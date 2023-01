CME mění televizního šéfa v Bulharsku, Luboš Jetmar se vrací do Prahy

Novým generálním ředitelem bulharské televize BTV, které stejně jako česká TV Nova spadá do mediální grupy CME skupiny PPF, je od začátku ledna Ralf Bartoleit, s víc než 20 lety zkušeností v managementu německé televizní skupiny ProSieben. Pod novým šéfem BTV má dál působit Martin Švehlák, dosavadní generální ředitel BTV, nově v roli výkonného ředitele zodpovědného za zpravodajství, digitál a online. Dosavadní šéf CME v Bulharsku Luboš Jetmar, který tamější aktivity řídil poslední dva roky, se podle oficiálního oznámení vrací do Prahy a dohled nad televizními aktivitami na bulharském trhu přenechává Dušanu Švalkovi, provoznímu řediteli CME. Personální změny v Bulharsku přicházejí vzápětí poté, co CME přeskládala vedení v Česku, na svém hlavním trhu.