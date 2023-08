„Claim je top.“ Pilsner Urquell to jako „nejlepší bublinky ve Varech“ vyhrává

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 26.-30. týden 2023 B&T: Nejlepší bublinky ve Varech (74 %)

značka: Pilsner Urquell, klient: Plzeňský Prazdroj Triad: Už se nemůžeš dočkat? (63 %)

značka: Decathlon, klient: Decasport Marketup: Největší kuchyňské studio v Česku (53 %)

značka: XXXLutz, klient: XLMX obchodní Booomers: Všechny barvy zábavy (53 %)

značka: Hanácká vodka, klient: Palírna U Zeleného stromu Comtech Can: Vychutnejte si Jeseníky (45 %)

značka: Holba Šerák, klient: Pivovary CZ Group Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 16 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Plzeň s B&T předvedla ve Varech své bublinky

Letošní komunikace značky Pilsner Urquell jako jednoho z hlavních partnerů karlovarského filmového festivalu, pochází z dílny pražské agentury B&T a kampaní Nejlepší bublinky ve Varech má podtrhnout pozici nejslavnějšího českého piva i ve vysoké společnosti. „Pilsner Urquell má v Česku dlouhodobě neotřesitelnou pozici na vrcholu celé pivní kategorie. Podle nás má ale potenciál hranici kategorie překročit a zařadit se k nejvýraznějším značkám vůbec. Poprvé tohle chceme dokázat ve Varech v rámci KVIFF, kde jsme si pohráli s obecně vnímanými kódy slavnostní akce a výrazným kontrastem, když jsme nahradili očekávanou skleničku šampaňského půllitrem Pilsner Urquell,“ popisuje kampaň stratég B&T Boris Múdry. Pro potřeby kampaně vznikla série fashion fotoeditoriálů pro magazíny Vogue, Elle a Esquire, v nichž společně s pivem Pilsner Urquell vystupují Aňa Geislerová, Hana Vagnerová a Jakub Prachař. Trio si zahrálo i v online spotu, ještě s moderátorem Tomášem Krausem. Claim Nejlepší bublinky ve Varech se pak propsal i do samotné komunikace přímo v zóně Pilsner Urquell na festivalu.

„Tuto kreativu jsme vybrali proto, že je ztělesněním toho, co znamená nosit status oficiálního piva KVIFF. Vtipnou a vizuálně atraktivní cestou se jako značka stáváme součástí atmosféry festivalu se vším, co k tomu patří, včetně červeného koberce,“ říká o kreativě kampaně senior brand manager Pilsner Urquell Kristýna Tereková. O produkci hlavního videa se postaralo Silencio, pod režijní taktovkou Adama Pavelky. Fotoeditorial pro fashion magazíny nafotil Matúš Tóth. Součástí komunikace Pilsner Urquell na karlovarském festivalu byly i šaty vyrobené z piva Pilsner Urquell, které na červený koberec vynesla Aňa Geislerová. Tato aktivita vzešla z dílny agentury Imminent. „Svou přítomnost na festivalu se snažíme rok co rok vylepšovat pro ještě lepší zážitek návštěvníků,“ dodává Tereková. „V hlavní zóně jsme letos přidali druhé poschodí, abychom zajistili dostatek místa pro všechny, a ještě lepší festivalový zážitek s výhledem na hotel Thermal. Také jsme přidali víc zábavy – třeba večerní program s živou hudbou, interaktivní fotostěnu nebo školu čepování, kde si každý může vyzkoušet, jaké to je načepovat si vlastní pivo pod dohledem těch největších profesionálů – našich Master Bartenders.“

Ten claim je top. Jen délka záběru mě trochu nudila. O 10 vteřin méně a feel je mnohem dynamičtější.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Tahle kampaň má všechno. Styl, atmosféru, vtip lehký jako bublinky. Za mě zlatě třpytivý vítěz týdne.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tleskám a žasnu v obdivu, jak jde skvěle zpracovat propagaci piva. Naprosto netradiční přístup, který se snaží B&T zaujmout. Spot jako takový je vtipný, je úderný, má i trošku příběh a podtrhuje sílu piva na tak famózní akci. Líbí se mi propojení s ostatními prvky komunikace. Vše tak krásně do sebe zapadá. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Tak to se myslím velmi povedlo, super insight na festival, produkt v hlavní roli, jasné poselství, super práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Super claim a super nápad, jenom ten spot měl skončit po půl minutě. Zopakovat prakticky ten samý vtip ještě dvakrát ho posouvá do kategorie cringe, což je dost škoda.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Schopnost udělat si ze sebe legraci této kampani vyloženě svědčí. Nečekejte nic, co byste neznali například s klipů na České lvy, ale vlastně to potěší zvláště v pomalých, teplých, letních dnech.

