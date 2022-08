ČT na podzim dá třetí řadu Případů 1. oddělení, Hřebejkovu minisérii a čtyři Vejdělkovy filmy

Česká televize představila filmové a seriálové novinky, které na podzim nasadí na svém hlavním programu ČT1. Budou to třetí, třináctidílná řada kriminálního seriálu Případy 1. oddělení scenáristů Josefa Mareše a Jana Malindy a režisérů Petera Bebjaka a Michala Blaška, čtyřdílná minisérie z univerzitního prostředí Pozadí událostí režiséra Jana Hřebejka a scenáristů Michala Sýkory a Petra Jarchovského, soubor čtyř komedií režiséra Jiřího Vejdělka a česko-rakouský thriller Zločin na hranicích.

Všechny uvede jako premiéry o nedělních a pondělních večerech. „Většina premiér, které uvidí diváci na podzim, vznikala za nestandardních podmínek a omezení daných koronavirem,“ podotkl generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Navzdory tomu nabídneme silný a žánrově pestrý program, který ukazuje, že i přes současnou složitou finanční situaci je naším hlavním kritériem kvalita,“ věří. „Sílu naší původní tvorby dokládá nejen to, že s námi opakovaně spolupracují renomovaní tvůrci, ale také to, že si cestu k nám nachází režiséři, kteří dosud pro televizi netočili,“ dodal.

Případy 1. oddělení

Populární seriál Případy 1. oddělení se vrací na obrazovky České televize po šesti letech. Třetí řada má 13 dílů, druhá (odvysílaná v roce 2016) měla osm, první (odvysílaná 2014) 14. Seriál, jehož prequelem se staly letos uvedené úspěšné Devadesátky, označuje šéf ČT za ikonický, s ambicí být novodobými Hříšnými lidmi města pražského. Předchozí řady Případů lákaly v průměru 1,7 milionu diváků, šestidílné Devadesátky dokonce 2,2 milionu, což z nich učinilo nejsledovanější sérii ČT1 za posledních 18 let.

Třetí řada Případů přichází s novými kauzami a v nové době. Vedle známé sestavy vyšetřovatelů v čele s Ondřejem Vetchým se v ní objeví i nové postavy, nové vyšetřovací postupy a nové formy kriminality, které s sebou přináší technologický rozvoj. Kromě Vetchého hrají opět Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová, nově Barbora Bočková a Juraj Loj.

„Když jsem skončil u policie, měl jsem najednou víc času a než se mi po práci na vraždách začalo opravdu stýskat, dostal jsem nabídku se aspoň na papíře na 1. oddělení vrátit,“ vzpomíná scenárista Josef Mareš. „Byli jsme si skoro jistí, že další řada Případů už nebude. Vyčerpali jsme zajímavé případy i policejní témata. Škrtnutím sirky byl náhlý odchod Pepy Mareše od policie. Proč to Pepa položil? Až při hledání příčin mi začalo docházet, že zajímavá profesní témata roky ležela na chodníku před Krajským policejním ředitelstvím v Kongresovce, jen jsem je neviděl,“ popisuje spoluscenárista Jan Malinda. Třetí řada je podle něj definitivně také tou poslední. Počínaje 5. zářím obsadí na ČT1 pondělní večery po 20. hodině.

Pozadí událostí

Sýkora, Jarchovský a Hřebejk spolupracovali už v letech 2015 až 2019 na filmech ze série Detektivů od Nejsvětější Trojice. Jejich nové dílo Pozadí událostí je jiné. Proplétají se v něm různé podoby partnerských vztahů, střety ambicí, specifika univerzitního prostředí a zločin. „Je to vlastně taková psychologická komedie o mužích a ženách a proměňujícím se genderovém vzorci, měnícím se statutu mužství a ženství,“ míní Hřebejk. „Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Ženské postavy jsou dominantní a myslím, že jsou v naší minisérii silnější než muži.“ Ve čtyřdílné sérii hrají Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Jitka Čvančarová, Martha Issová, Sarah Haváčová nebo Katarína Kubošiová alias Katarzia.

Čtyři Vejdělkovy komedie

Zmíněné čtyři nové komedie režiséra Vejdělka Bezva zuby na zásnuby, Ruce v záruce, Ledviny bez viny a S písní v tísni vznikly podle scénáře Marka Epsteina a přinesou příběhy o mužích a ženách, které uprostřed životního běhu zastaví choroba. „Jde o mou první práci přímo pro Českou televizi. V tom, zda jde film do kina, anebo rovnou na obrazovku, však nedělám rozdíl. Vždy, když jde o komediální žánr, to musí být natočeno zcela precizně a působit to dojmem, že na tom vůbec nic není,“ říká Vejdělek, který do svých snímků obsadil Jiřího Langmajera, Elišku Balzerovou, Annu Fialovou, Annu Polívkovou či Hynka Čermáka.

