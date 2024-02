ČT na neděle od 3. března nasadí koprodukční seriál To se vysvětlí, soudruzi!

Letos zatím nejsledovanější televizní seriál Smysl pro tumor vystřídá o nedělních večerech další novinka České televize. Půjde o avizovanou komediální krimi To se vysvětlí, soudruzi! Odstartuje 3. března po 20. hodině na programu ČT1. Naváže tak v momentálně nejlukrativnějším slotu, v němž seriál Smysl pro tumor láká v průměru 1,4 milionu diváků.

Nový seriál v osmi dílech vypráví o vyšetřování paranormálních jevů v Československu 80. let minulého století. Vznikl v koprodukci ČT a německé veřejnoprávní televize ZDF. „Tento seriál se nevrací pouze do naší nedávné historie, ale je také významným návratem ke koprodukční spolupráci s německými televizními společnostmi. Diváci na obou stranách naší západní hranice si dodnes pamatují Arabelu, Návštěvníky nebo Létajícího Čestmíra,“ podotkl generální ředitel ČT Jan Souček.

Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir zkombinovali několik žánrů – komedii, parodii, sci-fi, detektivku, horor i western. V názvech jednotlivých dílů – třeba Jak uškrtit mistra Šálka nebo Paní, vy jste vdova – odkazují ke kultovním komediím tvůrců Václava Vorlíčka nebo Jindřicha Poláka.

„Odjakživa patřím do ‚týmu Arabela‘, kterou jsem v přípravách znovu nakoukal. Jsem jedním z těch, které totiž bavily i nové díly. Do pohádkově laděných příběhů se tehdy dostaly moderní technologie, které reflektovaly devadesátá léta u nás. Okolo sebe jsem viděl první mobilní telefony a v Arabele pak představu, co by takové přístroje jednou mohly umět. Bylo to fascinující,“ uvedl režisér Samir. Také Chlupáček si seriály tvůrců Vorlíčka nebo Poláka pamatuje z dětství a určitým způsobem ho ovlivnily. „Inspirací mi ale byly spíše zahraniční projekty, například ty, které režíruje Taika Waititi – What We Do In The Shadows, stylově třeba i britský Office, nepochybně i Akta X,“ pověděl.

Osm na první pohled těžko objasnitelných případů budou vyšetřovat dvě různorodé dvojice. Vliv paranormálních jevů zkoumá tým vědců v čele s Janem Macháčkem a Janem Cinou. O racionální vysvětlení kuriózních případů naopak usilují agenti StB. Zahráli si je Anna Fialová a Leoš Noha. „Hraji agentku StB, která nemá problém spráskat osm chlapů na jednu hromadu. To je dostatečný náznak toho, o jakou míru nadsázky nám v seriálu šlo. Estébačka Snížková je pro mě permanentně naštvanou animovanou postavičkou,“ podotkla Fialová.

„Doposud se všichni o tématu Státní bezpečnosti zdráhali referovat jinak než naprosto vážně, seriózně a jednoznačně negativně, což je zcela v pořádku. Myslím si ale, že je zdravé se na tuto problematiku začít dívat jinak. Začít si z toho dělat legraci,“ podotkl kreativní producent Jan Lekeš.

Chlupáček a Samir svůj první společný seriál natáčeli 60 dní a výraznou vizuální stylizaci doplnili více než 150 speciálními efekty. „Ten seriál má nadhled. Vím, že je trochu praštěný, ale tady pozor: scenáristé se volně inspirovali realitou. Ústav zkoumající paranormální jevy v komunistickém Československu skutečně existoval a případy, kterými se zabýváme, mají určité kořeny v pravdě. O to zábavnější to celé je,“ doplnil Samir.

Seriál bude dostupný také v online videotéce iVysílání, kde diváci v sekci Což takhle dát si sci-fi najdou i výběr československých crazy komedií.

To se vysvětlí, soudruzi! Jiří Macháček jako k paranormálním jevům skeptický vyšetřovatel David Zajíc a Jan Cina coby naivní a nadšený vědec Vojta Bek musí vyšetřovat únosy mimozemšťanů, náboženské zázraky nebo útoky příšer, přičemž na záda jim neustále dýchá dvojice agentů StB – drsná agentka Snížková (Anna Fialová) a její kolega Hora (Leoš Noha). Scénář: Miro Šifra , Lucie Vaňková , Marie Stará

, , Režie: Matěj Chlupáček , Michal Samir

, Kamera: Martin Douba

Střih: František Svěrák

Hudba: Ondřej Gregor Brzobohatý

Supervizor efektů: Boris Masník

Producenti: Matěj Chlupáček , Maja Hamplová

, Producenti ZDF: Maik Platzen , Frank Seyberth

, Producenti Network Movie: Robert Schaefer , Bettina Wente

, Kreativní producent ČT: Jan Lekeš

Výkonná producentka ČT: Romana Špiková

Hrají: Jiří Macháček , Jan Cina , Anna Fialová , Leoš Noha , Darija Pavlovičová , Lenka Termerová , Richard Stanke , Ján Jackuliak , Michal Kern , Tomáš Kobr , Kampan Soni

, , , , , , , , , , Koprodukční partneři: Barletta (Česko), Network Movie (Německo)

Sdílejte