Filip Huněk (Actum Digital)

Letos se nosí Plzeň. Nosí ji Prachař. Nosí ji Geislerka. (Ten stunt s šaty z piva jsem na netu a v televizi zaznamenal i já jako muž, takže job done.) Strategie překročit hranice pivní kategorie je ambiciózní, tak držme palce smělosti. Jen si trochu vybavuji, že bublinky a pivo nejsou vždy pozitivní spojení, ne? Ale možná to v souvislosti s Prazdrojem lidé řešit nebudou...

Petr Bucha (Accenture Song)

Pivní šaty Aňi Geislerové na festivalu byly z pohledu marketingu super, psalo se o nich dost. Ale samotný spot je teda nuda bez nápadu.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Jo, konečně. Lehký vtip, super produkce, dobře zahrané, značka tam zapadne jak prdel na hrnec, rád se na to dívám už asi popáté.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Strašně se mi líbí ty vizoše od pana Tótha a arťačky Petry Biró. Fakt moc. A zbytek je taková mattonka s alkoholem, žejo. Takže jó! Přesně to ukazuje, vo čom ty Vary jsou. Vo tomhletom. Jinak jsem vám chtěl říct, že můj strejda byl šéfkuchař v Grandhotelu Čedok-Moskva. A tady je kvízová otázka, kdepak ten hotel je? No, děti, kde? Vedle domu se zvláštním jménem Tři vlaštovky. Co to. Tak tak, no.

Petr Laštovka na drátě

Fórek s nejlepšími bublinkami je fajn a na místě konání posh posh festivalu trefnej. Minutová historka, která to rozprůjmovává, už ne. Příhodička ve stylu nosí piva a vždycky mu je někdo sebere, ta byla fousatá už za Maca Friče. Škoda.

Vilém Rubeš

Že si člověk může dát na galavečeru půllitr piva, je opravdu jedna z krás české společnosti. Claim Nejlepší bublinky ve Varech uhodil hřebíček na hlavičku (omluvte mě). Dokonce tak dobře, že by mi stačily master vizuály a minutové video k tomu ani nepotřebuju.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Love it! Vtipný, správně posh, perfektně zpracovaný. Plzeň se ve Varech předvedla.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jedna z nejlepších kampaní zdaleka ne jen tohoto týdne. Hravý nápad, super exekuce dotažená do detailu (šaty z piva!) a samozřejmě tomu neškodí ani skvělí herci. Wow.

Markéta Tomanová (WOO)

Plzeňský Prazdroj stál před zajímavou komunikační výzvou, když se stal jedním z hlavních sponzorů filmového festivalu v Karlových Varech, protože stejně jako na jiných světových filmových festivalech si člověk pod festivalovým pitím představí šampaňské. Značka chytře postavila své pivo na úroveň bublinek, byť si člověk bublinky s pivem nespojuje. Přitom je to právě perlivost, co ovlivňuje chuť piva, zvýrazňuje jeho vůni a dodává mu osvěžující šmrnc. Spot působí dojmem, že se Pilsner Urquell i díky svému neobyčejně silnému postavení coby “praotce plzeňského piva” na KVIFF skvěle osvědčil a cítil se tam jako doma. Podporuje to skvělé herecké obsazení a výkony, které se špetkou komedie vypichují pitelnost a oblibu plzně. Možná, že vidíme začátek trendu, kdy se z plzně stanou „festivalové bublinky“.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Dotažený.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

