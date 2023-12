ČT je radikálně podinvestovaná, tvrdí Souček. Řekne si o 150 milionů z rezerv

Veřejnoprávní Česká televize musela v uplynulých letech omezit investice prakticky do všech oblastí své činnosti a totéž hrozí i do dalších let, pokud se nezmění způsob jejího financování. Prohlásil to čerstvý generální ředitel České televize Jan Souček na pátečním semináři k takzvané velké mediální novele, kterou uspořádalo ministerstvo kultury, jež nový zákon předkládá a plánuje, že začne platit od ledna přespříštího roku 2025. Novela má zvýšit televizní i rozhlasové poplatky a rozšířit okruh povinných poplatníků.

„Česká televize je radikálně podinvestovaná nejen z pohledu výroby pořadů, ale i co se týče techniky,“ prohlásil šéf televize Souček. „Pokud nedojde k reformě financování, ČT bude muset radikálně zredukovat objem veškeré své produkce,“ upozornil rovněž. Hrozící redukci vyčíslil na třetinu dosavadního objemu: „Ta třetina se dotkne všech formátů, včetně sportovního vysílání, včetně zpravodajství.“ Podle generálního ředitele by to s sebou neslo také propuštění desetiny lidí, tedy kolem 300 pracovníků.

Souček také uvedl, že kvůli rozpočtu na příští rok 2024 hodlá sáhnout hlouběji do finančních rezerv České televize a z nich využít navíc 150 milionů. To je sice méně, než čerstvý šéf ČT avizoval –⁠ v zářijovém rozhovoru pro Médiář před svým nástupem do funkce mluvil o 350 milionech –⁠, tak či tak se budou muset změnit dlouhodobé plány instituce. Ty aktuálně určují, že na konci příštího roku musí v rezervě zůstat nejméně 700 milionů. Pokud by Rada ČT schválila Součkův záměr, limit by se snížil na 550 milionů. Z několikaletých dlouhodobých plánů vždy vycházejí rozpočty na jednotlivé roky. Dlouhodobými plány i rozpočtem se má Rada ČT zabývat pozítří, na svém posledním letošním zasedání.

Než Souček řízení ČT v říjnu přebíral, v rozhovoru pro Médiář říkal: „Dědím televizi víceméně stabilizovanou, nicméně není to tak, že by to bylo zlaté rouno a že bychom se nemuseli dlouho o nic starat. Dědím i obligatorní výdaje na mnoho let dopředu.“

„Zvýšení poplatků bude jen sanací dosavadního stavu“

Na základě chystané novely mediálních zákonů má televizní poplatek od roku 2025 vzrůst ze stávajících 135 na 160 Kč měsíčně. Letošní rozpočet České televize je 7,4 miliardy. Zvýšení poplatku a rozšíření okruhu má České televizi má podle údajů ministerstva kultury přinášet České televize až 1,4 miliardy Kč ročně navíc. To podle Součka bude stačit pouze na „sanaci“ dosavadního stavu. „Vůbec to neumožní extenzivní rozvoj,“ prohlásil šéf ČT. Z jeho slov také plyne, že chystaná změna nebude řešením dlouhodobým: „Stabilizuje nás to v řádu jednotek let.“

Televizní poplatek se nezvyšoval od roku 2008. Jeho dosavadní nominální výše 135 Kč znamená v cenách roku 2008 dnešní reálnou hodnotu 57 Kč, připomněl Souček, po případném zvýšení to bude 68 Kč, což by představovalo „narovnání situace o 20 %“. Léta nezvyšování poplatku nutily Českou televizi průběžně šetřit, což podle Součka v letech 2014 až 2022 konkrétně znamenalo omezení investic do dramatické tvorby o 40 % (respektive o 170 milionů Kč), do dokumentární tvorby na ČT2 o 22 % (o 35 milionů Kč) či do publicistiky o 21 % (o 76 milionů Kč). Pokles investic v letech 2014 až 2022 pak Souček v případě dětské tvorby vyčíslil na 47 % (o 42 milionů Kč) a do techniky o 35 % (o 77 milionů Kč).

