chmelený ležák Gambrinus 12, který do této chvíle zůstával ve stínu desítkové varianty. Představuje dvanáctku jako ideální volbu pro ty, kteří nepijí pivo jen na žízeň, ale chtějí si kromě svěží hořkosti vychutnat taky plnou chuť ležáku. Za kreativní strategií kampaně stojí agentura McCann Prague. „I když je Gambrinus jednou z nejznámějších značek na trhu, jen 10 % české populace si spontánně vybaví, že má i dvanáctku. To chceme změnit právě kampaní Zralci na chmelu,“ uvádí Dominika Drvoštěpová, senior brand manažerka Gambrinusu. „Gambrinus je sice proslulý svou desítkou, ale chceme poukázat na to, že naše dvanáctka je skvělou volbou pro pivaře, kteří už vyzráli k plnějším a chuťově bohatším ležákům. Reagujeme zároveň i na trend trhu, kdy stále více pivařů přechází z lehčích desítek na chuťově plnější ležáky,“ odkazuje na data od výzkumné agentury Kantar, podle nichž se podíl konzumentů 11° a 12° piv zvýšil mezi lety 2014 až 2023 o šest procentních bodů. Kampaň od března běží v televizi, digitálu, tisku, na sociálních sítích i v out-of-home. Při produkci televizního spotu využila jako první značka z portfolia Plzeňského Prazdroje LED stěnu ve studiu FZG v Klecanech. Virtuální studio díky nové technologii umožňuje vytvořit a natáčet jakékoliv prostředí a obsah v reálném čase, přímo na kameru. Spot režíroval Pavel Soukup v produkci Boogie Films, postprodukce je dílem R.U.R. a zvuk zajistila agentura Soundsquare. Gambrinus s kampaní spojil i uvedení nové vizuální identity včetně modernější podoby obalů, kterou představil mimo jiné ve své outdoorové kampani s titulkem Nedo/ceněná.

„Den jak pivo“ se povedl. Z kampaně se na vás přenese taková líná, až trochu ospalá pohoda.

Iva Hadj Moussa

On brief, on brand. Přiměřeně česky pivně vtipné. Naštěstí.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Má to nápad, líbí se mi scénář příběhů i jejich forma. Jsem pivař, takže potvrzuji, že to zafunguje.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Já nevím, jestli už tak „fotrovatím“, že mě oslovují víc reklamy s pupkáčema na Gambrinus než influencerské aktivace Jägeru, ale tohle mi přijde prostě bezvadně udělané. Je to jednoduché, příjemně si to hraje se slovy a nese to informaci. Prostě dobrý. U chmelení jsem si sice vzpomněl na „etter destillere“, ale to už bylo tak dávno, že vám to odpustím.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Není moc co dodat. Hlavní message křičí na všechny strany. Celý spot má pohodovou atmosféru, sem tam nějaký ten vtípek. Tohle je dobrý.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Pivo nepiju, nic moc mi to neříká, ale myslím si, že se Gambáč klasickým českým pivařům trefil do noty. A to je na konci dne to hlavní.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tahle sympatická trojice si svou pohodu vyloženě užívá, a to na vás z reklamy dýchne. Nevím proč mi třikrát chmelená připomněla šestkrát destilovanou vodku Amundsen, ale tím si ten hezký zážitek nebudeme kazit.

Filip Huněk (Actum Digital)

Kampaň doručuje sdělení svým typickým humorem. Škoda jen, že jeden spot „a pak se to chmelí“ je 1:1 kopie poměrně ikonického spotu na vodku Amundsen.

Amila Hrustić

Gambáč stále vede svůj boj s percepcí nedozrálosti a nedocenění. Třeba mu tahle komunikace (plus fakt, že i třetinková Plzeň stojí, kolik stojí…) pomůže k větší akceptaci u spotřebitelů. Být v týmu, asi bych se z jakési profesní cti rozmýšlel, zda pustit spot „a pak se to chmelí/chmelí/chmelí“ – protože příliš připomíná šestkrát destilovanou vodku Amundsen. Ale celkově dobrá práce: vtěsnali do krátkých stopáží, co potřebovali říci, docela se ctí!

Petr Bucha (Accenture Song)

A já se bál, že tu slavnou říkačku „etter destillere“ už nikdy neuvidím! A je tady rýmejk od Gambáče. Gut a danke!