2. Decathlon s Triadem využívá zvuky ASMR

V novém kreativním konceptu Už se nemůžeš dočkat?, který vznikl v pražském Triadu, se maloobchodní řetězec Decathlon profiluje jako spolehlivý partner pro všechny, kteří se těší na sportovní využití volna. Prodejce sportovního sortimentu hledal koncept, který by propojil jednotlivé produktové kampaně a zaměřoval se na širší cílovou skupinu než jen sportovní začátečníky. Novou kampaní cílí také na pokročilé české sportovce hledající kvalitní sportovní vybavení a ukazuje, že si z jejich nabídky sortimentu vybere každý. „Vycházíme z insightu, že Češi jsou národ aktivních plánovačů a těšičů. Zkrátka každý z nás zná pocit, kdy se nemůže dočkat, až bude moci hodit práci za hlavu a vyrazit sportovat,“ uvedl Adam Špina, stratég Triadu. Idea celé kampaně tak staví na pocitu, který zažívá snad každý aktivní Čech – netrpělivé čekání na víkend či volný čas po práci, během kterého si lze užívat oblíbené aktivity. Ten je promítnutý do kampaňového claimu, který má zákazníkům zábavnou cestou představit sportovní a oddechové činnosti, jež na ně během volna čekají, a to s produkty ze sortimentu Decathlonu. Nápad se následně rozvinul do patnácti- a třicetisekundových televizních a digitálních spotů, které Triad natáčel s produkční agenturou Flux Films. Součástí kampaně jsou i venkovní a printové formáty. Při produkci se kladl důraz na maximální autenticitu. „Odlišili jsme se tím, že nepoužíváme dynamickou hudbu, která je se sportovním segmentem běžně spojována. Vybrali jsme si cestu autentických zvuků přírody a sportu, která vychází ze současného trendu zvukových efektů ASMR. Tento přístup jsme promítli i do kampaně na Spotify,” říká senior copywriter z Triadu Lukáš Honz. „V Decathlonu jsme chtěli vytvořit kampaň, která nebude ukazovat jen sezónní sporty, ale bude mít určitý přesah. Insight, na kterém je kampaň postavena, nám přišel autentický a trefný. Naším cílem bylo zákazníkům ukázat, že je v pořádku přizpůsobit si sport svým potřebám, bez ohledu na druh aktivity či úroveň výkonnosti,“ dodává Martina Melicherová, brand & marketing communication director Decathlonu.

Super příjemný a motivující. Musím říct, že každá kampaň Decathlonu je gamechanger toho, co bych si o konceptu značky myslel bez ní.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Insight, že Češi jsou národem aktivních plánovačů a těšičů na víkend, je naprosto výborný a autentický. Povedl se spot i vizuály. Ačkoliv nepatřím mezi „stanovače“ a sportovce, tvůrcům se podařilo zachytit ten moment, kdy už se v pátek nemůžeme dočkat, až vypadneme z kanceláře. Skvělá práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

V jednotlivých zvukových stopách se musí najít každý. A to chválím. Líbí se mi neotřelý a zcela odlišný přístup ke komunikaci sportu. Vždy to nemusí být jen o dynamice, ale o detailech a ty jsou tady skvěle zpracovány prostřednictvím zvuků. Ze spotu je patrné, že si tady najde své opravdu každý, ať začátečník, tak i pokročilý sportovec, který hledá kvalitu. Stejně tak zobrazení napříč jednotlivými sporty ukazuje šíři aktivit, které Decathlon dokáže zastoupit. Takže tleskám a jdu na kolo!

Lukáš Machaníček (Optimio)

Fajn „střihák“ prezentující nákupní příležitosti a portfolio, a ani to nemuselo být moc drahé na produkci...

Tomáš Vacek (Contexto)

Pokud mi reklama měla navodit chuť vydat se do přírody nebo za sportem, přijde mi úplně zbytečně (a vlastně na škodu) prolínat ASMR bublající vody s kancelářskými zvuky. Ale to je snad jediné, co bych vytkl. Použít v reklamě ASMR není nic extra originálního, ale tady to krásně sedí na message. A copy ve vizuálech je super!

Jiří Markvart (Story tlrs)

Musím přiznat, že Decathlon je můj love brand. O to víc mne mrzí, že se, co do reklamních kampaní, značce dlouhodobě nedaří naplnit svůj marketingový potenciál. Fádní a nenápadité reklamy mě někdy až fyzicky bolí. Try again.

Filip Huněk (Actum Digital)

Sdělení jasné. Forma příjemná. Líbí se mi, že je to takové civilní a lokální. Běžecká scéna se odehrává v běžné české lokaci. Není to takový ten vystajlovaný a postprodukčně přešlechtěný stereotyp, ve kterém se často pohybují sportující v reklamách globálních značek. A kempovací situace zas nemá odér rakouského „outdoor porna“, jaké vidíte jen v propagačních materiálech destinací, ale zažijete zřídkakdy.

