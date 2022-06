„Co je slušnost?“ Výroční zprávu ČTK provázely Foltánovy dohady s ostatními radními

Rada ČTK dnes schválila zprávu o své činnosti v loňském roce 2021, debata radních nad dokumentem se nesla ve vyhroceném duchu. Radní Angelika Bazalová (za Piráty) na protest proti vystupování radního Pavla Foltána (za ANO) opustila zasedání a vrátila se až na závěr schůze. Radní vedli spor mimo jiné o to, jestli se má ve výroční zprávě objevit zmínka, že Foltán loni podal na ČTK žalobu kvůli absenci cestovného, na něž si činí nárok.

„Probíhá občansko-právní spor, někdo by to možná mohl považovat i za formu nátlaku na mě. Velmi dobře to zvažte,“ komentoval zařazení zmínky Foltán. Šlo o větu, že předseda rady David Soukup (za ANO) o žalobě informoval poslance z volebního výboru, který má veřejnoprávní média na starost. Foltánův postoj podpořil radní Petr Žantovský (za ANO), podle kterého není žaloba věcí rady, ale osobní záležitostí Foltána. Oba byli proti schválení zprávy, pro hlasovali předseda Soukup, místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová (za ODS) a Jana Gáborová (za SPD) a radní Bazalová a Aleš Mareček (za ČSSD).

Bazalová se vrátila až na konci zasedání, kdy vystupování Foltána, vzděláním právníka, označila za „k nevydržení“. „Skáče do řeči, bere si slovo, jak chce, technické poznámky nejsou technické poznámky. Absolutně to nesplňuje kritéria jednání orgánu, který má svá pravidla,“ prohlásila Bazalová. „Nemusíme si to nechat líbit. Nevím, jak se k tomu postavit. Nechci schůzi komplikovat, někdy se zdá nejlepší nechat pana Foltána vymluvit. Na protest asi budu odcházet do předsálí a čekat, až se atmosféra zklidní,“ avizovala Bazalová.

Kriticky o Foltánovi hovořili i místopředsedkyně Wenigerová a předseda Soukup. „Slovní agrese mě zaskočila,“ uvedl Soukup, kterého Foltán oslovuje zásadně „pane bakaláři“. Sám Foltán opáčil, že proti němu mají radní dohodu, kterou označil za „anti-Foltán“. „Někdo by se mohl logicky zeptat, kde byla agrese? V čem spočívala? Co jsem řekl neslušně? A co je slušnost?“ tázal se v reakci na Soukupa.

Nešlo zdaleka o první emotivní zasedání Rady ČTK. V centru stojí vždy právě radní Foltán, který v roce 2020 jedno z jednání naštvaně opustil.

Videozáznam dnešní schůze Rady ČTK