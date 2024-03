Coca‑Cola mění místního generálního ředitele: Martin Binder střídá Zbyňka Kováře

Od 1. února má místní pobočka největšího výrobce nápojů na světě, společnost Coca-Cola ČR nového generálního ředitele, zodpovědného za Česko i Slovensko. Stal se jím Martin Binder. Vystřídal Zbyňka Kováře, který pozici zastával posledního dva a půl roku. Jde o pravidelnou rotaci na nejvyšším postu, k níž dochází standardně ve všech zemích Evropy, kde Coca-Cola působí. Firma uvádí, že je to kvůli profesnímu růstu seniorních manažerů. Kovář zaměstnancem Coca-Coly zůstává, jeho nová pozice je momentálně v řešení.

„Mým hlavním cílem je růst našich klíčových značek na českém a slovenském trhu a také hledání možností expanze do nových kategorií,“ plánuje Binder. Pro Coca-Colu dělá 11 let, na manažerských pozicích v řadě zemí Evropy. Má zkušenosti se strategickým řízením aktivit pro národní trhy ve Švýcarsku, Rakousku a Německu. Podílel se také na plánování strategické byznysové agendy pro země centrální Evropy. Mezi lety 2018 a 2020 už působil na českém a slovenském trhu jako business & commercial strategy manager. Celkem osm let měl také na starosti partnerství se společností McDonald’s na trzích střední Evropy.

Před nástupem do Coca-Coly pracoval Binder osm let jako podnikatel a v Rakousku vybudoval agenturu Ideal Live Marketing, zaměřenou na akce a projekty pro B2B. Má vysokoškolský titul v oboru Sales & Marketing z University of Applied Sciences for Management & Communication ve Vídni.

