ČT dá podvanácté taneční show StarDance. „Baví, ale i kultivuje,“ tvrdí ministerstvo kultury

Od 14. října do 16. prosince obsadí sobotní večery na ČT1, hlavním kanálu veřejnoprávní České televize, opět soutěžní taneční show StarDance. Společně se známými osobnostmi v ní soutěžní páry utvoří profesionální tanečnice a tanečníci. Letos bude StarDance pokračovat už 12. řadou, prvně se vysílala na podzim 2006. Následovaly ročníky 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 a 2021. „Je to už sedmnáct let, kdy jsme taneční klání našim divákům představili vůbec poprvé,“ připomněl Petr Dvořák, končící generální ředitel České televize.

Zavedený formát má pokračovat i poté, co Dvořáka v čele ČT na dalších šest let vystřídá Jan Souček. „Zcela určitě nepůjde o poslední řadu ve vysílání České televize – už nyní se nám totiž podařilo zajistit vysílací práva na další dvě série,“ avizoval také Dvořák. Taneční show podle licence britské veřejnoprávní BBC navíc vyzdvihuje ministerstvo kultury, i tímto pořadem totiž nyní argumentuje při plánu navýšit poplatky za ČT. „V případě České televize výše poplatků pozitivně ovlivní [...] atraktivní vlastní tvorbu typu StarDance, která nejen baví, ale i kultivuje,“ prohlásil resort v čele s ministrem Martinem Baxou (ODS) začátkem září.

Minulá řada StarDance byla co do diváckého zájmu rekordní, na podzim 2021 ji v průměru sledovalo 1,6 milionu diváků nad 15 let, finálový večer vidělo 1,8 milionu lidí. „Největší zájem o taneční soutěž mají ženy (43,8 %), ale zahanbit se nenechávají ani muži (28,5 %). Velmi populární je také mezi dětmi a mladými diváky do 24 let,“ uvedla ČT k podílu na sledovanosti na základě peoplemetrových dat od ATO - Nielsen Admosphere.

V posledních pěti sériích je se StarDance spojena podpora charitativního Centra Paraple. Vždy během jednoho benefičního dílu tak diváci mohou posílat dárcovské SMS či peníze na účet organizace. Celková vybraná částka za ročníky 2015, 2016, 2018, 2019 a 2021 činila 76 milionů Kč.

StarDance XII Soutěžící: Ivana Chýlková , Darija Pavlovičová , Tereza Mašková , Richard Krajčo , Vavřinec Hradilek , Iva Kubelková , David Prachař , Josef Maršálek , Eva Adamczyková , Marek Adamczyk

, , , , , , , , , Moderátoři: Tereza Kostková , Marek Eben

, Porotci: Tatiana Drexler, Richard Genzer , Zdeněk Chlopčík

, Režie: Jan Fronc

Kreativní producentka: Lucie Kapounová

Vedoucí projektu a scenáristka: Barbora Suchařípová

Dramaturg: Matěj Randár

Hudební dramaturg: Jan Tengler

Manažer realizace: Viktor Průša

Hlavní kameraman: Filip Havelka

Aranže hudby: Martin Kumžák

Zvuk: Mirek Hřebejk , Milan Jílek

, Architekt: Jaroslav Svoboda

Choreograf: Marek Zelinka

Střih: Dušan Lajda

Kostýmní výtvarník: Roman Šolc

Makeup: Blanka Hašková

Další licence i na show Peče celá země

StarDance není jediným britským formátem, na němž Česká televize staví své zábavní vysílání na sobotní večer. Na základě licence pořadu Great British Bake Off, který se poprvé vysílal v srpnu 2010 na BBC, vznikla show Peče celá země. Také v té hodlá Česká televize pokračovat, a to třetí a čtvrtou řadou. „Pro Peče celá země, pořad, který byl velmi úspěšný a jehož třetí řada bude zahájena na začátku příštího roku, už je pořízena další licence,“ řekl Dvořák koncem srpna Radiožurnálu. První řada se vysílala od ledna do března 2020, druhá pak od března do května 2022.

Česká televize zároveň popularity protagonistů těchto show využívá křížově. Konkrétně porotce Peče celá země Josef Maršálek bude letos soutěžit ve StarDance. Ve StarDance také v minulosti soutěžila řada tváří ze zpravodajství či publicistiky České televize: Jolana Voldánová, Robert Záruba, Jaromír Bosák, Daniela Písařovicová či Nora Fridrichová.