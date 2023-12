ČT doplatí bývalému řediteli Dvořákovi předloňský bonus, víc než 800.000 Kč

Bývalý dlouholetý šéf České televize Petr Dvořák dostane zbývající třetinu bonusu za rok 2020, tedy přes 800.000 Kč. Plyne to ze slov Dvořákova nástupce ve funkci Jana Součka. Ten na dnešním zasedání Rady ČT informoval, že podle stanoviska právního úseku ČT je veřejnoprávní televize Dvořákovi „povinna vyplatit dosud nevyplacenou část bonusu“, neboť televizní rada v roce 2021 o výši bonusu de facto rozhodla, když přijala neplatné usnesení, respektive včas nepřijala platné usnesení. Jak dnes Souček řekl Médiáři, peníze Dvořákovi odejdou prakticky vzápětí. Podle dřívějších informací jde o 822.200 Kč. Pro doplacení bonusu byla i dvě stanoviska od právních kanceláří, s nimiž ČT spolupracuje. Právní úsek ČT také konstatoval, že rozhodování o mzdě se děje v pracovně-právní rovině a jako takové má tříletou promlčecí lhůtu, která ještě neuplynula.

V souladu s Dvořákovou manažerskou smlouvou platilo, že nerozhodne-li rada o výši ročního bonusu do konce června následujícího roku, obdrží ředitel bonus automaticky v plné výši. V červnu 2021 Rada ČT přiznala Dvořákovi za předchozí rok 2020 bonus ve výši 66 % možného, tedy zhruba 1,6 milionu Kč. V dubnu 2022 ovšem poslanecký výbor konstatoval, že radní při projednávání bonusu postupovali v rozporu se zákonem. Pro odhlasování každoroční manažerské odměny musí totiž podle zákona být většina všech radních, pro snížený bonus jich ale hlasovalo jen pět z 11 tehdy zvolených. Plný bonus, který Dvořákovi náležel za splnění všech stanovených kritérií, činil 2,42 milionu, desetinásobek jeho měsíční mzdy. O doplacení rozdílu, tedy o zmíněných 0,8 milionu, požádal bývalý šéf ČT letos v říjnu, těsně poté, co skončilo jeho působení na Kavčích horách.

Roční odměna pro generálního ředitele je nenároková, rozhoduje o ní Rada ČT na základě různých kritérií specifikovaných v manažerské smlouvě, jako jsou hospodářské výsledky instituce, úroveň vysílání ČT včetně podílu na diváckém trhu, manažerské výsledky včetně dodržování rozpočtu či komunikace s radními, kteří ze zákona mají Českou televizi kontrolovat. Snížení odměny za rok 2020 zdůvodnila Rada ČT tehdy právě problémy v komunikaci mezi ní a Dvořákem.

Jak kdo na inkriminované schůzi Rady ČT hlasoval

Kvůli „složitostem v komunikaci“ snížili radní Dvořákův bonus rovněž o třetinu také za rok 2019. Všech sedm let předtím dostával Dvořák jako generální ředitel ČT roční bonus v plné výši, stejně tak v letech 2021 a 2022 – v obou těchto případech se radě nepodařilo odhlasovat snížení.

Čerstvý ředitel ČT Souček, který se funkce ujal začátkem října, pobírá 289.000 Kč měsíčně, o 47.000 víc než Dvořák. Souček si stejně jako Dvořák může každý rok přijít na bonus ve výši až desetinásobku své mzdy, tedy až 2,89 milionu Kč. Odměna zůstává nenároková a nadále bude záviset na různých kritériích, specifikovaných v manažerské smlouvě. Dál platí také pravidlo, že nerozhodne-li rada o výši ročního bonusu do konce června následujícího roku, obdrží ředitel bonus automaticky. Mění se však to, jak vysoká by odměna v takové situaci byla – v případě dosavadního Dvořákova kontraktu činila automatická výše bonusu 100 % (deset platů, tedy 2,42 milionu), Souček v rámci své smlouvy souhlasil se snížením na 50 % (v jeho případě 1,45 milionu).

„K sebereflexi evidentně nedojde“

Součkovu informaci o doplacení bonusu dnes radní ponechali bez diskuse. Na minulém zasedání Rady ČT se o tom ale živě debatovalo. Místopředseda rady Vlastimil Ježek se ptal, zda už není čas přiznat chybu. Připomínal, že inkriminované usnesení nemohlo být platné, neboť zákon říká, že aby bylo usnesení přijaté, musí pro ně hlasovat nadpoloviční většina všech členů rady: „Pět není většina, ani z patnácti ani z jedenácti.“ Místopředseda Pavel Matocha říkal, že na jednání, které se týkalo bonusu za rok 2020, byli pro vyplacení 100% bonusu jen tři radní, zatímco většina přítomných [pět radních, na schůzi totiž bylo devět radních – pozn. red.] byla pro snížení bonusu, generální ředitel Dvořák to nijak nerozporoval, teprve později to začala rozporovat politická reprezentace, tedy současná vládní koalice s většinou ve volebním výboru. Rada ČT má být nezávislá, takže by neměla být řízena většinou ve volebním výboru, řekl také Matocha. „Byla to evidentní chyba a dva roky se divím tomu, jak jste neochotni chybu přiznat,“ reagoval Ježek. „K sebereflexi evidentně nedojde.“

Debata na minulém zasedání rady dotýkala také „začarovaného kruhu“ spočívajícího v tom, že Rada ČT nemá právní subjektivitu, zároveň ale rozhoduje o mzdě i bonusu generálního ředitele, nakonec proto smlouvu se svými manažery uzavírá sama Česká televize, tedy de facto generální ředitel sám se sebou. Dvořák o doplacení peněz sám sobě ve funkci rozhodnout odmítl. Souček na listopadové schůzi Rady ČT řekl, že do té chvíle neměl v rukou originál smlouvy z června 2017, podle níž bylo možné ověřit danou pasáž – na sekretariátech prý byly všude jen kopie.