„Realita je neúprosná,“ prohlásil generální ředitel ČT, který také popisoval, jak se nedostatek peněz promítá do praxe. „Posledních pět nevyrábíme velké dramatické kusy,“ řekl Souček s odkazem na výrazné snímky a série minulých let Jan Hus, Marie Terezie, Rašín či Božena. „Dnes si to Česká televize ze svého rozpočtu dovolit nemůže.“ Na neurčito je podle něj odložen seriál Četníci ze Znojma, z doby založení Československa, a na polovinu se omezila produkce „projektů s vysokou kulturní hodnotou“, jako byly série Rédl, Herec, Ochránce či Podezření.

„Zpravodajství nemá odpovídající studiové prostory. Přenosová technika je zastaralá – především je problém s přenosovými vozy. Studiová technika je za hranicí životnosti. Chybí sjednocení kamerových systémů,“ tvrdí Souček s odkazem na potřebu postavit nový zpravodajský dům a nutnost pravidelně obměňovat techniku. „Náš nejnovější přenosový vůz má deset let. Ten v Brně se dá používat jen díky tomu, že vždy zázrakem projde technickou kontrolou,“ popisoval nový šéf ČT, předtím dlouholetý ředitel brněnského televizního studia. „Nejsou prostředky na tvorbu nových dlouhých ani krátkých publicistických celků. Chybí prostředky na rozvoj stávajících publicistických pořadů. Honoráře pro externí spolupracovníky se víc než deset let nezměnily, hrozí, že nebudou profesionálové.“

„ČT nyní nemá peníze na dětské seriály pro Déčko. Všechny projekty jsou zastaveny na neurčito,“ prohlásil také šéf ČT. Peníze podle něj nejsou na výrobu animovaných seriálů „s výjimkou dvou až tří Večerníčků“. „Déčko omezilo výrobu nových vzdělávacích pořadů na polovinu.“

Podle Součkova tvrzení zatím znovu „nelze spustit ČT3 kvůli vysokým nákladům na autorské honoráře spojené s vysíláním kanálu“ a ani „nejsou prostředky na vývoj nových pořadů pro aktivní seniory“.

ČT Art zase omezila na polovinu výrobu záznamů divadelních představení a dokumentární tvorby: „Chybí nám prostředky na rozvoj formátů, které by vznikaly pro ČT Art. Za posledních devět let se objem investovaných prostředků snížil na polovinu.“

Na co mají jít „nové“ peníze pro ČT

Pokud velká mediální novela projde a od přespříštího roku tak zajistí ČT víc peněz z poplatků, mají to poznat jak diváci, tak pracovníci televize.

Mezi chystané klíčové investice patří zmíněná výstavba nové zpravodajské budovy na Kavčích horách v Praze (podle Součka to včetně projektové přípravy přijde zhruba na 750 milionů Kč), včetně nových multifunkčních studií pro zpravodajství a publicistiku, s čímž by měl souviset také redesign Událostí, hlavní zpravodajské relace České televize.

Vzniknout by mělo i nové sídlo Televizního studia Ostrava: „Aktuálně se nachází v několika budovách, které jsou pro tvorbu a plnění požadavků podle zákona zcela nevyhovující.“ Podle Součka jde o původně bytové domy, mezi kterými musejí pracovníci přecházet po ulici.

Generální ředitel slibuje také lepší vysílací techniku (včetně komplexní obměny techniky v přenosových vozech), digitalizaci veškeré administrativní agendy ČT do bezpapírového styku a jako jednu z klíčových investic obecně inovace v šíření obsahu přes internet. „Současné rozpočtové možnosti nedovolují zajistit dostatečnou kvalitu a objem pořadů pro webovou platformu ČT. Právě tento segment je do budoucna důležitý, pokud má ČT zaujmout diváky mladších věkových skupin. Tento trend je patrný ve většině veřejnoprávních televizí v Evropě,“ říká šéf ČT, podle jehož představy by archiv České televize měl sloužit jako „kronika České republiky“.

„Peníze investované do médií veřejné služby multiplikují ekonomický profit,“ argumentuje Jan Souček. S odkazem na výzkum Evropské vysílací unie (EBU), který zohlednil národní televize veřejné služby ARD, BBC, France TV, RAI, RSI, RTBF, TG4 a VRT, uvádí: „Každé euro investované do veřejnoprávních médií generuje 2,5 až 3 eura v ekonomice.“

