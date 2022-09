Comtech obhájil Mercedes-Benz Trucks na další tři roky

Agentura Comtech Can obhájila pozici u klienta Mercedes-Benz Trucks. Spolupráce, která trvá už víc než 10 let, tak bude pokračovat další tři roky. Ve dvoukolovém výběrovém řízení automobilka hledala vhodnou agenturu pro strategickou a kreativní komunikaci na nadcházejících několik sezón.

„Naším cílem bylo vytěžit co nejvíc ze silných insightů, které o trhu s nákladními vozy máme, a transformovat je do kreativy, kterou spojíme se smysluplnou komunikací v médiích,“ uvedla account director Comtechu Aneta Kalous. „Svět trucků prochází zásadním obdobím a mění se v souvislosti s tlakem na snižování emisí. Dochází k přesunu k elektromobilitě,“ vymezila si agentura aktuální situaci. Klientovi následně předložila komplexní nabídku: strategii, kreativu i servis své mediální agentury Can Media.

„Jsem rád, že Comtech Can obhájil postavení naší ‚domácí‘ kreativní agentury,“ doplnil David Chleboun, head of product marketing Mercedes-Benz Trucks ČR. „V našem rozhodnutí hrály samozřejmě roli zkušenosti ze spolupráce v minulých letech, ale daleko důležitější pro nás bylo, že agentura dokázala v rámci daného rozpočtu přijít s nápaditými a inovativními návrhy různých druhů komunikace.“

„Transformace trhu a produktového portfolia nákladních vozidel ve směru k elektromobilitě už běží na plné obrátky a je třeba víc než kdy dřív hledat nové cesty a nová řešení různých marketingových úkolů. Zároveň úzce spolupracujeme s naší mateřskou společností Daimler Truck v Německu, takže musíme často hledat způsob, jak centrálně navržené kampaně aplikovat na český trh. Znalost českého prostředí a trhu nákladních vozů je pro dosažení dobrých výsledků klíčová a na tomto know-how chceme stavět naši spolupráci i do budoucna,“ uzavřel Chleboun.