Petr Laštovka na drátě

Uvěřitelný je to jak pravdomluvný Rus. Dávám ale body za snahu, procpat tam produkt a vysvětlit, že je cajk. Kdyby se tam jen nemotali ti lidé.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je škoda, že místo positioningu „nad věcí“ se komunikace tentokrát opírá hlavně o slovní hříčky. A je taky vidět, že tyhle jednoduché vtípky fungují líp v kratších formátech, delší spot by si podle mě zasloužil víc než narážku na dorůstání/dozrávání.

Markéta Tomanová

Přímočará a vnímání značky konvenující kampaň. Manželky sice trochu překvapí, ale zdůraznění atributů 12° piva je v „plné palbě“. Chválím strategii využít potenciál existujícího produktu novou komunikací.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Outdoorová kampaň a ta slovní hříčka Nedo/ceněná mi přijde kreativně zajímavější než Zralci na chmelu. Ze spotů mi přijde, jako když to je pivo pro nějaký zoufalce a starý páprdy. Přitom jsem měl dvanáctku vždycky zaškatulkovanou jako takový premium pivo od Gambrinusu. Verze spotu s manželkama na kuželkách je celkem bizár. Takovou situaci si nedokážu představit ani ve Věřte, nevěřte.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. Bohemka připomíná zákony Habánských sklepů

Společnost Bohemia Sekt spustila novou kampaň pro svou značku vín Habánské sklepy. V té se vrací k samotnému původu a esenci značky. Kampaň má za cíl zvýšit u spotřebitelů znalost značky v rámci segmentu vín. Komplexní kampaň odstartovala na začátku března televizním spotem. Ten bude postupně doplněn o digitální formáty, rádiový spot a komunikaci v místě prodeje. Koncept i strategie byly vytvořeny ve spolupráci s kreativní agenturou WMC Grey. „Cílem komunikační kampaně je upevnit pozici značky Habánské sklepy jako jedničky na trhu tichých vín. Vyprávíme příběh o tajemství vín z Habánských sklepů, které jsou zakořeněna v moravské půdě a v Habánských zákonech, jež se předávají z generace na generaci. Je to příběh o mistrovství, úctě k půdě i révě a habánském dědictví, díky kterému vznikají i dnes v Habánských sklepích jedinečná vína s neopakovatelným charakterem,“ uvedl Ondřej Čabrada, brand manažer společnosti Bohemia Sekt. „Vydáváme se na cestu historií a sledujeme postupné předávání Habánských zákonů. Myslím, že se skvěle povedlo vystihnout tajemnou a epickou atmosféru, a udat tak tonalitu značce Habánské sklepy,“ míní kreativní ředitel WMC Grey David Suda.

Slovo „habánský“ se tam opakuje tak často, že si ho prostě musíte zapamatovat. Vizuál je pěkný, ale ve spotu mi malinko hapruje to verbální předávání habánského poselství. Ale tak to asi Habáni dělají...

Iva Hadj Moussa

I po létech konzistentní, co si pamatuji. Tentokrát mě tedy v televizním spotu za oči tahá prapodivná herecká akce při předávání habánských zákonů. Pokud to byl režisérký záměr, tak ho nedokážu ocenit.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Pohádková forma klipu mě přijde fajn, nicméně bych si ho představoval dynamičtější a možná i kratší. Také s produkcí a exekucí by si šlo více vyhrát. Jsem ale zbytečně přísný, konzumenti to sjedou bez připomínek.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Zajímalo by mě, jestli někdy uvidím reklamu na české víno, která nebude furt o tom samém. Tím to nechci hanit, protože to má hezkou produkci, vychází to nějak z kořenů značky a dává to celé smysl. Jen jsou ty komunikační linky jedna jak druhá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Skoro jako epický výlet do Středozemě. Všechno tam je, všechno do sebe sedí, ale přesto mi to tak nějak celé přijde jako málo uvěřitelné. Možná je to tou finální scénou s vystylovaným aktérem, který se mi do vinohradu úplně nehodí.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Baví mě to. Má to hlubší myšlenku, příběh, dá se na tom postavit celá značka. Ač mají Habánské sklepy vysokou mentální i fyzickou dostupnost, ví, že je na značce třeba – speciálně v tomto hyperkonkurenčním oboru – pracovat. Nechť jsou dalším vinařstvím příkladem.