Zábava a akviziční seriály

Na podzim budou na ČT1 pokračovat i zábavní cykly Všechnopárty, páteční talk show Karla Šípa, a Zázraky přírody, sobotní show od Elišky Faeklové s moderátory Marošem Kramárem a Vladimírem Kořenem.

Česká televize nakoupila rovněž několik seriálů ze zahraniční. Uvede tak šestidílnou sérii o jedné z velkých francouzských postav De Gaulle, šestidílný seriál z prostředí albánské mafie Besa či rovněž srbský seriál Rodina, který sleduje poslední tři dny před zatčením bývalého prezidenta Jugoslávie Slobodana Miloševiče. Rodina loni vyhrála na mezinárodním festivalu v Brně Serial Killer a ČT vzápětí oznámila, že ho koupí a odvysílá.

Filmy

V podzimním vysílání ČT1 se objeví též snímek Zločin na hranicích, který vznikl ve spolupráci s rakouskou televizí ORF. Česko-rakouský je jeho příběh, lokace i obsazení. Vedle známých rakouských herců si ve filmu zahráli Martin Pechlát, Denis Šafařík či Robert Mikluš. „Po úspěšné spolupráci na výpravné minisérii Marie Terezie jsme se s kolegy z rakouské veřejnoprávní ORF domluvili na oboustranném zájmu pokračovat ve společných projektech v oblasti televizní dramatiky. Zločin na hranicích je první z nich a v jednání jsou i další,“ přibližuje ředitel vývoje a nových médií ČT Jan Maxa.

Po 305 filmech, uvedených Českou televizí do kinodistribuce v uplynulých deseti letech, přibudou letos na podzim další. Budou to konkrétně Il Boemo, snímek Petra Václava o hudebním skladateli Josefu Myslivečkovi v hlavní roli s Vojtěchem Dykem (distribuční premiéra 20. října), také „duševní roadmovie“ o vysloužilém cirkusovém koni a čerstvé vdově Buko scenáristky a režisérky Alice Nellis (29. září), dále Slovo (15. září), Hranice lásky, Velká premiéra, Banger (22. září) nebo dokumenty Běžná selhání (13. října), PSH Nekonečný příběh či Zkouška umění. Všechny snímky plánuje Česká televize postupně zařadit také do svého vysílání.

Nový internetový seriál pro iVysílání

Pro svou internetovou platformu iVysílání přichystala Česká televize nový seriál Pět let. Jde o dílo mladých začínajících autorů, scenáristky Sáry Zeithammerové a režiséra Damiána Vondráška. V 10 patnáctiminutových epizodách se bývalí spolužáci vracejí po pěti letech ke svému poslednímu komplikovanému setkání na maturitním plese a divák do poslední chvíle neví, na čí straně je pravda. V seriálu se objeví Alžběta Malá, Samuel Toman, Simona Lewandovská, Pavel Řezníček či Vanda Hybnerová.

Natáčí se vánoční pohádka i druhá řada Osady

Ve výrobě už je nová vánoční pohádka České televize. Ponese název Krakonošovo tajemství a v premiéře se představí v průběhu vánočních svátků. Hlavní roli v ní má David Švehlík, dále hrají Jakub Prachař, Ondřej Sokol, Jan Nedbal, Leona Skleničková či Martin Huba. V produci D.N.A. pohádku natáčí Peter Bebjak, který je podepsaný pod zmíněnou třetí řadou Případů 1. oddělení a pro televizi Nova připravuje pátou řadu Kriminálky Anděl. „Rozporuplná a tajemná postava Krakonoše patří k nejzajímavějším hrdinům našich pověstí a pohádek. Lidé si o vládci a ochránci Krkonoš a jejich pokladů vyprávějí už několik století, knížek o Krakonošovi jsou desítky, možná stovky. Ale ani vědci se neshodnou na tom, kdo to vlastně Krakonoš je a odkud se vzal? Náš příběh přináší jednu z možných odpovědí na tuto věčnou otázku,“ říká kreativní producentka České televize Barbara Johnsonová, která je též autorkou scénáře.

Natáčí se také druhá řada seriálu Osada, komediálního příběhu od scenáristů Petra Kolečka a Martina Šimíčka a režiséra Radka Bajgara. Nová řada čítá 10 dílů, diváci se s ní ve vysílání České televize setkají příští rok. „Ani napodruhé neměníme záměr vytvořit oddechový a zábavný seriál,“ slibuje dramaturg Josef Viewegh. Produkci zajišťuje Logline Petra Erbena. V exteriérech chatové osady u nižborských rybníků se opět představí Pavla Beretová, Martin Myšička, Petra Nesvačilová, Radek Holub, Eva Leinweberová, Igor Bareš, Filip František Červenka, Jana Plodková, Josef Polášek, Karolína Lea Nováková, Ivana Chýlková, Šárka Vaculíková, Tomáš Hanák a Stanislav Majer, nové postavy ztvární Ivana Uhlířová, Marek Daniel, Karolína Knězů a Tomáš Dalecký.