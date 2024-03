Covid nás připravil o třetinu posluchačů. Někteří se už nevrátili, říká šéf Impulsu

Koronavirová pandemie společně s obecným trendem snižování zájmu o rádio jako mediatyp se negativně podepsala na poslechovosti některých českých komerčních rádií, která se od té doby už nevrátila na svoje původní čísla. Týká se to i Rádia Impuls, dlouholeté komerční jedničky v poslechovosti. Zatímco před covidem Impuls opakovaně překračoval hranici jednoho milionu posluchačů denně, podle aktuálních výsledků měření poslechovosti Radioprojekt to v uplynulém klouzavém pololetí bylo 666.000 lidí. „Covid naprosto změnil chování lidí. Nechodili do práce, kde bylo zvykem poslouchat rádio, odpadly cesty autem do zaměstnání a s dětmi do školy, a to je významná část poslechovosti. Našli jiný způsob trávení času,“ řekl v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem zakládající a dosud jediný generální ředitel Impulsu Jiří Hrabák.

Pokles poslechovosti je ale trendem v celém západním světě. „Doufám, že jsme se už dostali na úroveň, kdy se pokles pomalu zastavuje, třeba podle jednoho našeho spolupracovníka, Australano-američana, k tomu už ve Spojených státech došlo,“ řekl šéf Impulsu. Důvodem poklesu zájmu o rádio byla změna způsobu konzumace obsahu, která se výrazně přesunula k internetu. „Covid pak jenom urychlil všechny tyto změny,“ podotkl Jiří Hrabák. Obrovský nárůst zájmu během pandemie naopak zaznamenaly streamingové platformy. Zatímco poslechovost Impulsu či třeba Frekvence 1 nebo Hitrádia, dalších velkých komerčních rádií, klesala, veřejnoprávní Český rozhlas se před rokem dostal na svůj rekordní tržní podíl., zájem o něj vzrostl. „To se ale děje vždycky, když je mimořádná situace a lidi hledají zdroje informací. Během covidu rapidně vzrostl zájem o zpravodajské televizní kanály, a to nejen o ČT 24, ale také o CNN Prima News,“ vysvětlil Hrabák.

„Radiožurnál má míň mluveného slova než Impuls“

„Pro nás bylo tak trochu smůlou, že po pandemii se část posluchačů už k rádiím nevrátila a našla si jiný způsob trávení volného času nebo sledování obsahu,“ uvedl také. Na výnosech komerčních rádií se to ale podle generálního ředitele Rádia Impuls, který zároveň zastává funkci prezidenta Asociace provozovatelů komerčního vysílání (APSV), takřka neprojevilo. „Už teď jsme na číslech z doby před covidem, nebo dokonce na vyšších,“ uvedl Hrabák.

Jedničkou rozhlasového trhu je už pár let veřejnoprávní Radiožurnál, ten však podle Hrabáka do značné míry přejal formátování komerčních stanic. „Prošel výraznou proměnou, dnes už na něm není tolik mluveného slova a převládá hudba. V některých denních časech je na Radiožurnálu méně mluveného slova než na Impulsu. Je otázka, zda to je ještě veřejnoprávní médium v pravém slova smyslu. Naopak velký úspěch má stanice Český rozhlas Plus, která nabízí pouze mluvené slovo a oslovuje přes sto tisíc posluchačů. To je fenomenální úspěch,“ uznal Hrabák, který se z pozice prezidenta Asociace provozovatelů soukromé vysílání (APSV) účastní debat pracovní skupiny ministerstva kultury mimo jiné právě o tom, co by mělo být náplní vysílání a dalších aktivit Českého rozhlasu. Skupina vznikla kvůli plánovanému navyšování koncesionářských poplatků, které se komerčním rádiím nelíbí a chtějí proto zpřesnit náplň médií veřejné služby.

Rádio Impuls loni v lednu po osmi letech změnilo programového ředitele, když ho po osmi letech opustil František Matějíček, kterého nahradil Jakub Urban. „František Matějíček se rozhodl, že po letech chce zkusit něco jiného, takže jsme se rozloučili a hledali náhradu. Jakub Urban i přes svůj mladý věk působí v rádiích 17 let a na Impulsu byl moderátorem. Impuls čeká spíše evoluce než revoluce, protože revolucí se v rádiích dá vždycky všechno zkazit,“ konstatoval Jiří Hrabák. Podle jeho slov se chystá hlavně zjednodušení a zpřesnění programového schématu, aby odpovídalo aktuálnímu dennímu rytmu posluchačů. Jestliže dříve měla rádia hlavní vysílací čas mezi šestou a devátou hodinou ráno, nyní je to podle Hrabáka doba mezi sedmou ranní a jedenáctou dopolední.

Zachrání nás poslech v autech, míní šéf Impulsu

„Rádio startuje ráno a to, co nabere do deváté hodiny ranní, si udrží. Pak je tam výkyv odpoledne, když se lidi vrací z práce a poslouchají rádio v autě. V posledních letech právě poslechovost v autech roste. Přece jenom je to jedno z mála míst, kde si lidi nepouští televizi a kde při řízení nemůžou konzumovat internet. Poslechovost v autech podle mě rádio na rozdíl od jiných starých typů médií do budoucna zachrání,“ prohlásil Hrabák s tím, že Rádio Impuls poslouchá i v autě 60 až 70 % jeho posluchačů. „To je velké číslo, ale je potřeba zdůraznit slovo ‚i‘. To neznamená, že nás neposlouchají i jinde než v autě,“ doplnil generální ředitel Impulsu. Pozdější ranní prime time u rádií podle Hrabáka souvisí s tím, že lidé obecně vstávají do práce později než v minulosti, kdy bylo výrazně víc zaměstnanců velkých továren nebo zemědělských družstev.

Zatímco dříve si rádia udržovala vysokou poslechovost i večer do začátku hlavních televizních zpravodajských relací, v současné době se tak děje zhruba do šesté hodiny večer. „Po šesté hodině začíná být konkurence televize velmi silná. Ženy v obývácích pouští Ulici a podobné pořady, což je obsah, kterému se už nedá tak jednoduše konkurovat,“ míní Jiří Hrabák. Budoucnost rozhlasového vysílání vidí šéf Impulsu v digitálních službách, což nutně nemusí znamenat digitální terestrické vysílání ve standardu DAB+, do kterého se ale Impuls a jeho další programy chystají. Značnou popularitu má i internetový poslech. Pro komerční rádia je pak důležité, aby zákon lépe definoval, jaké programy má provozovat Český rozhlas. „My si dokážeme představit, že jich bude stejně jako nyní, nebo i víc, ale ať je jasně řečeno, co mají vysílat,“ uzavřel Jiří Hrabák.