Michaela Luňáčková (Cognito)

To dobré se rodí na Moravě. Návrat ke kořenům je sympatický nápad a nádech tak trochu velkého českého a moravského národa se staletou tradicí Habánským sklepům sluší. A to dobré přece přetrvá.

Filip Huněk (Actum Digital)

V případě tohoto vinařství dává naprostý smysl komunikovat dědictví. I když je tradice legitimní USP, pro mě by bylo kreativně zajímavé vidět příběh postavený trochu více na „veškeré péči věnované vínu“. Cítit v tom trochu víc vášně, lásky a obětavosti místo předávání papíru s tajemstvím z generace na generaci.

Amila Hrustić

Dlouhodobý koncept Habánských zákonů důstojně naplněn. V printu, v televizi, i v sklence. Tenhle koncept s námi ještě chvíli bude a přetrvá.

Petr Bucha (Accenture Song)

Ty habáne! Promiň, já musel. No. I díky tomu povídacímu pánovi to má takovej ten smrádek kinotraileru, tak jsem se chvilku těšil na nový Hry vo trůny z Moravy. Á, ne!

Petr Laštovka na drátě

Asi rozumim, kam ten zajíc běží. Jinak je to ale skanzen českého vinařství. Pocit, že značka někam kráčí, fakt nemám.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tradice a hodnoty předků jsou validní, i když často používaný motiv, takže proč ne. Jen by to podle mě fungovalo líp, kdyby tam byl silnější storytelling nebo zajímavější pointa, než jen ukazovat, jak vyrábíme víno s láskou a péči až dodnes. Byť to ukazujeme velmi pěkně.

Markéta Tomanová

Trošku těžkopádné ztvárnění více než 400 let historie Habánských sklepů. Doporučuji otestovat, jestli místo staleté tradice značka neriskuje „old fashion“ vnímání zejména mezi medium a light usery. O heavy usery se nebojím.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Toto je dobré. Pěkně natočená reklama a ještě víc se mi líbí klíčový vizuál (možná až na ten skoro nečitelný zákon). Sázka na tradici a historii je za mě v pořádku. Rád bych viděl ještě další formáty a aplikace.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Becherovka uvádí příchuť pomeranče a zázvoru

Becherovka uvádí na trh nový produkt Becherovka Orange & Ginger, likér z řady Fruits & Herbs, s nižším obsahem alkoholu (20 %) a s chutí pomeranče s nádechem zázvoru. To reflektuje i spot, jehož zhlédnutí má evokovat touhu novinku ochutnat. Kampaň běží od 18. března v televizi, během jara se objeví i v digitálních kanálech, na sociálních sítích, v printu a outdooru. Novinka je k dostání v půllitrovém balení za 229 Kč. „Chtěli jsme vytvořit spot, který diváka doslova ponoří do víru chutí nové Becherovky Orange & Ginger, hlavní roli tak hrají právě použité ingredience, tedy pomeranč, bylinky a zázvor,“ komentuje nový spot Pavel Geschmay, marketing manager Jan Becher Pernod Ricard. „Po delší době jdeme ven s novinkou,“ dodává. Jedná se o šestý spot, jež pro Becherovku vytvořila agentura YYY, která se značkou spolupracuje od roku 2022. „Zvažovali jsme, zda při výrobě spotu použít čistě CGI, anebo kombinaci s reálným natáčením. Jsme rádi, že jsme nakonec šli cestou většinového natáčení s jediným CGI záběrem. Natáčení bylo zábavnější, a spot je autentičtější,“ doplňuje Michaela Rodovská, account team leader z YYY.

Vypadá to moc pěkně, úplně jsem dostala chuť na pomeranče (a Becherovku). Možná by to ale chtělo chytlavější slogan, nebo zkrátka něco zapamatovatelného.

