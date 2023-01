ČT byla loni pátý rok v řadě nejsledovanější, Prima předstihla Novu

Veřejnoprávní Česká televize se loni stala popáté v řadě nejsledovanějším tuzemským televizním vysílatelem. V obecné cílové skupině diváků starších 15 let loni získala podíl 31,47 %, což je zhruba o procentní bod méně než v předchozím rekordním roce. Stejně jako loni byla ČT lídrem trhu jak v celodenním sharu, tak v hlavním vysílacím čase (31,19 %). V téže skupině 15+ Prima navýšila celodenní podíl na 26,90 % a těsně předstihla konkurenční Novu, která dosáhla 26,42 %. Prima pokračuje v rostoucích číslech a meziročně si polepšila téměř o dva procentní body. Nova zastavila svůj pokles předchozích pěti let, meziročně se však zlepšila jen o desetinu. Čtvrtá televize Barrandov pokračuje v poklesu, loni měla podíl 3,21 %.

Sledovanost čtyř hlavních televizních skupin v Česku v posledních letech

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Česká televize 29,20 30,13 29,99 30,86 32,34 31,47 FTV Prima 21,00 22,66 23,85 24,78 25,17 26,90 Nova Group 30,47 29,05 28,66 27,09 26,34 26,42 TV Barrandov 8,66 7,01 6,27 5,53 3,99 3,21

Základní cílová skupina 15+, celodennní share. Zdroj dat: ATO-Nielsen Admosphere, data za 2022 via Mediaguru

Komerční televize Nova a Prima preferují každá jinou skupinu diváků. Pro Novu je stěžejní cílová skupina od 15 do 54 let, pro Primu 15 až 69 let. Podle dat Asociace televizních organizací (ATO) a Nielsen Admosphere, která zveřejnil web Mediaguru, zvítězila v obou zmíněných cílových skupinách Nova, a to jak v celém dni, tak v prime time, následovala ČT a Prima.

Česká televize oznámila, že opanovala i žebříček nejsledovanějších pořadů loňského roku na českém televizním trhu, prvních 12 nejsledovanějších pořadů roku odvysílala ČT1. Vůbec nejvyhledávanějším titulem a zároveň nejsledovanějším pořadem posledních 16 let byla s víc než třemi miliony diváků vánoční pohádka Krakonošovo tajemství. V seriálové tvorbě loni dominovaly jarní Devadesátky, které se s víc než dvoumilionovým publikem staly nejsledovanějším seriálem za posledních 18 let. Následovaly třetí řada Případů 1. oddělení (1,66 milionu diváků), krimi série Stíny v mlze (1,62 milionu) a rodinný seriál Špunti na cestě (1,43 milionu).

Události, hlavní večerní zpravodajskou relaci České televize, která je na obrazovce už 30 let, loni sledovalo průměrně 883.000 lidí. Meziročně jde o pokles, v rekordním roce 2021 měly Události průměrně milion diváků.