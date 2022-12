ČT na jaro chystá nový retro seriál Volha, minisérii Docent i druhou řadu Kukaček

Několik nových seriálů a řadu televizních premiér filmů z kin chystá do svého programu na nadcházející sezónu Česká televize. Už v lednu uvede na obrazovky novou sérii třináctidílného krimiseriálu Místo zločinu České Budějovice (od pondělí 2. ledna), nový komediální seriál Dobré ráno, Brno! režiséra Jana Prušinovského (od pondělí 9. ledna), který slibuje „veřejnoprávní fekální humor“, dále druhou, třináctidílnou řadu seriálu o nechtěné záměně dětí Kukačky a rovněž v premiéře třídílnou kriminální minisérii Docent, s Ivanem Trojanem a Terezou Ramba v hlavních rolích, podle scénáře autorů Případů 1. oddělení Jana Malindy a Josefa Mareše.

„Britská BBC slaví v letošním roce výročí sta let vysílání. Naše televize je o něco mladší, příští rok si připomeneme sedmdesátku. Samotné oslavy sice nebudou příliš bujaré, protože si uvědomujeme realitu, ve které veřejnoprávní média fungují, ale budeme chtít připomenout cestu, kterou televize veřejné služby urazila,“ říká generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Jubileum připomeneme divákům kultovními pořady i řadou premiér. Z novinek navázaných na výročí například dramatickou pětidílnou sérií Volha režiséra Jana Pachla s komediální perspektivou otevírající dveře do Československé televize v době normalizace,“ představil další novinku, která má do vysílání přijít začátkem dubna.

Na jaře uvede ČT i dva nové celovečerní televizní filmy Případ se štěnicí a Případ s koncem, které jsou zároveň posledními díly volného cyklu detektivek podle literárních předloh Hany Proškové v hlavních rolích s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem a v režii Lucie Bělohradské.

Kromě toho nabídne Česká televize divákům televizní premiéry rekordních 17 snímků, které vznikly v její koprodukci. Kromě Zátopka, jenž se bude vysílat na Nový rok večer, se tak chystá sportovní drama Poslední závod, komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel, dramata Okupace a Chyby a dále snímky Mimořádná událost, Betlémské světlo, Atlas ptáků, Kurz manželské touhy, Kdyby radši hořelo, Moje slunce Mad, Myši patří do nebe, Stínohra, Tichý společník, Zbožňovaný, Muž se zaječíma ušima, Lidi krve a Zpráva o záchraně mrtvého.

Mezi novinky ČT1 patří dvacetidílná dokumentární série StB: přísně tajné, jež „má ambici stát se novodobým spisem, který se pokusí poprvé koncepčně podat hlášení o formování a metodách Státní bezpečnosti od jejího vzniku v roce 1945 až po její zánik v únoru 1990“. Rovněž 20 dílů, vysílaných vždy v neděli ráno, bude mít série o vaření Buchty po ránu, s recepty od Josefa Maršálka a s Terezou Bebarovou ze soutěže Peče celá země. ČT1 uvede též čtrnáctidílný seriál o pěstounech Plné hnízdo. Pokračovat budou zábavní pořady Všechnopárty i Zázraky přírody.

Na ČT2 bude ve šlépějích českého génia putovat šestidílná televizní minisérie Stopy Járy Cimrmana, vysílat se má od 2. května.

Prohlédněte si brožuru s novinkami ČT na jaro 2023