Petr Bucha (Accenture Song)

Nenásilný koncept s typicky letními zvuky se mi moc líbí. Hezky zacílené na české publikum. Stanování, rybaření a posezení u ohně k českému létu prostě patří.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Pěkně svižně rovnou na insight, produkt je tam, ambice taky, skvělá práce bez pocení.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Víš co, tohle je čistá práce. Hezká produktovka a jsou tam i teda ty, nó, ty, víš, ty zvuky ASMRK. Gut.

Petr Laštovka na drátě

ASMR koncept má takovej problém, že se zvuky blbě přenášejí do posterů. Jinak je to generické až na půdu. Jako brandové odlišení to moc nefunguje. Za to drnkání na konci, ustřižené s posledním framem zvukaře nakopat.

Vilém Rubeš

S tak hezky trefeným insightem bych se nebál video ještě více zdramatizovat. Tohle nutkání má většina sportovců nejen v pátek, ale ke konci každého pracovního dne, možná i dřív. Každopádně parádní vizuály, parádní copy.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dekáč dělá fajn funkční věci. A taky i spoty!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Neuvěřitelně trefný insight - Češi, národ, který se v práci pátek odpoledne už dávno vidí někde... jinde. Minimalistické ozvučení tu sedí bezvadně.

Markéta Tomanová (WOO)

Dosud se Decathlon prezentoval jako jakýsi „demokratizátor“ sportu, což vystihoval sloganem „sport pro všechny, všichni pro sport“. Nová kampaň na to navazuje a vyobrazuje sportovní a outdoor nadšence, kteří se doslova nemohou dočkat, až budou moci vyrazit ven. Spoty pěkně zachycují okamžiky očekávání i provozování outdoorových aktivit, a to poměrně drsným, realistickým způsobem. Kampaň se zaměřuje na běhání, rybaření a kempování, přičemž prezentuje vybavení od Decathlonu, které lidem umožňuje si tyto chvíle užívat. Trochu mě překvapuje, že kampaň neobsahuje cyklistiku, protože Češi jízdu na kole milují. Kdo byl nedávno například na jihu Moravy, tak určitě ví, co tím myslím.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Cesta využití autentických zvuků přírody a sportu, která vychází ze současného trendu zvukových efektů ASMR a jejich následné využití v čistě poslechových mediálních formátech, prázdnou kreativu úplně nezachrání. U trendů také číhá nebezpečí z jejich samotné podstaty - prostě to používá každý. Koncept Už se nemůžeš dočkat? je fajn. Bohužel slibný potenciál této žíly zůstal nevytěžen.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

3. Roman Staša první lokální tváří XXXLutz

Rakouský řetězec obchodních domů s nábytkem a bytovými doplňky XXXLutz tradičně využívají globální televizní spoty se známou velkou červenou židlí a rodinou Putz, která bydlí v XXXLutz. Teď poprvé v Česku přichází s lokálně navrženým a produkovaným spotem. Vítěz televizní soutěže MasterChef Česko z roku 2020 Roman Staša v něm přijímá výzvu vařit v několika kuchyních současně. XXXLutz tak chce poukázat jak na šíři portfolia, tedy velký výběr, tak na nově otevřené největší kuchyňské studio v Česku v OC Galerie Butovice v Praze. Nápad zapojit lokálně známou osobnost, jakož i kreativní koncept, videoprodukci a přípravy eventu ke slavnostnímu otevření zajišťuje fullservisová agentura Marketup. Před natáčením se ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio uskutečnil výzkum trhu, v rámci něhož byl testován lokální i zahraniční koncept. Právě lokální varianta rezonovala mezi cílovou skupinou nejvíce. „Usoudili jsme, že hlavní myšlenka spotu musí být ukázat šíři portfolia XXXLutz ve spojení s lokálně známou tváří. A to vše při dodržení brand prvků značky,“ vysvětluje Jakub Kalmár, projektový manažer a stratég z agentury Marketup. Hned první zveřejněný spot se pevně drží filozofie značky a odkazuje na otevření kuchyňského studia XXXLutz v pražské nákupní Galerie Butovice, které proběhlo 21. července. Zákazníci zde najdou přes 120 kuchyní a pět inspirativních vzorových bytů. Natáčení proběhlo během jedné noci, aby nebyl narušen běžný provoz obchodního domu. Nový televizní spot bylo možné vidět v televizi na kanálech skupiny Media Club (Prima) a také v online prostředí. Marketup pro klienta XXXLutz zajišťuje výkonnostní i brandovou online komunikaci už od roku 2020.

