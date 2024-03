ČT natáčí seriál Ratolesti, navazuje na Ochránce

Na nádraží v Kralupech nad Vltavou padla první klapka desetidílného seriálu Ratolesti. Pro Českou televizi ho podle scénáře Tomáše Feřteka a Matěje Podzimka točí režisér Michal Blaško. Připravovaný projekt o modelech rodičovství chce postihnout významná společenská témata a nabídnout naději. Natáčet se bude do října, vysílat pak nejdříve příští rok.

Pro jednotlivé dějové linky scenáristé vyšli z reálných kauz a kriminálních případů a důležitou roli sehraje i lokalita, ve které se příběhy odehrávají. Pro většinu ze stovky natáčecích dní si filmaři vybrali jihočeský Tábor.

„Seriál Ratolesti volně navazuje na úspěšný seriál Ochránce,“ říká kreativní producent seriálu Jan Maxa. „Návaznost je tematická – zabýváme se opět problémy výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí, nicméně půdorys je zcela nový. Děj seriálu jsme situovali do menšího města a sevřeli jsme ho do úzké skupiny postav několika generací, které jsou propojeny jak rodinnými, tak pracovními vztahy a problémy. Celé sérii pak dominuje otázka distribuce a konzumace drog a zejména to, jak je pro dnešní rodiče těžké porozumět, co jejich dítě ve skutečnosti dělá, co ho zajímá, co ho motivuje a jak přemýšlí.“

Hlavní roli adiktoložky a psycholožky hraje Anna Geislerová, jejího manžela a ředitele gymnázia Stanislav Majer. V dalších rolích se představí Milena Steinmasslová, Matouš Ruml, Saša Rašilov či Linda Rybová.

Pro režiséra Blaška jsou Ratolesti první samostatnou seriálovou režií pro ČT. S tou už spolupracoval na minisérii Podezření, koprodukčním celovečerním dramatu Oběť a na třetí řadě Případů 1. oddělení. Pro TV Nova natáčel seriál Profesor T nebo pátou řadu Kriminálky Anděl, pro TV Prima pak aktuálně uváděnou sérii Vytoč mého agenta.

Ratolesti Námět: Tomáš Feřtek

Scénář: Tomáš Feřtek , Matěj Podzimek

, Kameraman: Adam Mach

Režie: Michal Blaško

Výkonný producent: Matěj Stehlík , Ondřej Lácha

, Kreativní producent: Jan Maxa

Hrají: Anna Geislerová, Stanislav Majer, Tomas Sean Pšenička, Matouš Ruml, Milena Steinmasslová, Peter Bebjak, Saša Rašilov, Matyáš Řezníček, Linda Rybová, Josefína Prachařová a další

Sdílejte