Iva Hadj Moussa

Pouring shot, slow motion, rotující ingredience. Ok, nic převratného, ale aspoň se tam nevyvracejí na party exaltovaní životní optimisté. Call tu action „ponoř se do víru chuti“, to je kus poctivé textařiny, huh.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Obchodní cíl splněn, informace spotřebiteli předána. Řemeslně kvalitní zpracování kampaně, která ale nezanechá zásadnější emoci.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Nic, co by vás vystřelilo ze židle, ale jinak pěkná produktovka. Vizuálně je to hezké a konzumenty Becherovky to asi chytne.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Když to tak vidím, tak by tam ta chuť ochutnat tuhle novinku i byla. Je to šťavnaté a diváka to opravdu ponoří do víru chutě. Hudba se k tomu absolutně hodí. Dohromady to spolu moc hezky hraje, takže fajn práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Jak kdybych ty záběry už někde viděla. Zpracovaný je to hezky, ale je to trošku nuda. Vlastně z toho ani není vidět, jak se tato novinka pozicuje.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Pěkné provedení. Vizuálně atraktivní. Já bych si tenhle nový produkt od Becherovky zapamatoval. A to, myslím, je cílem kampaně.

Filip Huněk (Actum Digital)

Komunikuje to novou příchuť a je to jasné a popisné, ale z kreativního hlediska tam toho moc není. Becherovka je ikonická značka, škoda, že vůbec nebere za srdce.

Amila Hrustić

Někdo by řekl, že podobné plzničce – krátká produktovka. Za mě ale o dost horší. Narozdíl od plzničky tohle je jen odcitování ingrediencí bez přidané hodnoty nápadu či copywritingu. Je jasné, že spousta lidí to ochutná, ale asi spíš ze zvědavosti než z okouzlení touhle reklamou.

Petr Bucha (Accenture Song)

Je to taková malá reklama na velkou věc. Nebo obráceně? Ale vobrázky hezký, to jo.

Petr Laštovka na drátě

Hrozně mi připomíná, co jsem dělal na Magister a kolegové na Citrus ve Stocku. Před 20 lety. Jako hodnocení to myslím stačí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vizuálně moc pěkné, ale chybí mi jakákoli ambice říct víc než název ingrediencí. Myslím, že značka jako Becherovka by si to mohla dovolit.

Markéta Tomanová

Příliš mnoho pomerančů, příliš málo Becherovky, jak v komunikaci, tak v produktu (včetně obalu). Chápu ovocný trend v alkoholu, chápu touhu po úspěchu Fernet Stocku Citrus, ale mám obavy z rozředění značky. Brand dilution je typický u brand stretchingu, tady by mohl nastat už při brand extension. Držím palce, ať se českému klenotu vyhne. Sekvence ingrediencí je parádní.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Příchuť mi přijde celkem zajímavá, možná bych to i zkusil (snad nebudu tolik slintat jako po klasický becherovce). Spot a vizuál mi ale ničím zajímavý nepřijdou. Záběry na ovoce jsou hezký, ale stokrát viděný jinde. Klíčák v podobě „lahev a dva panáky na stole“ je v podstatě bez nápadu.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. Jägermeister spojil optimální teplotu s osvětou

Bylinný likér Jägermeister uvedl koncem loňska kampaň Pije se od (minus) osmnácti. Jejím cílem je podporovat zodpovědné pití a zároveň propagovat odpovídající servírování nápoje: Jägermeister podle výrobce dosahuje své optimální chuti při teplotě −18 stupňů Celsia. Aktivační kampaň běžela v online médiích a na sociálních sítích, zapojila influencery i veřejnost. Doplnila celonárodní podzimní promo značky. „Pro nás v Jägermeisteru představuje alfu i omegu především správné servírování, tedy namražení produktu. Zaměřujeme se na něj během celonárodních promocí,“ uvedla Kateřina Hašková, senior brand manager Jägermeisteru pro Česko. Na to navázala zmíněná kampaň: „Znalost správného podávání Jägermeistera roste, ale menší polovina konzumentů v tom stále nemá jasno. Informaci o doporučené teplotě −18* Ice Cold chceme organicky propojit s veškerou prezentací značky.“ Kampaň sestávala ze série videí a aktivit, do nichž se zapojili influenceři a také samotná veřejnost. Autorem kreativy je agentura Communication Lab. „Spojili jsme to, že Jägermeister chutná nejlépe při teplotě minus 18 stupňů, s apelem, že pít alkohol se smí od 18 let. Forma sdělení je ale zábavná a odpovídá celkovému odlehčenému stylu komunikace značky,“ popisují Michaela Studená a Lucie Šplíchalová z Commlabu. Při kampani se nahlédlo do mrazáku několika influencerů, mezi nimi byli Erem, Saxofrancis, Fallenka či Mikoláš Trkal alias bigd4ddymikky. „Oslovili jsme osobnosti, které s Jägermeisterem dlouhodobě spolupracují a jsou s brandem propojeni. Ptáme se jich na několik věcí a také provádíme menší průzkum mezi veřejností, který se zaměřuje na otázku, co nejbizarnějšího kdo uchovával v mrazáku,” dodává Studená. Kampaň je určena pro cílovou skupinu jak generace Z, tak lidí starších 30 let.