Všimněte si, jak se ten kuchař usmívá. Ono je to vlastně v pořádku, je to sympaťák, ale nepřijde vám, že se usmívá nějak moc, až je to trochu znepokojivé? A právě jeho úsměv je jediná věc, která mi utkvěla.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jasné a úderné. Z komunikace se uživatel dozví vše podstatné. Líbí se mi sdělení šíře portfolia, které je nenásilné, ale zároveň si každý udělá představu o velikosti sortimentu. I když se někdy propojení se známou tváří trošku obávám, tak tady to do sebe zapadá skvěle. Roman to zahrál na jedničku.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Jasné sdělení, jasná kreativa, vizibilitu to zajistí a svou práci tak udělá.

Tomáš Vacek (Contexto)

No takhle: dobře zvolený influencer, dobrá idea předávající přesně to správné sdělení. Ale těžko blíže hodnotit, když ještě nevíme, jak to celé dopadne...

Jiří Markvart (Story tlrs)

Nápad zajímavý, exekuce standardní. No hlavně že už máme za sebou marketérovu noční můru s vlezlým nápěvem tata tata.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak Roman Staša teď patří do rodiny Putz, kteří jsou doma v XXXLutz! Na můj vkus je toho v těch 20 vteřinách zu viel. Nejdřív Putzovi, pak adoptovaný Roman, největší kuchyňské studio v Butovicích, velká červená židle. (Ale to jsem si musel pustit video několikrát, abych to všechno pochytal!)

Petr Bucha (Accenture Song)

Lokální tvář je pro XXXLutz dobrá volba. Roman Staša je sympaťák a ke zvolenému konceptu, včetně eventu pro veřejnost, se výborně hodí. Otravný „XXX“ popěvek z dřívějších spotů nikomu nechybí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Se nám pan kuchař usmívá až tak, že z něj jde trochu hrůza.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tywe, já toho kluka fakt mám rád. Ale proč mám pocit, že i obyčejná upoutávka na televizní show (sic!) Pohlreichův souboj restaurací vetší gule, než totok?

Petr Laštovka na drátě

Jako taktika, že otvírají velestudio kuchyní, to jakž takž zafunguje. Pokud jste ovšem koukali na MasterChefa, jinak máte smolíka.

Vilém Rubeš

Jo, Romanovi fandím. Naštěstí mohl zůstat sám sebou a XXXLutz mu do projevu téměř nezasahuje. A bude tam Roman, až přijdu? A jak dopadla ta výzva? Pokračuje to někde? Tohle určitě mělo lidi někam dovést.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Mohlo to být i 7/10, ale pak si člověk pustí zvuk a slyší rodina Putz (rýmování, chápu, ale proč!?).

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chytrý a neotřelý způsob jak naplnit dosti produktový a přímočarý brief. Úplně vidím i napínavou hodinovou verzi, ve které se Roman Staša smaží při přebíhání z kuchyně do kuchyně a fakt tu výzvu dá.

Markéta Tomanová (WOO)

XXXLutz se pro své reklamní kampaně vydal cestou známých osobností. Tentokrát se značka spojila s kuchařem Romanem Stašou, aby podpořila otevření největšího kuchyňského studia v zemi, přičemž bere ohled na lokální publikum. Kampaň nicméně zachová rodinu Putzových a také jeden z nejvýraznějších atributů značky - velkou červenou židli. Staša vaří několik lahodných pokrmů v několika kuchyních s různým designem a působí sympatickým a energickým dojmem. Je škoda, že voiceover nezmiňuje dvě věci, které claim největšího studia v zemi podporují, a to že si zákazníci mohou vybrat ze 120 kuchyní a inspirovat se v pěti vzorových bytech. Jen čas ukáže, jestli Staša a oznámení nového kuchyňského studia přivede lidi do showroomu. Překvapuje mě, že kampaň neobsahuje žádnou aktivační nabídku, která by zájem a návštěvu studia podpořila.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Sázka na jistotu. Sympaťák k sežrání, stejně tak jako pokrmy, co nám připravil, a to vše naservírováno v kuchyni, kterou bych si tááák přála. Tak hybaj do Lutzu...

Ota Nussberger (Czech Promotion)

4. Matěj Ruppert potřetí pro Hanáckou vodku

Hanácká vodka z Palírny U Zeleného stromu představuje třetí televizní spot s Matějem Ruppertem, který tentokrát provází konzumenty po aktivitách, kde hrají prim přátelé a zábava. Ať už se jedná o taneční party, nebo svatební veselí. Nová kampaň opět cílí na všechny ve věku od 18 let výš, kteří se chtějí bavit, tančit a užívat si léto. Nový televizní spot se natáčel v produkci Flux Films pod taktovkou režiséra Adama Vopičky v několika lokacích v Praze nebo v Plzni. Za kreativním konceptem stojí Petr Vlasák, Jan Mička a Pavel Hluchý, tedy agentura Booomers. „Nový spot na Hanáckou vodku má divákům komunikovat hlavně to, že ji lze konzumovat při různých příležitostech od grilovačky na zahradě po festival, a to bez ohledu na věk. Tedy samozřejmě pokud je vám 18+,“ uvedla Veronika Havettová, brand manažerka Hanácké vodky. Hudbu, která ve spotu zní, složil Lukáš Chromek, zpěv patří Ruppertovi. Televizní spot je ve dvou verzích. „V jedné se objevuje prostředí domácí party, nočního klubu a festivalu, v té druhé se místo na festivalu ocitají účastníci na svatbě,“ dodává brand manažerka Hanácké vodky.

Moodově asi fajn, nápadově nic neříkající. Zdá se mi to jako pokračování něčeho skvělého, které už nemuselo přijít, pokud nemá něco navíc.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Zaujalo mě zachycení lahve vodky místo svatební kytice. Ale upřímně – je to jediný moment, který si ze spotu pamatuji. Tanec, usměvavé lidi, světla, párty... to všechno už jsem viděla mockrát. A jistě nejenom já.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zábavné a svěží. Ze spotu je jasně vidět, co se jím chce říct. Zábava a přátelé. O nic víc tady nejde a to reklamní spot splňuje na jedničku. Chválím zpracování jednotlivých scén. Uživatel si tak dokáže najít to své. Ať už se jedná o párty, grilovačku a nebo i svatbu.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Relativně fajn komunikace s použitím osvědčeného principu otevíraných dveří jako prostřihu do další aktivity = příležitosti spojené s konzumací produktu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Spot, byť hezky natočený, je spíš obecnou reklamou na chlastání než na Hanáckou samotnou. Problém ale hlavně vidím v tom, že to téhle vodce moc nevěřím. Stejně jako kdyby se tuzemák snažil tvrdit, že je cool a trendy pitím pro mladé lidi.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Hanácká vodka si jde docela tvrdě a konzistentně za svým s cílem zbavit se positioningu levné značky s horší kvalitou. Uchopila to za správný konec a za to jí náleží palec nahoru.

Filip Huněk (Actum Digital)

Matěj, hudba, tanec, friends. Dostatek product shotů, barevného kódu značky s mírou, brandingu tak akorát. Velmi dobrý slogan Všechny barvy zábavy. Palírna u Zeleného stromu zjevně přizvala ke stolu šikovnou tvůrčí partičku.

Petr Bucha (Accenture Song)

Je to řádně rozjuchané a barevné, jak se na letní reklamu sluší. Energie Matěje Rupperta sem skvěle zapadá. Značka je ve spotu hezky vidět. Fajn práce.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Přesně si pamatuju, jak jsme se 18 let dozadu ve Stocku vždy dlouho bavili se CEO, jak moc mladé lidi máme, v rámci samoregulace, ukazovat v reklamě. Vidím, že tahle témata kolegy z Palírny příliš netrápí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tyjo, úplnej výpravnej snímek! Jenom votázku si dovolim. To stanový městečko, co se tam tak leje a tancuje, to patří k tý svatbě? Nebo nejdřív stan a pak svatba. Taková trochu zkouška vohněm, co ty lidi vydržej, než se vezmou? Je to takový tó, český, no. Bude to stačit?