Dobrá myšlenka i slovní hříčka. Oproti poněkud ospalému Gambrinusu a malinko prkenným Habánům je to fresh.

Iva Hadj Moussa

Jako uznávám, je to těžká disciplína, učit lidi, že to fakt musí být hodně namražené. Nějak pochopím i soutěž. Nicméně jsa boomer se cítím spíš jako snowflake. Polonahej super jelen a vykroucená děvčata u kufříku s penězi na ruku. To mi přijde jak z devadesátek. A já je pamatuju.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vzpomínám si na spoustu zážitků s tímto mokem, čímž se nesmím nechat ovlivnit. Aktivační kampaň se zapojením influencerů a veřejnost může být zajímavá. Vidím značný potenciál pro moderní integrovanou kampaň.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Kampaň na Jägermeister poznáte, i kdyby tam vůbec neukázali produkt. A to je sakra dobře. Drží si svůj styl a tohle je prostě jen další střípek propracované komunikace.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Z hlavního spotu jsem tak trošku zmatený. Vůbec v něm v nevidím tu message, která se má šířit. Na druhou stranu spot nezklamal. Je v něm zase to klasické zpracování, které všechny baví. Jen bych se příště možná víc zaměřil na zpracování toho sdělení.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Vážně je ve spotu se soutěží jelen macho a sexy chicks? Pls don’t. Ale pokud to vyžaduje cílovka, tak dobře, no (ale samozřejmě brandový assety jinak použity na jedničku).

Michaela Luňáčková (Cognito)

Taková standardní kampaň s jelenem, přesvědčí přesvědčené, a neurazí nefanoušky. Ale jinak vlastně tak trochu prošumí, a zmizí v propadlišti dějin. A to je v případě téhle značky docela škoda.

Filip Huněk (Actum Digital)

Název kampaně „Pije se od (minus) osmnácti“ mi přijde problematický. Přestože se tváří, že propaguje “zodpovědné” pití, působí jako úplný opak… jako pobídka začít pít dřív. Myslím, že pokud jde o alkohol a nezletilé, měli by marketéři mít určité limity. Samotný spot je pouze návodem k servírování, chybí jakékoli emoce, přijde mi, že tím Jägermeister ztrácí určitý cool factor, který dřív měl.

Amila Hrustić

Slogan „Pije se od (minus) osmnácti“ zní slibně. Ale ta videa, co jsme dostali k hodnocení, ho neužívají a prostě jen předají informaci, že Jäger patří do mrazáku. Není moc co hodnotit.

Petr Bucha (Accenture Song)

Tyvole! Jakmile máš v kuchyni jelena, tak ti řikám, nic do mrazáku nedávej a volej rovnou záchranku, to sis dal rozhodně něco blbýho!

Petr Laštovka na drátě

Ano, je tam ten kinky vibe, ale už to na mě za ta léta nějak nedělám moc dojem. A jo, stále je nutný, pít to namražený, protože teplý HBL jednoduše nechceš. V podstatě nuda.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Chápu záměr a vizuálně se spoty hezky drží ve světě Jägermeistera, jenom mi to nakukování do mrazáků nepřišlo zas tak zábavné. A dvojsmysl s věkem někde mezi soutěží a tím mrazákem zapadl úplně.

Markéta Tomanová

Řemeslně zpracovaný insight. Krátce a výstižně řečeno vše, co značka teď od spotřebitelů potřebuje. Hned si jdu svého miláčka dát do mrazáku a omlouvám se, že mi to doposud léta unikalo. Co je vzadu na etiketě u love brandu nečtu – proč taky?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Apel na zodpovědné pití jsem teda neobjevil, nicméně celý koncept road show a důraz na speciální mražený servírování je super. A hlavně dlouhodobá konzistentní komunikace, to je za mě klíčový faktor úspěchu. Třešničkou na dortu je, že kreativu v agentuře řeší paní Studená. Za mě vítěz kola.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy

Sdílejte