Petr Laštovka na drátě

Minuta omyvatelného, zaměnitelného banálu, veselá oslava alkoholismu. NKP.

Vilém Rubeš

Řemeslně všechno správně - barvy, výprava, hudba, tanec, přechody. Jen se bohužel jedná o tradiční kampaň „jakýkoliv alkohol můžete pít kdekoliv“. A pořád si nejsem jistý, jestli Matěj Ruppert je správně zvolená celebrita pro cílovku 18 až 30 let.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ruppert je zpátky u své vodky. Sice oproti ostatním vypadá jako takovej tatík, ale tuhle roli „forever young“ mu věřím daleko víc jak gentlemana v džínách. Je to fajn.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Kombinace vodky a party dává smysl, coby ne. Baví mě přechody v průletech mezi scénami i jak je to barevné, jenom... ta choreografie zábavy je místy trochu usilovná.

Markéta Tomanová (WOO)

Hanácká vodka i nadále využívá zpěváka Matěje Rupperta jako tvář značky, a pozicuje se jako ryzí párty pití. Využívá k tomu svůj osvědčený rytmický taneční formát a spojuje se s klíčovými spouštěči a příležitostmi (category entry points) pro pití vodky. Spoty jsou chytlavé, energické a upozorňují na řadu různých způsobů, jak lze produkt konzumovat či míchat, takže pokud jste mladí, spontánní a máte chuť se bavit, Hanácká vodka se snaží zapsat do vašeho podvědomí.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Určitě jsme všichni viděli (a jistě ještě uvidíme) mnoho podobných kampaní. Žádný super originální kreativní koncept se nekoná. Lidi 18+ prostě „lejou“ a baví se. A vlastně proč ne. Proč si taky na tomto světě jednou, dvakrát, třikrát s Matějem Ruppertem neužít trochu krystalické zábavy. Z pohledu starého pragmatika palec nahoru za konzistenci všech tří kampaní a dobře odkomunikovaný produkt. Věřím, že teď už všichni vědí, že Hanácká existuje a k čemu je dobrá.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

5. Pivo Holba Šerák se ukazuje v Jeseníkách

Reklamní agentura Comtech Can připravila novou produktovou kampaň pro svého klienta Pivovary CZ Group, konkrétně pro značku Holba. Ta se dlouhodobě profiluje claimem Ryzí pivo z hor. Ambicí nejnovější kampaně je rozšířit povědomí o vlajkové lodi pivovaru ze srdce Jeseníků – o pivu Holba Šerák. Dosud Šerák neměl samostatnou komunikační podporu, těžil ze své dobré pověsti. „Každý doušek piva Holba Šerák zprostředkovává autentickou atmosféru Jeseníků. Například i díky tomu, že při výrobě využíváme místní horskou vodu z hlubinného vrtu. Esenci Jeseníků – jejich hloubku i ryzí charakter – si tak spotřebitelé mohou skrze naše pivo vychutnat kdekoliv,“ říká Ondřej Hnila, brand manager pivovaru Holba. Jádrem komunikace se tak stala výzva Vychutnejte si Jeseníky. Klíčové vizuální motivy zachycují požitek z hor – a to jak z orosené louky, tak z orosené sklenice piva Holba Šerák. „Byla to kreativní cesta, která oživila vzpomínky na mé staré zážitky z hor. Jelikož pocházím z horského regionu, bylo mi potěšením pomoci našemu klientovi zhmotnit v komunikaci to jedinečné, co hory nabízí. Ať už jde o ryzí přírodu, či místní pivo,“ podotýká Manuel Prada, kreativní ředitel Comtechu.

Standard, řekl bych.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Čistota stylu. Jednoduchost. Klid. Líbí se mi to, ačkoliv spojení „vychutnej si“ je všední a okoukané. Ale to je asi jediná moucha. Nebo spíš mušššška.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Spoty ve mne neevokují esenci Jeseníků, ani jejich hloubku a ani jejich charakter. Při pohledu nemám vlastně ani chuť si Jeseníky vychutnat. Zmíněné klíčové prvky (hory a orosené louky) mi nepřijdou správně ztvárněny. Třešničku na dortu tomu přidává zvláštně zakomponovaná ruka, která drží pivo. Na druhou stranu zvuková stopa je zvolena velice příjemně a slyšet spot pouze v rádiu, tak bych si pro jedno orosené klidně skočil.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Bohužel tento koncept ani nevzbuzuje chuť na produkt a ani nepodporuje kvalitativní atributy. To, že by Jeseníky znamenaly automaticky kvalitní pivo, bohužel není standardně vytvořené neurospojení v mozku a ani tato komunikace je jistě nevytvoří.

Tomáš Vacek (Contexto)

Videa a fotky nerespektující gravitaci zaujmou. Potud super. Důraz na jednotlivé hlásky ve voiceoveru chápu jako sympatickou snahu o podobenství se šumící vodou a lesy v Jeseníkách. Kazí to ale snaha narvat do šestivteřinového spotu příliš mnoho vět, které se mohly klidně objevit jenom v obraze. Všechno to ale nakonec zabíjí design půllitru, který zcela ignoruje okolní světlo, barevnost zbytku vizuálu nebo třeba i to, že pivo není neprůhledné. Působí to na mě spíš jako ukázková skica než hotový vizuál.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Možná malinko nevyužitá příležitost, která ale dost možná podlehla omezenému budgetu. Přiznám se, že ačkoliv se Šerák objevuje přímo v claimu, jsem vlastně moc nepochopil, že se jedná o konkrétní produktovou řadu, takže bych si Šerák ani nekoupil, ani by mě nenapadlo jej hledat v obchodě mezi svými oblíbenými značkami.

Filip Huněk (Actum Digital)

Šššup tam s ním! Tenhle šepot hor mě baví o dost víc na billboardech. Na těch krátkých videích se šššetřilo a to mi přijde fááákt ššškoda.

Petr Bucha (Accenture Song)

Jeseníky a Holba k sobě patří a reklama hezky zachycuje oboje. Pivovar si drží tuto komunikační linku dlouhodobě a vizuály do ní hezky zapadají.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Ryzí pivo z hor znamená prosím co přesně? Vážně bych to rád věděl a tahle reklama na ticho mi neodpoví. Navíc je fakt zřejmé, že peněz nebylo ani nutné minimum. Vyzpívat fistulí Šerák Šerák Šerák by na top of mind zabralo možná i lépe.

Pavel Jechort (Axa Partners)

„Ááaáa“ dělám, když krásně prdne při votevírání nachlazená plechovčička kolči. Přál bych Holbě, aby měla tolik peněz jako kolča, aby si mohla dovolit dělat víc než animatiky. A Comtechu taky. Zasloužili by si to všichni.

Petr Laštovka na drátě

Jak nic neříct o produktu ani značce, a dokonce i ty hory dát někam do pozadí. NKP.

Vilém Rubeš

Nápad, který vypadá vizuálně velice dobře, a přitom byl produkčně pravděpodobně velmi jednoduchý. Takhle by měly vypadat všechny nízkorozpočtové kampaně.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jeseníky vs. Plzeň 0:1. Neurazí, ale taky ani nenadchne.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Najít si v názvu šumění hor nebo vychutnávání mi přišlo moc fajn, spojení s Jeseníky taky dobrý. Jenom to otočení obrazu a vynoření (?) pivního půllitru, který na klíčovém vizuálu vzdoruje gravitaci, jsem asi nepochopila.

Markéta Tomanová (WOO)

Holba sáhla po osvědčeném receptu provenance brandingu a spojila své pivo Šerák s Jeseníky. Hlavní propozice šestivteřinových spotů se zaměřuje na požitek z pití Holby Šerák, což je podtržené chytrými slovními hříčkami. Doprovodné tiskové/venkovní provedení kampaně zajímavým (ale poněkud nepraktickým) způsobem využívají perspektivu, aby přitáhly pozornost diváka k produktu. Bude to stačit k tomu, aby Holba zlákala už beztak nepřeberným výběrem rozmazlené pivaře? A čím se Holba skutečně liší od ostatních piv pocházejících z jiných českých hor? Zajímavé je, že kampaň zobrazuje jednotlivce, protože obvykle se pivo prezentuje ve společenských kontextech.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Řemeslně pěkně zpracováno, ale Jeseníky si raději vychutnám pěšmo nežli v pivu. Prostě z této kampaně postrádám tu chuť a motivaci tohle pívo vyzkoušet.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

